El secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, ha dejado un mensaje muy claro este martes antes de dar comienzo la Comisión Ejecutiva Regional del partido en su sede de Conde Aranda. "Lo que intenta el PP es enmascarar lo que ha venido haciendo durantes estos cuatro años, que es pactar con Vox. Pero si lo que pretende es gobernar en solitario, solo con sus 28 diputados, el PSOE planteará una alternativa con más diputados para formar gobierno".

La composición que ha quedado en el hemiciclo de La Aljafería es la siguiente: PP (28), PSOE (23), Vox (7), CHA (3), Aragón Existe (3), Podemos (1), Izquierda Unida (1) y PAR (1), así que el grupo socialista necesitaría pactar al menos con Chunta y Aragón Existe para llegar a los 29, más allá de que sin estos últimos podría alcanzar reuniendo los diputados únicos de las otras tres formaciones.

"Parece que el PP quiere renunciar a la suma con Vox, que le ha estado sujetando el ayuntamiento en Zaragoza", ha afirmado Villagrasa, que ha insistido en que "si el PP, con 28 diputados, es incapaz de conformar mayorías, el PSOE será "capaz" de sumar más de 28 "y gobernar".

Es decir, el PSOE le cierra la puerta a gobernar en solitario, quiere verlo retratarse con Vox, en una estrategia que sirve también para la campaña de las generales. "Si aspira a tener un Gobierno en solitario, en el PSOE estamos preparados para sumar más de 28", ha repetido.

La decisión del presidente

Villagrasa no ha aclarado qué decisión tomará Javier Lambán, el todavía presidente de Aragón y secretario general del PSOE en Aragón, que el pasado domingo, tras la derrota electoral, dio a entender que abandonaría el primer plano político. No es tan fácil tras el anuncio de las nuevas elecciones, pendientes también de la sucesión dentro de la formación, que no será sencilla. "El presidente es una persona sensata. Escogerá los tiempos y será el quien dé las debidas informaciones. Le corresponde a él la decisión. Ha demostrado que es un hombre con inteligencia y él responderá".

"Vamos a realizar un análisis serio, una reflexión profunda de los resultados. La valoración inicial es que en el PSOE de los aragoneses obtuvimos 1.633 concejales", ha dicho Villagrasa, que ha reconocido que "perdimos algunos ayuntamientos importantes y no logramos algunas mayorías ansiadas por cuestiones exógenas", al tiempo que ha dado valor al hecho de haber mantenido "algunas alcaldías importantes o instituciones tan notables como la Diputación Provincial de Zaragoza".

Así, el secretario de Organización ha incidido en que el PSOE aragonés "ha hecho su trabajo" y, a pesar de no conquistar todo lo que hubiésemos querido, somos el partido con mayor número de concejales", lo que no obsta para "felicitar al PP" por sus resultados en la autonomía, "donde nosotros obtuvimos un resultado muy similar al de hace cuatro años" pese a apasar por una legislatura marcada por el covid, la guerra de Ucrania y la subida de precios".

Los números del partido socialista en Aragón no son malos, ha incidido, "pero una ola nacional ha teñido de azul muchas circunscripciones y se ha llevado por delante importantes ayuntamientos, proyectos potentes" que han caído después de que el PP haya dedicado su campaña "a insuflar temas nacionales" que obliga al PSOE a "comenzar a trabajar ya con humildad para construir otra vez el Aragón que queremos", que empezará muy pronto con la convocatoria de un comité regional extraordinario que aún no tiene fecha.

La izquierda y las elecciones

Tras los malos resultados de algunas fuerzas, Villagrasa ha reclamado al PSOE como "la izquierda que da la cara, que está siempre para que nos la partan" y ha recordado que tantos votos a la izquierda solo han supuesto perder.

De momento, en el PSOE Aragón "primero vamos a analizar el 28M y luego nos meteremos" con la convocatoria de las generales, fechadas para el 23 de julio. ¿Cómo ha caído en Aragón esta decisión inesperada de Sánchez? "Aquí estamos siempre preparados para cualquier reto, para lo que sea, también para afrontar una campaña electoral".

Los plazos, no obstante, son muy ajustados, ya que las listas electorales deberán estar conformadas antes del 19 de junio. "Seguiremos escrupulosamente los estatutos del partido y será la militancia la que conforme esas listas electorales", explicó el secretario de Organización, dejando claro que seguirán las mismas pautas que en cualquier otro comicio electoral.