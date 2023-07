Si este domingo fue Pedro Sánchez quien viajó a Cataluña, este lunes lo ha hecho Alberto Nuñez Feijóo, que ha decidido celebrar el acto central de la campaña del PP en el Turó Park de Barcelona, el mismo lugar que el popular eligió para su visita durante las elecciones municipales. En la recta final de la campaña para el 23-J, los dos candidatos a la presidencia del Gobierno han decidido jugar la carta catalana para dar el último empujón a sus campañas. Por su significación y también por la gran cantidad de escaños que se eligen en Cataluña -aporta 48 diputados de 350-, solo superada por Andalucía.

"Quiero ser el presidente de los catalanes", ha prometido Feijóo, ante un millar de militantes, a quien les ha asegurado que, si gana, cada día tendrá en su "cabeza" y en su "corazón" a esta comunidad autónoma. Además, ha asegurado que a él, como expresidente de Galicia, nadie le "tiene que enseñar qué es una nacionalidad histórica" y ha prometido un "bilingüismo cordial" y "reconciliar Cataluña con la verdad".

Así, Feijóo se ha "revelado" contra la "idea que el PP tiene que ser un partido testimonial" en Cataluña y ha asegurado que la papeleta de los populares es la única que garantiza el "cambio". En este sentido, ha pedido concentrar el voto de todos los que quieren que Pedro Sánchez no siga en la Moncloa, y hasta se ha dirigido a los votantes de Podemos que no quieren que la investidura dependa de la extrema derecha. Pero, en especial, se lo ha pedido a los que apuesten por elegir la candidatura Vox, a quienes ha avisado de que en algunas provincias pueden quedar sin representación. "Hay que concentrar el voto en el único partido que trae el cambio en el programa electoral", ha enfatizado.

"El PP no irá nunca contra los catalanes"

Con una idea similar se ha expresado el candidato por Barcelona, Nacho Martín Blanco, que -con su pasado a Ciutadans- ha pedido que el PP vuelva a ser ahora "la casa común" de los catalanes constitucionalistas y que los resultados que saquen en las cuatro provincias sean "decisivos" para una victoria del PP el 23-J. "Es posible un resultado histórico. Vamos a formar parte de una buena noticia para España", ha afirmado el candidato.

Además, ha intentado rebajar los temores de que un Gobierno popular duro con Cataluña pueda reactivar el independentismo -algo que asegura que alimentan los socialistas-, y ha prometido un PP que "no irá nunca contra los catalanes". Como también lo ha hecho el presidente de los populares catalanes, Alejandro Fernández, que ha defendido que votar al PP no es "ni túneles tenebrosos", sino "concordia y progreso". También ha asegurado que no hay "catalanes buenos" y el resto "son fachas, ñordos, fascistas o botiflers", y ha defendido que la formación que encabeza cree en "la Cataluña entera y la España entera".

El último CIS de Tezanos "de la história"

En el último día que se pueden publicar encuestas, y tras conocerse que el CIS mantiene la primera posición para Pedro Sánchez, a diferencia de lo que indican la mayoría de encuestas, Feijóo se ha mostrado convencido de que será "el último CIS de Tezanos de la historia". "Se acabó el bochorno demoscópico de España. 14 millones nos cuesta la broma de animar al jefe desde el CIS", ha asegurado, acusando al presidente del organismo, José Félix Tezanos, de manipular el sondeo.

El momento en el que Feijóo ha sido más vitoreado por los asistentes ha sido cuando, tras ser interpelado por un militante del público, ha prometido que en los primeros 100 días de Gobierno hará "las modificaciones procesales que correspondan para echar a los okupas en 48 horas".