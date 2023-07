Yolanda Díaz insiste en su propuesta de un modelo de "despido restaurativo", donde los empresarios paguen la indemnización en función de las circunstancias del trabajador despedido. La líder de Sumar ha vuelto este martes a defender la reforma laboral y ha justificado que no se hayan incluido elementos como el aumento de las indemnizaciones por despido o el salario de tramitación en caso de despido nulo, alegando que aunque ella no participó en las negociaciones, "Unidas Podemos no consiguió incorporar " estos apartados al acuerdo de coalición.

"Nuestro país no cumple con la Carta Social Europea", ha denunciado en una entrevista en TVE, donde ha asegurado que "nuestra propuesta es avanza hacia el despido restaurativo". Esta fórmula no es nueva, y la dirigente ya ha expresado durante la legislatura sus preferencias por este modelo, que consiste en que "las indemnizaciones por despido se acomoden en caso de ser injustas, con vulneración, a las condiciones personales a cada uno de los trabajadores", según ha expresado ella misma. "Lo que no es correcto es que los empresarios conozcan de antemano cuál es el precio del despido", ha considerado la ministra de Trabajo, que ha asegurado que en el caso del despido restaurativo este precio es "muy superior a los 33 y 45 días", correspondientes a la actual y a la anterior indemnización por despido improcedente. En este punto, ha explicado que la "lógica" de esta propuesta es "hacer una valoracion como en el ámbito civil", teniendo en cuenta "el daño emergente y el lucro cesante", de manera que en el caso de "un trabajador de la construcción que tiene 60 años" le correspondería una indemnización mayor porque "si lo despiden el perjuicio es mucho mayor" que en el de una "persona joven que tiene posibilidad de incoporarse al mercado de trabajo". En el programa de Sumar ya viene eflejada esta propuesta junto a la limitación de las causas de despido, con un sistema de despido "restaurativo y disuasorio". Una fórmula que "implica el derecho del trabajador a la readmisión o a la indemnización por despido improcedente", un supuesto donde se incluye también el cese durante el periodo de prueba. "En ambos casos, se reconocerá el derecho a una indemnización adicional que compense efectivamente el daño causado en atención a las circunstancias del despido y a la capacidad económica de la empresa", reza el documento.