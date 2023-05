Se juega el PAR en poco más de una semana nada menos que la supervivencia. El centro político en Aragón ha implosionado tras años de descenso electoral y ahora el PAR, la formación que ha ostentado la vicepresidencia del Gobierno de Aragón durante la última legislatura, afronta sus elecciones más difíciles con Alberto Izquierdo (Gúdar, 1983) en la cabeza de las listas en la provincia que históricamente ha sido su feudo: Teruel.

El votante del centro aragonés estará desubicado con tanta escisión y partición.

El votante del centro aragonés irá a votar el día 28 y estoy seguro de que va a volver a confiar en nosotros, esa opción creíble y real que es el PAR que fundó Hipólito Gómez de las Roces hace 40 años. Lo demás son marcas blancas que comparo últimamente con Hacendado, que intentan vender gato por liebre a los aragoneses.

¿Quién queda en ese PAR, el suyo, que ahora está judicializado?

Los auténticos aragonesistas, los que vinieron a la política sin pedir nada a cambio. Los que no se han vendido a la OPA hostil que ha hecho Jorge Azcón, comprando en despachos oscuros y con poca luz a gente a golpe de talonario. El PAR no está judicializado, eso es una falsedad que forma parte de la operación trabajada desde agosto de 2020 entre Biel –José Ángel, expresidente de la DGA–, al que el tiempo pondrá en su lugar, y Azcón. Decidieron matar al PAR con sus mercenarios y llevándonos al juzgado para rehacer un congreso que no les importa nada. Tendríamos que preguntarnos por qué mucha gente que ha chupado de la teta y la borrega del PAR se ha ido de un partido que ha sido excesivamente generoso con este grupo de sinvergüenzas.

Aún le queda la otra escisión, que va con Ciudadanos.

Esa la forma un grupo de personas que no entiende la democracia, tienen un gran afán por encontrar un sillón y se han decidido a buscar refugio en un caparazón vacío como el de Cs para que les pagaran la fiesta. Esas personas que están en Tú Aragón siguen cobrando de puestos que el PAR les regaló mientras trabajan para otro partido.

Usted era el número dos de esa Ejecutiva que salió del Congreso regional sobre la que cayeron las acusaciones de pucherazo.

Cuando llegó ese congreso yo era un militante de base. Deberían preguntarle a quien ejercían la secretaría general o la presidencia. Muchas personas que hablan de pucherazo formaban parte de la comisión organizadora.

Si revalidaran su posición en el Gobierno, ¿qué hará distinto este PAR?

Este nuevo PAR va de abajo arriba. Está formado por autónomos, pymes, empresarios y que va a la política a servir. El nuevo PAR va a ser un socio incómodo: no vamos a permitir que se vulneren los derechos de los aragoneses o que sigan vigentes cosas como la ley del transporte sanitario. Nuestra línea roja será no arrodillarnos ante Madrid. Ese es el mayor error que han cometido todos los Gobiernos de Aragón. Por ejemplo, la comisión bilateral Aragón-Estado no se ha reunido en cuatro años y ese es un gran error.

La consejería de Industria estaba en manos del PAR y su posición ha sido clara respecto a las renovables en una legislatura en la que se han apoyado proyectos como el del Maestrazgo. ¿Cuál será la posición de este PAR?

El proyecto de las eólicas del Maestrazgo lo autoriza el Gobierno de Pedro Sánchez al que apoya Teruel Existe. El PAR siempre ha defendido las renovables y lo seguirá haciendo. En Aragón llevamos con las renovables 30 años y no ha habido problemas ni enfrentamientos hasta ahora. Se producen porque se hacen proyectos sin tener en cuenta la sensibilidad del territorio y se llevan a Madrid donde les da igual lo que se hace aquí. Son los partidos que están en Madrid los que aprueban los proyectos pero luego van al territorio y se manifiestan en las plazas. La hipocresía es la peor herramienta de la política.

¿Será distinta su política sobre las renovables?

Lo que echo de menos es la valentía del conjunto del Gobierno de Aragón para hacer una planificación de la expansión de los recursos energéticos. La gente se llena la boca diciendo como que no estaba allí, pero hay un departamento de Ordenación del Territorio que gestionaba CHA. Hay tres premisas fundamentales: respeto a la ley urbanística, respeto a la ley ambiental y, por encima de todo, el respeto a la gente que vive allí. No podemos ir a malmeter, engañar o intoxicar desde las ciudades y volver a dormir a las capitales dejando la pelea en los pueblos.

¿Y sobre la unión de estaciones?

Es un proyecto tractor que puede convertir Aragón en una referencia internacional en el sector de la nieve. Algo ha pasado con el Pirineo en los últimos dos meses. Todos estaban de acuerdo hasta la campaña electoral. Todos estaban de acuerdo y cuando los proyectos se pactan hay que sacarlos adelante desde el respeto. Si hay un tema ambiental que hay que respetar o modelar, pues hablemos. No seremos los del PAR quienes le pongamos los clavos al ataúd a este proyecto, pero tampoco impondremos nada a un territorio si no lo quiere.

¿Seguirá siendo el clavico del abanico tanto con el PP o con el PSOE?

El clavico está en el centro. Si no estamos, el abanico no tendrá clavico: habrá bisagras a la izquierda o la derecha. No somos proclives ni a unos ni a otros: somos proclives a la defensa de Aragón por encima de los intereses de Madrid. Cuando escucho a Feijóo, no me ilusiona, no me transmite ninguna confianza, más aún cuando se va a Sevilla y promete el trasvase del Ebro. Lo mismo me pasa cuando escucho a Abascal en Teruel decir que va a eliminar las comarcas cuando ni sabe lo que son. Y Sánchez... mucho tendría que cambiar de él para que me sedujera. Sí quiero dejar claro que hablaremos con todo el mundo: de la extrema izquierda a la extrema derecha, porque un partido en el Parlamento llega porque lo han elegido.

¿De qué hablarán con Teruel Existe?

De nuestra forma de entender el territorio, que no tiene nada que ver con la suya. Teruel Existe es un partido de izquierdas. El PAR, de centro. Teruel Existe compite con Podemos, CHA, IU y un poco con el PSOE. No contra nosotros.

¿En qué difieren?

Para nosotros la capital es importante, pero también el territorio. No solo es importante la autovía de Madrid a Teruel, sino también que Abejuela tenga a acceso por carretera. Que Sarrión tenga pediatra y una ambulancia medicalizada 24 horas. Que los niños tengan servicios a su alrededor. Y que deje de llegar a Madrid ese mensaje pesimista.

¿Líneas rojas?

No estaremos con nadie que quiera recentralizar el Estado, robar el agua, que pacte con los terroristas, que expulse o maltrate al sector primario, que Aragón no sea lo primero para ellos. Para defender Aragón por encima de todo y de todos habrá partidos que tendrán que retorcerse el brazo con sus compañeros de Madrid.