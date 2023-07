Corría el siglo XIV y Pedro IV, apodado el ceremonioso incorporaba Mallorca, Atenas y Neopatria al gran Reino de Aragón. No en vano, se atribuye al italiano Roger de Lauria, Almirante de la flota de Aragón y de Sicilia, esa famosa frase dirigida a su Rey: «Señor, no sólo no pienso que galera u otro bajel intente navegar por el mar sin salvoconducto del Rey de Aragón, ni tampoco galera o leño, sino que no creo que pez alguno intente alzarse sobre el mar si no lleva un escudo con vuestra enseña en la cola». Muchas conquistas y muchos barcos con muchos marineros y soldados que, entre refriegas y batallas, mataban el tiempo jugando a las cartas. Llámenle tute aragonés, guinyot, juego de cotos o, simplemente guiñote, pero lo que está claro es que, pasados setecientos años, este juego sigue siendo el rey de Aragón y de buena parte de los territorios que aunó esa insigne Corona, incluso fuera de sus dominios.

Aunque pueden jugarlo dos personas, el guiñote es un juego de parejas. Da igual quién haga los puntos. Tanto los tuyos como los de tu pareja van a la cuenta común. Y los cuatro ases son las cartas más valiosas, también llamadas guiñotes o briscas. Luego vienen los treses, los reyes, las sotas y los caballos. Las demás son furrufalla y no valen nada.

La partida de este domingo, 23 de julio, es partida de coto. Se juega a ver qué pareja llega a 176 puntos. Eso te da la mayoría absoluta en el casino nacional, es decir, en el Congreso de los Diputados. Y en esta partida hay cuatro ases. Tanto el Oré Feijóo como el Espadón Sánchez se ven con posibilidades de gobernar. Pero ambos saben que necesitan a los otros dos ases. Sánchez necesita sumar la Copeta de Yolanda y Feijóo precisa el Bastillo de Abascal.

"Manzanas traigo"

En esta atípica campaña electoral, hemos asistido a tres partidas o debates. El primero, bronco, además de muy aburrido porque sólo jugaban Sánchez y Feijóo, resultó espeso y con mucho ruido. Esa noche, el ruido nocturno marcó el devenir de una campaña palindrómica. La ciudadanía se preguntaba si, además de nocturnos «¿son ruidos acaso diurnos?» Sí. Esta última y entrecomillada frase se lee del derecho igual que del revés, como esta campaña electoral. «¿Dónde va usted Sr. Feijóo?», le decía Sánchez. «Manzanas traigo Sr. Sánchez», respondía Feijóo. Y al revés. Claro está que tanto Ana Pastor como Vicente Vallés se aplicaron a rajatabla eso de que el guiñote lo inventó un mudo. Y si no estás en la mesa debieron decirse, mejor ver y callar. Una pena de moderación.

El segundo debate estuvo bastante más animado. Aunque no acudió ninguno de los cuatro ases a la partida, no faltaron los treses de Patxi López, Cuca Gamarra, Espinosa de los Monteros y Aina Vidal. Los treses valen diez puntos, es decir un puntito menos que el as, que vale once. Y eso que algún tres de espadas como Patxi pareció ser un guiñote mucho más poderoso que la espadilla de Sánchez del primer debate.

A su lado, algunos reyes y sotas como Aitor Esteban, Oskar Matute y Gabriel Rufián. Esas figuras son las parejas de PNV y de EH-Bildu, por un lado, y de ERC y Junts por el otro. O al revés. Otro palíndromo. Y cuando se juntan sotas y reyes del mismo palo pues ya sabemos que pueden cantar. PNV y EH-Bildu pueden cantar 20 en cualquier palo. Bueno, para ser exactos no son 20. Pueden cantar 18, que son los diputados que se disputan en el País Vasco. Aunque alguno de Navarra también podría caer. Los lemas de campaña lo dicen todo. El del PNV «Euskadiren Ahotsa», es decir, «Voz Vasca» y de EH-Bildu, «Lo volveremos a hacer» Iruzkiniz ez, es decir, sin comentarios.

A su lado, está la pareja catalana que puede cantar también en cualquier palo, sólo que ellos cantan las cuarenta y ocho actas de diputado que se juegan en Cataluña. Y aunque ya les gustaría cantar las cuarenta, lo que es seguro es que, como poco, cantarán otro 20 que, sumado al anterior, puede ser decisivo tal y como ha venido sucediendo con la práctica totalidad de presidentes, tanto del PSOE como del PP, en nuestra joven democracia. Sus lemas de campaña son inequívocos «Independència» el de ERC y «Ja n´hi a prou» el de Junts. O sea, «Independencia» y «Ya basta». Otra frase típica del guiñote es esa que reza «aquí se cagó un francés». Ahí se lo dejo.

Las briscas de Yolanda

Y es que los cantes en el guiñote hacen ganar cotos. Para ganar tienes que tener 101 puntos. Los primeros 50 se llaman malas y desde ahí hasta 101 se llaman buenas. Si tienes sólo 11 buenas, con los dos cantes, «a poco que llueva, cosecha segura». O lo que es lo mismo, con 136 diputados y dos cantes vascos y catalanes, alcanzas la mayoría absoluta.

Al tercer y último debate sólo acudieron tres guiñotes. Faltó el as de oros. Feijóo pensó que tenía más a perder que a ganar. Y además no quería salir en la mesa jugando de pareja con Abascal. Ir de la mano del as de bastos no es de su agrado. Él va de mano y cree que lleva casi todos los triunfos, así que les dijo: «Todos a avientar, así que aviaros», que es lo que se dice a los contrarios cuando crees que tienes todas las bazas ganadas. Y quiere ganar la partida el solito. Aun así, se jugó la partida, sólo que las cartas de Feijóo estaban encima de la mesa sin que él pudiera jugarlas. ¿Fue por decisión propia o fue, quizás, por consejo de Miguel Ángel Rodríguez? Lo cierto es que Abascal aprovechó para cambiar el siete de oros por el as de Feijóo y, en cualquier caso, un guiñote Abascal que no ejerció de bastillo, buscó moderación para aprovechar la ausencia de su pareja y rascarle puntos por el centro a su compañero de partida. Después de todo, al ir de últimas es normal no matar. Aguantando las briscas de Yolanda, Abascal tuvo que enfrentarse al redivivo guiñote Sánchez, a quién echó en cara si iba a pactar con Feijóo. En el guiñote se cuentan hasta los dos puntos que te dan los caballos, los cuales sirven para algo más que galopar.

Por su parte, Sánchez jugó en pareja bien avenida con ese as de copas que es Yolanda y que fue la única que intentó plantear qué es lo que propone en su programa electoral. En su copa se hallan las esperanzas de muchos sietes, seises y cincos que pretenden sumar a la izquierda del PSOE. A ella se dirigió Sánchez como a la compañera con la que ha jugado toda la vida, quizás pensando que ahora Pablo Iglesias juega a la petanca. Al menos, el todavía presidente pudo jugar mejor sus cartas y no «arrastrar el culo por un zarzal», frase que se utiliza cuando intentas arrastrar y te sale mal.

No sabemos con exactitud el alcance de estos debates entre el electorado. Aunque dos millones y medio de españoles ya han votado por adelantado, quizás en esta campaña tan ruidosa, tan tormentosa y tan calurosa, estos debates sean las «diez de últimas». Y lo que es cierto es que, al final, todos los puntos suman.

Heraclio Fournier

En todo caso, atrás quedan los debates, los mítines, los memes, las redes sociales, los lemas de campaña, los asesores, las cámaras, las entrevistas. Hemos visto mucho ruido y muy pocas nueces. Pese a algún amago de renuncio y de poner en tela de juicio el voto por correo, vivimos en una democracia plena y que garantiza que el resultado de los comicios refleja la voluntad popular. En 1889, a la vez que el Congreso de los Diputados aprobaba los presupuestos para Cuba y Puerto Rico, el burgalés Heraclio Fournier recibió la medalla de bronce en la Exposición Universal de París por el diseño y la calidad de sus naipes. Su baraja, conocida internacionalmente, es usada a diario hasta en los lugares más recónditos para jugar a todo tipo de juegos. No creo que haya un solo bar en España, de los de verdad, que no disponga de un tapete verde y de esa baraja mítica.

España tiene una larga historia. Junto a Francia e Inglaterra somos una de las naciones más antiguas de Europa. Y si tenemos en cuenta el Reino de Aragón, ya ni les cuento. Tenemos una larga historia y la que nos queda se escribe con partidas como las de este domingo. Así que, les pido que sigamos haciendo historia y que decidan sumar su voto, que decidan lo que importa, porque hoy es el momento de que España avance hacia adelante.

En el guiñote no se juega dinero. Se juega por placer y se juega por afición. A lo sumo, los perdedores pagan los cafés y las copas de la partida. Veremos si el resultado electoral de esta noche permite configurar un gobierno estable y fuerte. En el guiñote, a la partida de este domingo se le llama partida de ida. Esperemos que en otoño no tengamos que ir de vueltas y pagar algo más que el café y las copas. Nos vemos este domingo, y el martes también aquí, en EL PERIÓDICO.