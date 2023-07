Después de un fin de semana de euforia, en el ecuador de la campaña de cara a las elecciones generales y con el líder del PP y otros dirigentes hablando de mayoría absoluta, Alberto Núñez Feijóo modera las expectativas. Quedan cinco días para votar, tres de campaña y un debate entre líderes al que no asistirá. El lunes tuvo el primer resbalón a raíz del enredo de las pensiones y el IPC.

La estrategia sigue siendo la de concentrar el voto útil, pero el mensaje de hoy en ‘Espejo Público’ ha dado un paso más: “Mi problema es que en las provincias donde nos jugamos el 3-1 se concentre el voto en la papeleta del PP. Puede ser un 3-1 a favor del PP o un empate 2-2 con el PSOE. Porque en esas provincias los 5.000 que tenga Vox no servirán para conseguir un diputado”. Es el caso de 10 provincias en España y hay otras 8 que reparten cinco escaños. Las llamadas provincias pequeñas en las que el PP ve la clave y necesita comerse un trozo de pastel de Vox.

Feijóo volvió a insistir en la idea de que “quien realmente quiera cambio” tendrá que optar por las siglas del PP, asegurando que todo lo demás supone un riesgo. Habló de gobernar en solitario, pero no empleó el optimismo desatado de los últimos días.

E incluso bajó el listón público que él mismo fijó a principios de mes cuando aseguró que su objetivo “no era sacar 150 escaños”, sino “una mayoría suficiente que es superior a esa cifra”. “A partir de 160 escaños empezamos a hablar”, aseguró hace dos semanas. Este martes, sin embargo, rebajó esas expectativas: “Si el PP está en los entornos de 150 escaños, todo lo que sea subir de ahí es un resultado magnífico. Sé que es difícil, lo cual no significa que no sea posible”, dijo.

Ayer mismo Narciso Michavila, presidente de GAD3, la encuestadora de cabeza del PP, afirmaba en una entrevista en la cadena ‘Cope’ que Génova debía “olvidarse” de una mayoría absoluta. Ese vaticinio coincidía también con el rifirrafe de Feijóo en TVE a cuenta de las pensiones, que terminó matizando él mismo.

Todas las encuestas (salvo el CIS) dan al PP como ganador. Pero los populares aspiran a tener un resultado incontestable que les permita dejar fuera de un futuro Gobierno a Vox. Y ahí radica el principal quebradero de cabeza para Feijóo. Como publica este diario, el diálogo con el partido de extrema derecha es prácticamente nulo y la afinidad, con el auge de ‘pesos pesados’ más duros dentro del partido de Santiago Abascal, ha ido a menos.

Vox intenta resistir a la embestida del voto útil del PP y Feijóo se emplea a fondo para convencer a los electores que la única manera segura de terminar con el Gobierno de PSOE y Podemos pasa por darle a él una mayoría clara. En la entrevista de este martes en ‘Espejo Público’ no dudó en volver a marcar distancias: “Yo no soy de Vox y no tengo nada que ver con Vox”, dijo en dos ocasiones.

Reprochó al PSOE “su doble moral” por criticar duramente la posibilidad de que Vox entre en un Gobierno y, al mismo tiempo, “no gana nada por evitarlo”. “Tenemos la posibilidad de tener un Gobierno fuerte, sin coalición. Pero necesitamos unir el voto”, repetía el líder conservador sin escatimar en ataques a su rival por la derecha: “Vox dice que quiere gobernar con el PP, pero pide un voto que no sea para el PP. Si concentrásemos el voto, todo parece indicar que habría una mayoría absoluta del centro derecha. Pero cuando se rompe ese voto hay riesgo de que no se sume y volvamos al sanchismo. Ahora, más debilitado, y con Bildu, ERC y los independentistas más fuertes”.