"Guardiola robó el cambio que anhelaba la mayoría de los extremeños"

El candidato de Vox afronta la recta final de la campaña convencido de que su formación obtendrá "un gran resultado" el próximo domingo en las urnas. Sobre eventuales pactos tras las elecciones incide en que lo que plantean en Extremadura es "lo mismo que ha aceptado el PP en la Comunidad Valenciana, Murcia o Baleares". El "hecho diferencial aquí", sostiene, es "la señora Guardiola".

La encuesta de Gesop publicada por el Periódico Extremadura da a Vox entre 11 y 13 escaños. Eso sería más que doblar su representación actual, ¿firma el resultado?

Nunca tenemos en cuenta las encuestas ni cuando nos van mal, ni cuando, como en este caso, nos van muy bien. Lo que sí puedo decir es que nos hemos recorrido Extremadura de cabo a rabo y el apoyo, el cariño, los ánimos que nos están dando los extremeños son algo realmente emocionante y sobrecogedor. Y esa es la mejor encuesta. Vamos a tener un gran resultado, estoy seguro. Vamos a subir en votos y en escaños. Extremadura va a ser el inicio del cambio que va a venir a toda España de la mano de Santiago Abascal.

El sondeo también señala que se han convertido en la opción preferida en el electorado joven, ¿a qué lo atribuye?

El apoyo de los jóvenes a Vox es absolutamente brutal. Cualquier acto que hacemos está lleno de chicas y de chicos jóvenes, incluso que todavía no pueden votar ¿A qué se debe? En primer lugar, a que son conscientes de que tienen un futuro muy complicado con las políticas del bipartidismo. También a que carecen de anclajes de cualquier tipo, como los políticos o los familiares, que han sido muy importantes para las generaciones anteriores. Y sobre todo, a que disponen de una libertad de información tremenda al alcance de su mano, en su móvil, por ejemplo. Y es en libertad absoluta como deciden qué es lo que creen conveniente y a quién quieren apoyar.

Del lado contrario, el voto femenino es el que más se les resiste según esta encuesta.

No lo sé, pero de verdad que yo veo muchas mujeres en nuestros actos. Me gustaría que se repasara un poco la gente que viene a ellos: hombres y mujeres, personas de más y menos edad. Muchos mayores que nos dicen que han votado toda su vida al PP y que ahora lo harán a Vox. Pero también gente que hasta ahora ha votado al Partido Socialista. Creo que Vox ya es un fenómeno absolutamente transversal, que ha traspasado las barreras tanto de edad como de clase social o la de estar encasillado en un determinado partido político, de votarlo siempre pase lo que pase. Eso está cambiando y lo está haciendo Vox.

Santiago Abascal ha estado muy presente en esta campaña, ¿en qué medida cree que eso está influyendo en el impulso que dan a Vox las encuestas?

Santiago Abascal para mí es una persona que trasciende la política. Creo que realmente está llamado a cambiar la política en España y a este país. Para nosotros que esté volcado en Extremadura es un honor y un aspecto importantísimo en la buena marcha de la campaña, no me cabe duda. Pero insisto, es muy importante también que la gente se esté dando cuenta a través de lo que dice Santiago o, humildemente, de lo que digo yo y otros candidatos del partido, de lo que proponemos. En nuestro partido lo importante es el qué y el para qué. Y mucho menos importante el quién. Pero si ese quién es Santiago Abascal, para nosotros es un orgullo.

Aragón ha convocado elecciones en febrero, las de Castilla y León llegarán en marzo, la posibilidad de un adelanto electoral nacional está encima de la mesa, ¿qué importancia cree que va a tener lo que ocurra este domingo en Extremadura en el ciclo electoral?

Creo que en Extremadura se dará el pistoletazo de salida a un tiempo que llevará, primero, a expulsar al mafioso Sánchez y a su Partido Socialista del Gobierno de España y después a un cambio completo que se le va a dar a España de la mano de Vox y Santiago Abascal. Ese será el segundo paso. Y el tercero, poner a Santiago Abascal en La Moncloa.

El escenario que se dibuja como más probable en los sondeos es el de una victoria del PP sin mayoría absoluta, ¿ve más o menos complicado ahora que hace dos meses llegar a acuerdos con el Partido Popular?

Esa es una pregunta que se la tendría que hacer a María Guardiola, porque nosotros vamos a poner encima de la mesa el día 22 lo mismo que el día 19, que curiosamente es lo mismo que planteamos para intentar llegar a un acuerdo de presupuestos con el PP. Unas propuestas que Guardiola tiró a la basura a las pocas horas de hacérselas llegar. Y encima, como siempre, nos insultó gravemente. Por cierto, una vez que las rechazó de muy malas maneras, dijo que iban a seguir intentando llegar a un acuerdo con el Partido Socialista del más que presunto delincuente Gallardo. Por tanto, ¿qué vamos a poner nosotros encima de la mesa? Lo mismo que entonces, no cambiamos de un mes para otro. Y la única condición que pondremos serán nuestras políticas, propuestas e iniciativas. Son las mismas que van en nuestro programa electoral, las incluidas en esas 200 medidas que les planteamos y las que hemos defendido durante los dos años y medio de legislatura.

¿Sería más sencillo para Vox llegar a un acuerdo con el PP si hubiese otro candidato al frente?

Ese no es problema de Vox, es una cosa del PP. Nosotros, con quien nos pongan, intentaremos llegar a un acuerdo. Si quieren, porque son ellos los que tienen que llamarnos. Si lo hacen, les responderemos e intentaremos, por el bien de Extremadura, llegar a un acuerdo, pero para que haya un cambio. No para que María Guardiola siga cobrando el sueldo de presidenta y teniendo un chófer y 37 secretarias. A nosotros nos da igual que cobre el sueldo María Guardiola que Fernando Pizarro. En los dos años y medio que ha gobernado, no ha habido ningún cambio, cero. El cambio que nosotros apoyamos, que anhelaba la mayoría de los extremeños votando una parte al PP y otra parte a Vox, creo que Guardiola lo ha robado.

¿Sería una prioridad asumir consejerías?

Nunca hemos tenido ningún apego por los sillones. De hecho, cuando María Guardiola negoció con Pedro Sánchez y no se opuso a que llegaran inmigrantes ilegales a Mérida, nos salimos del gobierno. Dejamos claro que, entre los sillones y los principios, escogemos los principios.

Una "única voz"

¿Y qué grado de autonomía tendrán para negociar en Extremadura?

Vox es un partido nacional. En la cabeza de un socialista o de un popular esto es complicado de entender porque los dos son 17 partidos regionalistas. De hecho, Feijóo defiende una cosa en Aragón y la contraria en Murcia, como ocurre con el trasvase. Antes de llegar a Extremadura tiene que resetear y pensar: «A ver qué digo aquí», que probablemente sea lo contrario de lo que dice en Madrid o en el País Vasco. Vox es un partido que defiende lo mismo en las 17 comunidades, porque lo importante para nosotros es nuestra nación, es España. Luego, evidentemente, tenemos propuestas más pegadas al territorio, al día a día de cada lugar, pero nuestro mensaje es el mismo a nivel general en cualquier región. Por lo tanto, con quien realmente negociaría Guardiola, en caso de que se diera ese escenario, sería con la única voz que tiene Vox. Lo que planteamos, lo que ponemos encima de la mesa, es lo mismo que ha aceptado el PP en la Comunidad Valenciana, Murcia o Baleares. ¿Cuál es el hecho diferencial aquí?, la señora Guardiola.

Si no hay pactos, podría abrirse un escenario de mayor incertidumbre incluso que el de antes de las elecciones...

Es Guardiola quien ha convocado estas elecciones, es la responsable de haberse gastado 7 millones de euros en ellas y, si después de la que ha montado, el escenario es similar al anterior, tendrá que asumir la responsabilidad.

Hablan de eliminar el gasto superfluo en la Administración. ¿Puede poner ejemplos concretos de dónde recortarían?

Podría poner muchísimos, pero algunos son paradigmáticos: las subvenciones a sindicatos y patronal o la eliminación absoluta de la Agencia Extremeña de Cooperación. Ni un solo euro fuera de Extremadura, porque somos una de las regiones más pobres de España y hay unas necesidades tremendas. Y también del Consejo de la Juventud, donde hay una chica de Podemos que se lleva 36.000 euros al año y no ha trabajado en su vida. Gasto superfluo son subvenciones a la red clientelar del Partido Socialista que engorda la señora Guardiola. Y sobre todo, se debe hacer un gasto eficiente y eficaz en la Junta de Extremadura. Cualquier euro que sale de los impuestos de los extremeños tiene que estar bien gastado, tiene que estar monitorizado y tiene que servir para algo en concreto.

¿Cree que realmente la inmigración es un problema en Extremadura? Una región donde tiene un peso muy reducido y en la que falta mano de obra en muchos sectores...

Ahora no es un problema, porque somos una región pobre y los inmigrantes ilegales no van a las regiones pobres. Nosotros estamos, me gustaría subrayar esto, en contra de la inmigración ilegal y a favor de la legal. Hay cauces legales para que vengan los inmigrantes que necesita Extremadura. Para trabajar, no para que vivan de los servicios sociales. El problema es que no se está aplicando la ley de extranjería y que aquí entra todo el mundo y que las mafias se están lucrando con este drama.

María Guardiola aseguró hace unos días que "las políticas de igualdad son innegociables con Vox", ¿qué es lo que plantearían en esta materia?

Es que la igualdad real ya existe. La igualdad la consagra Constitución española. Es que una chica no es menos que un chico. Es exactamente igual, gracias a Dios. Yo trabajo, ahora estoy en excedencia, en una empresa farmacéutica, una multinacional en la que el 90% de las personas contratadas son mujeres. A mí da igual que sean chicas que chicos. Y a mi empresa también. Contrata a personas, a la gente más capaz para sacar adelante su trabajo. Creo que lo demás es un auténtico entramado de la izquierda que el Partido Popular acepta de buen grado.

Óscar Fernández, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta. / Jorge Valiente

En su programa defienden la continuidad de la Central de Almaraz, ¿se conforman con la progresiva reducción de la ecotasa a la que se comprometió el PP?

Es que esto es un engaño más del Partido Popular y de María Guardiola, que están en el 'marketing' y en el titular. Vetaron la propuesta de Vox, de bajar primero, y después de eliminar la ecotasa. La vetaron estando en el Gobierno. ¿Por qué la hicimos? Porque entendemos que es el camino más rápido para blindar la continuidad de la central nuclear. Esta propuesta suya de tocar un poquito la ecotasa en el 27, un poquito en el 28, y un poquito en el 29, cuando ya en el 27 la Central Nuclear de Almaraz puede estar cerrada... Es que ha hecho una propuesta que es una auténtica estafa. Si usted quiere blindar Almaraz, quite la ecotasa. O rebájela a la mitad ya desde el 1 de enero del año 26. ¿Su objetivo cuál es?, ¿garantizar la continuidad de la central o intentar obtener algunos votos en el Campo Arañuelo? Es un intento de engañar a los extremeños y a las 4.000 familias que viven en la central.

¿En qué medida Vox está capitalizando el descontento que hay en el sector primario, tan trascendente en Extremadura?

Pues en gran medida y cada vez más. Por una razón muy simple: nosotros estamos explicando y la gente del sector primario, ganaderos y agricultores, se está dando cuenta, de la estafa del bipartidismo. La mayoría de las políticas que están machacando al campo extremeño y español proceden de la agenda 2030 y de lo que se llama el Pacto Verde. Políticas que están auspiciadas, están impulsadas, por quien gobierna en Europa, en Bruselas. ¿Y quién gobierna en Europa y en Bruselas? El Partido Popular y el PSOE en una coalición.