Batacazo sin paliativos de los socialistas aragoneses, que asumen con resignación y rabia el derechazo del mapa político de la comunidad, siguiendo la estela de los resultados a nivel nacional. Entre caras largas y de estupefacción entre los militantes del partido, algunos con los ojos llorosos, el presidente, Javier Lambán, compareció en la sede del PSOE en Zaragoza al filo de la medianoche, poco después de felicitar por teléfono al líder del PP, Jorge Azcón, por la victoria lograda en las elecciones autonómicas. Asumió su derrota sin paliativos en un discurso que sonó a despedida. Aunque evitó verbalizar en la noche de ayer su marcha de la vida política, dejó entrever que ese será su camino.

Contra casi todos los pronósticos, es inviable que continúe al frente del Pignatelli después de ocho años como presidente. No ha podido igualar a su predecesor socialista Marcelino Iglesias en un tercer mandato. Las cuentas no salen de ninguna de las maneras por la debacle electoral del cuatripartito que ha gobernado la comunidad en la última legislatura y los pobres resultados de los grupos de la izquierda. Y eso a pesar de que el PSOE aguante el tipo, aunque pierde un diputado en las Cortes y algo más de 10.000 votos.

En todo caso, Lambán no despejó cuál será su futuro: «Tendré que pensar muy bien en qué puedo ser más útil. No lo sé muy bien. Alguna idea tengo pero no es el momento de comunicarlo».

Aunque visiblemente afectado a su llegada a la sala donde ofreció su comparecencia, Lambán hizo de tripas corazón con un discurso enérgico en el que evitó poner paños calientes a lo ocurrido en las urnas, aunque atribuyó el mal resultado al giro político hacia la derecha que se ha producido en toda España. «La muralla que habíamos levantado se ha revelado insuficiente y el tsunami nos ha arrasado también a nosotros», al igual que, dijo, en casi todas las autonomías que celebraban ayer elecciones.

El barón socialista centró sus mensajes en animar a los suyos para rearmarse de cara a la batalla electoral que se volverá a librar en las municipales y autonómicas de 2027. «Ánimo, arriba, una sonrisa, no hemos perdido más que unas elecciones y sin los socialistas Aragón no es nada», apuntó. En este punto, alentó a los socialistas ser «importantes» en la oposición y erigirse como «freno de las tropelías» que PP y Vox «llevan en la cabeza». «Hay que preservar a los aragoneses de lo que estas gentes pueden hacer aquí», advirtió. «Desde mañana mismo –por hoy– vamos a activar todos los resortes para planificar los próximo cuatro años porque sabemos la catadura y el talante con el que viene la derecha», afirmó.

Quien sí garantizó su continuidad fue Lola Ranera, candidata socialista a la alcaldía de Zaragoza. «Me voy a dejar la piel para que dentro de cuatro años esta ciudad tenga lo que se merece, una ciudad que avance con sus ciudadanos», aseguró tras destacar que el PSOE ha logrado mantener el número de concejales y votos en el mayor ayuntamiento de Aragón. «Acabamos de vivir un tsunami del PP y la ultraderecha», lamentó. Por ello, se comprometo a mantener «vigilante» en la capital aragonesa para que «la ciudad siga avanzando y no retroceda en derechos sociales».