Aunque a muchos les parezca una decisión sencilla, hay muchos ciudadanos que están llamados a las urnas el próximo 23 de julio que no saben a quién van a votar. Y no es porque duden entre las dos opciones de la izquierda (Pedro Sánchez por el PSOE y Yolanda Díaz por Sumar) o entre las dos de la derecha (Alberto Núñez Feijóo por el Partido Popular y Santiago Abascal por Vox), es más bien porque no se sienten representados por ninguno de los partidos que concurren al Congreso y al Senado. En esos casos, parece que la solución más sencilla es no ir al colegio electoral. Pero hay muchos ciudadanos que se niegan a quedarse sin ejercer su derecho al voto por no haya un solo candidato que les represente. Para esos casos está la fórmula del voto en blanco.

