Entiendo que sería un atrevimiento intentar decir algo sensato, en unas pocas líneas, sobre una pregunta que admite una profunda reflexión y que nos llena la vida y el compromiso a muchas personas de bien.

A mí, la pregunta que me preocupa de verdad es saber qué les pasará a los pilares del estado del bienestar: la sanidad, la educación, los derechos sociales y el futuro y los sueños de los más vulnerables, estos cuatro próximos años… Al constatar que el PP y la extrema derecha, van a tomar las decisiones políticas tanto en el Gobierno de Aragón, como en las tres capitales aragonesas.

Porque ya lo vivimos con Rajoy y cayeron como fichas de dominó: derechos, presupuestos, esperanzas y dignidades.

Es obvio que el miedo que los medios de comunicación han inoculado a la población, haciéndonos creer que los okupas y los Menas van a entrar en nuestras viviendas, o que ETA sigue viva… Mintiendo o tergiversando la realidad, han conseguido crear un clima, donde como siempre, la patria, dios, la bandera y el ejército, tienen que salir a salvar España.

Da igual que, por primera vez en la historia, la izquierda en el Gobierno de España haya manejado con brillantez la economía, el empleo, las pensiones, el salario mínimo… Han conseguido que se tiña de azul y de fascismo un mapa y una realidad que nada hacía sospechar semejante desenlace.

Es obvio que el PP ha ganado por mucho y que Vox ha copado gran cantidad de cargos públicos, es cierto que ayudados por el efecto que tiene la suma directa de los votos de Cs.

Decir que NO

Creo sinceramente que ser de izquierdas es bien difícil, en esta sociedad de ombligos, egoísta, simple, donde la política se vive como una suerte de derecho para recibir lo bueno que trae y huir de lo que supone esfuerzo. Difícil porque te exige aceptar decisiones que construyen justicia o solidaridad, aunque vayan en contra de tus intereses. Difícil porque siempre pones en el centro la dignidad de las personas.

Pero es cierto que desde la izquierda no se acaba de aceptar que la política institucional es el arte de lo posible y cada persona y organización pretende desde cada trinchera mantener intactas todas sus convicciones, llamando enemigo al que no encaja del todo. Somos expertos en luchar en la calle y decir que NO, pero siempre nos ha resultado más difícil construir juntos/as, aceptando la dificultar de tener que hablar y ceder una parte de las convicciones, porque sólo así se construye lo colectivo.

A la izquierda nos falta la capacidad de hacer pedagogía para explicar y seducir sobre la importancia de los impuestos, el gozo de la diversidad, la potencia de una educación inclusiva. No acabamos de entender que lo mejor es enemigo de lo bueno, que hay que gobernar para todos/as y que solo vale ganar –en política– para cambiar el mundo.

La izquierda es una escuela para experimentar el valor de lo público y el arte de saber gobernar mezclados con el barro de las contradicciones, tomando decisiones que no cubren todas las expectativas, porque los protagonistas no somos nosotros/as, sino el pueblo que decimos amar.

La izquierda no ha sido capaz de gestionar, con generosidad, el riesgo de no llegar al 5% cediendo una parte de su ser… Ni con el premio de fotografías unitarias que nos habrían hecho soñar con utopías posibles. Ahora es difícil mantener la esperanza, pero esas elecciones de julio nos enfrentan a un imperativo ético de generosidad y responsabilidad, que no vamos a dejar pasar. Nos jugamos la dignidad de mucha gente.