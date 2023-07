El escrutinio de las elecciones generales ha terminado tras una jornada electoral este 23J frenética. Puedes seguir la última hora de las elecciones en nuestro directo.

Con el 100% de los votos escrutados en la provincia de Teruel se confirman los peores presagios de Teruel Existe, que pierde su escaño logrado en 2019 al obtener solo 11.292 votos (14,96%). El Partido Popular vence en la provincia y logra dos escaños (26.495 y el 35,10% de los votos), por uno del PSOE (22.048 sufragios y el 29,21% del total).

Diego Loras, candidato de Teruel Existe en la provincia, ha reconocido que "no son buenos resultados porque perdemos la representación en el Congreso y en el Senado". Un hecho que responde, ha dicho, a la "polarización" que ha dominado estas elecciones y que ha considerado que "no es un bien para ninguna democracia". Con cara seria y con Tomás Guitarte (diputado hasta ahora de la plataforma en el Congreso) detrás de él, ha incidido en que "la polarización no deja hueco a proyectos constructivos, sosegados y pragmáticos como el nuestro", ha insistido, aunque también ha reconocido que "este proyecto volverá a tener su sitio".

Resultados elecciones en Teruel

Los aragoneses han acudido a las urnas para elegir a sus representantes generales, en una jornada que ha sido un ejemplo de participación y democracia.

En Aragón se eligen 13 de los 350 diputados del Congreso. En concreto, por provincia Zaragoza aportará 7 y tanto Huesca como Teruel 3 cada uno.

Estas son las caras de los diputados turolenses.

