Jorge Azcón, candidato único a presidir el Gobierno de Aragón, ocupó este domingo la parte central del mitin celebrado en el Palacio de Congresos, donde más de mil personas abarrotaron uno de sus salones para escuchar a su líder remarcar las diferencias entre el PP y "los líos morrocotudos" que tienen en el PSOE. Se percibe por ejemplo, explicó, "en cómo hemos hecho las listas nosotros, incorporando talento, y cómo las ha hecho el PSOE".

"Al partido que dijo que iba a tener voz propia –fue el lema de campaña de Lambán– les han hecho las listas en Madrid", señaló en referencia a los cambios que se produjeron en las papeletas socialistas, donde en Ferraz alteraron varios nombres de los escogidos, por ejemplo, para Zaragoza y Teruel.

"A las listas que encabeza la portavoz de Pedro Sánchez (Pilar Alegría) los militantes en Aragón les dijeron que no. Literalmente, Lambán dijo en una conversación con la prensa que "mucho entusiasmo no despierta" entre los militantes socialistas. «¿Cómo la van a votar los aragoneses si ni los suyos la quieren?», se preguntó.

Además, Azcón recordó que una parte del PSOE en Aragón "ha puesto a funcionar un manifiesto" de apoyo a Pedro Sánchez. "Parece ser que unos pocos militantes la han firmado. No sabemos qué parte del PSOE ha firmado ese apoyo y qué parte no", incidió para remarcar la distancia con un PP en el que "no hay dudas" porque están "todos, sin fisuras, apoyando a Feijóo sin necesidad de firmar manifiestos ni ver quién está y quién no. Aquí todos sabemos quién queremos que sea el próximo presidente".

Sin confianzas

Pidió el líder de los populares aragoneses a los suyos "no confiarse", algo que considera muy importante. "El trabajo acaba el 23 de julio", recordó en la cuenta atrás hacia las elecciones generales, donde el partido conservador va a "volver a hacer historia".

Nada está hecho, vino a decir Azcón, al que luego se unió Feijóo. "El 80% de los aragoneses tienen un alcalde del PP, pero ahora nos queda por hacer un trabajo muy importante. Y lo haremos con un equipo más grande para empujar a la Moncloa a Núñez Feijóo", afirmó el líder aragonés, que calificó como "equipazo" el bloque de candidatos elegidos para estar en el Congreso y el Senado la próxima legislatura, "empezando por Ana Alós, número 1 de Huesca; Pedro Navarro, por Zaragoza; Alberto Herrero, el alcalde de Calanda…". Y Emma Buj, Melania Mur o Luisa Fernanda Rudi para la Cámara Alta.

"De las mentiras de Sánchez", dijo el presidente del PP en Aragón, "podríamos hacer varios mítines", en referencia a la malversación, la sedición... "Todo eso ya nadie duda de que son mentiras. ¿Y por qué Sánchez miente? Tiene un único objetivo: el poder. Se cree que engañando a los españoles va a seguir en la Moncloa", manifestó Azcón, que explicó que si por algo se reconoce a los aragoneses es por su nobleza.

"En Derecho nos enseñaron el ‘standum est chartae’. Es lo que aquí tenemos, el valor de la palabra. En Aragón, la palabra es ley, sabemos lo que significa un apretón de manos. Por eso no nos merecemos un presidente del gobierno que nos mienta", dijo antes de concluir: "No es hora de confiarse, el trabajo no lo hemos acabado. No vamos a bajar la guardia hasta el domingo", concluyó.