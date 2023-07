El madrileño Pedro Fernández decidió salir de las listas de Vox para el ayuntamiento de su localidad y centra su carrera política en Zaragoza. Repite como candidato por la capital aragonesa, con la necesidad de diferenciar su programa de la línea del partido a nivel nacional y con el fantasma del trasvase rondando la campaña.

¿Es Aragón una plaza importante para Vox?

Lo es, y para Santiago Abascal es muy importante, por eso eligió estar en Zaragoza en los primeros días de campaña. No deja de ser la cuarta capital de España, no deja de darle unos galones que hagan que el presidente de Vox estuviese en los primeros días de campaña.

Deja el Ayuntamiento de Madrid y ahora solo será diputado por Zaragoza. ¿Le veremos trabajando aún más por la provincia?

He trabajado mucho estos cuatro años por Zaragoza, pero es verdad que tenía que combinarlo con mi labor como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. He trabajado mucho y ahora tendré un poco más de tiempo para dedicarle a Zaragoza. De todos modos, el tiempo que he estado como concejal no me ha impedido dedicar el tiempo que he querido dedicar a Zaragoza. Todas las semanas he estado dos o tres días recorriendo la provincia, para conocer de primera mano los problemas que tenían los zaragozanos.

¿Qué problemas ha podido reconocer en estos cuatro años?

Son muy variados, pero La Muela sirve de ejemplo. Tal vez acumula todos los problemas de la provincia en un solo municipio. No tiene policía local y ha echado a la guardia civil, no hay cuerpos de seguridad que preserven la propia seguridad en el municipio. La Muela cierra su centro de salud al mediodía, no tiene servicios ni de ambulancias ni de urgencias. Tienen museos, como el del aceite, el viento o el aceite, que está construidos pero están cerrados. Y así podría continuar, que incluso tiene a un alcalde condenado por corrupción: acumula todos los problemas de la provincia en un solo sitio.

¿Qué ofrece Vox para estos problemas en Zaragoza, si es que hay diferencias con el programa a nivel nacional?

Lo hay en lo específico que puede ser a Zaragoza. Tres líneas básicas, como puede ser la mejora de las infraestructuras y que las obras que se proyectan en Zaragoza no tarden en completarse 30 años, como en el caso de la A-68. En segundo lugar, medidas encaminadas a mejorar las condiciones económicas de la provincia y la búsqueda de que el empleo sea de calidad, por lo que será necesario la rebaja de las cargas sociales de las empresas. En políticas sociales, por ejemplo, que las ayudas a la dependencia lleguen rápidamente a los beneficiarios. Por último, el tema de la sanidad pública, que no puede ser que Zaragoza sea la ciudad con la peor lista de espera de toda España. Zaragoza es importante y no se merece un sistema sanitario tan deficiente.

“Hay miembros de Vox que han propuesto medidas que se han tenido que adaptar a la línea nacional”

Usted conoce las realidades de Madrid y Zaragoza. ¿Se pueden plantear soluciones generales para todas las provincias?

Por supuesto que hay medidas que pueden aplicarse en todas las provincias, porque atienden a problemas comunes. Hay un grupo de medidas que sí se podrían aplicar, unas acciones generales para todos y algunas específicas para las provincias.

Entonces, Huesca y Teruel comparten necesidades con Zaragoza.

Son tres territorios de interior, por lo que se puede hacer una política común.

Algunas encuestas, como la del CIS, presentaba la posibilidad de que Vox no sacase ni un escaño en todo Aragón. ¿Afronta las elecciones con temor?

No conozco a ningún español que considere las encuestas del CIS fiables. De toda las casas que hacen encuestas es la única que siempre falla. A mí las encuestas que me importan son dos: las de los actos políticos que hacemos y la que se produzca el día de la votación.

¿No tiene miedo entonces?

No tengo ningún temor y a lo que me dedico es a trabajar, trabajar y trabajar.

¿Le tocará anteponer las necesidades de Zaragoza a unas reivindicaciones a nivel más nacional?

Es verdad que en ocasiones pueden surgir compañeros que han llevado iniciativas que posteriormente se ha intentado que se coordinen con nuestro ideario a nivel nacional. Se resuelve fácilmente, aclarando y siguiendo la línea nacional, porque somos el partido más coherente en ese aspecto.

“La Muela acumula todos los problemas que tiene la provincia en un solo municipio”

¿Cómo se puede plantear ese tema respecto al trasvase del Ebro?

Apoyamos la elaboración de un plan hidrológico nacional que se basaría en la interconexión de cuencas. Es decir, que todas las cuencas son susceptibles de ser excedentes o receptoras de agua, atendiendo a una serie de criterios. Primero que la cuenca excedente tenga sus necesidades de agua cubiertas; segundo, que se respete el caudal y no se deje tiritando, para que la cuenca siga haciendo su función, y tercero, exigir a los territorios que reclaman esa agua que sus necesidades sean razonables, que exista corresponsabilidad entre todos los territorios. Tiene que haber excedentes de agua, si no lo hay, no se llevará a cabo.

Si ese plan hidrológico implica entrar en el trasvase del Ebro, ¿se vería a un diputado por Zaragoza votando a favor de ese plan?

El plan hidrológico que apoya Vox y que propone Vox es la interconexión de cuencas en base a esos requisitos. No concibo un plan hidrológico nacional distinto al que acabo de explicar, con respeto absoluto al territorio de la cuenca que cede, exigiendo el respeto de la cuenca receptora y respetando las condiciones del caudal y medioambientales. De ahí no vamos a salir.

La negociación por las Cortes de Aragón está estancada. ¿Qué sabe de ellas?

La relación con Alejandro Nolasco, como con el resto de los diputados y concejales, es buena. No quita que en este caso ellos tengan la función y la competencia para negociar. Ellos dependen de la dirección nacional y son a los que tienen que informar. No tengo que estar incorporado en esta negociación.

¿Estará Vox dentro del Gobierno de Aragón?

Es una cuestión que a mí no me compete valorar. Habrá que hablar con Alejandro Nolasco, que es el portavoz y el que lleva personalmente las negociaciones.

¿Están condenados Vox y el PP a entenderse?

Le digo lo que lleva planteando Santiago Abascal desde la precampaña: mano tendida para hacer un gobierno que deseche y revierta las políticas de izquierdas.