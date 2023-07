La cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Pilar Alegría, ha dejado claro que para el PSOE “la vivienda va a ser la causa nacional para estos próximos cuatro años”. “Somos plenamente conscientes de los problemas que tienen muchos ciudadanos para encontrar una vivienda asequible y en este nuevo tiempo queremos seguir dando respuesta a la ciudadanía”, ha señalado. Todo ello, ha dicho, porque “el derecho a la vivienda es un derecho constitucional pero no se ha convertido todavía en un derecho real”.

Pilar Alegría ha recordado los pasos tan importantes que se han dado con el Gobierno socialista, como la ya “histórica” Ley de Vivienda aprobada en esta legislatura, que contempla limitar los alquileres en zonas tensionadas y dedicar el 30% de la vivienda que se construye a vivienda asequible, a vivienda social.

En esta legislatura, ha señalado Alegría, “vamos a seguir desplegando este Plan Estatal de Vivienda: 183.000 viviendas de las cuales 60.000 están ya movilizadas”; pero también ha apostado continuar con la ayuda de 250 euros dirigidos a alquiler y destinada a jóvenes de menos de 35 años con una renta de 38.000 euros.

La también portavoz de la CEF del PSOE también ha abogado por seguir desarrollando esa Ley de Vivienda “tan positiva y que va a permitir destinar al menos el 30% del parque de vivienda a parque público”. En Aragón, esta medida afectará a casi 1.000 viviendas para los próximos años, distribuidas no solo en la ciudad de Zaragoza sino en varios municipios de la comunidad autónoma.

Debate electoral

En otro orden de cosas, Pilar Alegría ha valorado positivamente la intervención del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, en el debate electoral de ayer de RTVE, “en el que participó con un objetivo claro: explicar a la gente lo que hemos realizado durante 5 años, no exentos de dificultades, y trasladarles las principales propuestas en la siguiente legislatura para caminar en la senda de progresos y avances”, ha enfatizado.

Pero también, ha dicho, “vimos a dos fuerzas políticas progresistas que, con sus diferencias, se respetan, se coordinan y se complementan. Por contra, vimos a dos fuerzas políticas de la derecha y la ultraderecha que, a pesar de pactar constantemente en comunidades autónomas y ayuntamientos, a pesar del trasvase de sillones, se avergüenzan la una de la otra y no quieren debatir conjuntamente”.

Asimismo, Pilar Alegría ha considerado que “de este debate sale un claro perdedor: Alberto Núñez Feijóo”, al señalar que “los candidatos tiene la obligación de debatir. Cuando no se debate se está faltando el respeto a la ciudadanía. Y los ciudadanos deben saber y conocer a quién le van a confiar su futuro y el de su familia. Cuando no debates, demuestras que eres un candidato que no es de fiar”. En este sentido, ha lanzado la pregunta: “¿Merece la confianza, merece ser presidente del Gobierno alguien que no debate? Pues claramente, no”.

La cabeza de lista al Congreso por Zaragoza afronta los últimos días de campaña con “mucho entusiasmo”, ha explicado, para “seguir explicando cuáles son nuestras propuestas y avisarles del riesgo tan serio que podría provocar si gobernara en este país Feijóo de la mano de Abascal”. Por todo ello, ha insistido en la importancia de la movilización este domingo, 23 de julio.