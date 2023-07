El Partido Popular ha ganado los comicios en Aragón con tres diputados más en el Congreso de los Diputados que en las anteriores elecciones generales de 2019. La otra cara de la moneda es el PSOE y Teruel Existe quienes pierden representación en las Cortes Generales hasta el punto de que los del turolense Diego Loras desaparecen. En el caso de los socialistas obtienen dos diputados menos. Por contra, de la mano de SUMAR, la voz aragonesista de Jorge Pueyo consigue un escaño.

En cuanto al Senado, el Partido Popular obtiene 9 de los 12 senadores correspondientes a Aragón, mientras que el PSOE se queda con 3, frente a los 6 que obtuvo hace 4 años. Teruel Existe ha perdido sus dos representantes.

Pasaban las 00.30 horas cuando salía Jorge Azcón a acelebrar la victoria en números del Partido Popular en las elecciones generales. Un triunfo refrendado en la comunidad, donde los populares son hoy la principal fuerza en Madrid y también en La Aljafería, cuyo bloqueo quiere resolver el presidente del PP en Aragón «en muy pocos días».

«El cambio iniciado hace un mes se tiene que volver en realidad en muy pocos días», adelantó Jorge Azcón, lanzando el guante a un Alejandro Nolasco, líder de Vox en la comunidad, que no quiere poner fácil la suma del nuevo Ejecutivo. A nivel nacional, la suma es imposible, pero Azcón celebró que los populares han cosechado «uno de los mejores resultados de la historia del partido en unas elecciones generales en Aragón».

«En Aragón hemos vuelto a ganar», resumió el presidente popular, que consideró que los resultados obtenidos corresponden con «los objetivos previstos en la comunidad». En total, se tiñen de azul siete de los trece escaños que Aragón pone en juego en cada comicios nacionales.

Los populares llevarán hasta el Congreso a Pedro Navarro, María del Mar González y Luis María Beamonte por Zaragoza; a Ana Alós y Javier Folch por Huesca, y a José Alejandro Herrero y Raquel Clemente por Teruel. A la Cámara Alta, Luisa Fernanda Rudi y Rocí Divar representarán a Zaragoza; Melania Mur, Javier Campoy y Ana Beltrán lo harán por Huesca, y Emma Buj, Carmen Pobo y Manuel Blasco lo harán por Teruel.

El discurso de Azcón ha seguido la línea del líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP en Aragón exigió que su partido llegase a La Moncloa, ya que «en democracia tiene sentido que quien haya ganado las elecciones vaya a la investidura para elGobierno».

Sin embargo, la falta de aliados y la complicada situación en la que queda el hemiciclo no quedó fuera del análisis de Azcón, que admitió que «la gobernabilidad no va a ser sencilla y puede llegar un posible bloqueo, que no sería nada sensato».

En ese vaivén constante entre el estudio de la política nacional y el reflejo que está teniendo en Aragón, el líder conservador en la comunidad certificó que el PP «ha mejorado en votos y en porcentaje si comparamos con los resultados del pasado 28 de mayo». Es decir, que atendiendo a los números, para Azcón «Aragón está aportando a la mayoría de cambio que también está llegando a España».

Para terminar su intervención, el candidato a la presidencia del Ejecutivo autonómico no se olvidó de su militancia, casi dos centenares presente en la sede, a la que agradeció el esfuerzo realizado en las dos últimas semanas y, sobre todo, en la última jornada: «Quiero dar las gracias a todos los apoderados, interventores y militantes que han estado pendientes de todo el desarrollo, gracias por todo el trabajo realizado».

Fin de fiesta, el archiconocido himno del PP reventando los altavoces y un último posado para la foto. Sonrisas en los rostros de Jorge Azcón y Natalia Chueca, cara de circunstancias del diputado electo Pedro Navarro y un aplauso para cerrar la agridulce victoria de un Partido Popular que, en Aragón y en España, baraja todos los escenarios en su tabler

Diego Loras, candidato de Teruel Existe al Congreso en la provincia de Teruel, ha reconocido que "no son buenos resultados porque perdemos la representación en el Congreso y en el Senado". Un hecho que responde, ha dicho, a la "polarización" que ha dominado estas elecciones y que ha considerado que "no es un bien para ninguna democracia".

Con cara seria y con Tomás Guitarte (diputado hasta ahora de la plataforma en el Congreso) detrás de él, ha incidido en que "la polarización no deja hueco a proyectos constructivos, sosegados y pragmáticos como el nuestro", ha insistido, aunque también ha reconocido que "este proyecto volverá a tener su sitio".

Además, ha recalcado que estas eran una selecciones generales pero "Teruel Existe es un proyecto más amplio" ya que es un movimiento ciudadano cuya herramienta política cuenta actualmente con "dos diputados autonómicos en las Cortes, cuatro en las diputaciones, 30 consejeros comarcales y 111 concejales todos ellos trabajando por unos proyectos que "no se impulsarán desde el Congreso y el Senado pero sí desde estas cámaras".

Por último, ha hecho hincapié en que van a seguir vigilantes "exigiendo aquello que está en tramitación sobre aquellas cuestiones que firmamos en el acuerdo de investidura". En este sentido, ha dicho que "lo nuestro es reivindicar" y van a seguir haciéndolo "siempre por el bien de Teruel, su provincia, sus pueblos y la España vaciada" porque "tememos que van a reducirse el número de políticas implementadas" para estas zonas con un "Gobierno que nace de unas elecciones polarizadas".

Satisfacción en Sumar Aragón. La formación que encabeza Yolanda Díaz a nivel estatal ha conseguido retener el escaño que tenía Unidas Podemos en la legislatura anterior. Y si bien no han logrado rascar un segundo asiento en el Congreso, algo que se intuía ya casi imposible, el cabeza de lista de la coalición de izquierdas en Zaragoza ha confesado que han cumplido sus principales objetivos.

Y es que hace días que en Sumar abandonaron la postura triunfalista con la que partieron en precampaña. Una vez se confirmó, encuestas mediante, que el efecto de la unidad con Podemos y el resto de fuerzas en la izquierda no iban a cambiar el panorama político nacional, la fuerza impulsada por Yolanda Díaz decidió centrar su discurso en garantizar la continuidad del Gobierno de coalición y tirar del PSOE para consolidar «las políticas progresistas».

En ese contexto se entiende el discurso de Pueyo después de que se conocieran los resultados de las elecciones de este 23 de julio. «Teníamos tres objetivos claros y contundentes en esta campaña y los hemos cumplido los tres», defendió Pueyo cuando el escrutinio no había terminado pero ya se había confirmado que PP y Vox no superaban los 176 escaños, la mayoría absoluta, en el Congreso.

El primero de esos objetivos conseguidos era «frenar a la ultraderecha», es decir, que PP y Vox no sumaran esos temidos 176 escaños, un fin que parecía difícil al principio de la noche, cuando algunas encuestas a pie de urna daban una suma fácil y cómoda para las derechas.

«Lo hemos impedido», dijo Pueyo, una afirmación que el público presente respondió gritando: «¡No pasarán!, ¡no pasarán!, ¡no pasarán!».

El segundo objetivo que se habían marcado en Sumar que existiera la posibilidad «de construir cuatro años más de progreso», es decir, de revalidar el Gobierno de coalición con el PSOE y el apoyo externo de las fuerzas independentistas y nacionalistas.

Esa posibilidad, cierto es, sigue existiendo, aunque se tercia más complicado de lo que era hasta ahora.

Y el tercer objetivo de Sumar era «poner una voz aragonesa en Madrid que defienda nuestra tierra y que defienda Zaragoza, Huesca y Teruel», dijo Pueyo. Se dejó notar aquí el perfil chuntero de Pueyo, que entró en la sala desde donde la formación siguió el escrutinio de los resultados acompañado por la plana mayor de CHA. Y es que entre los presentes en la sala había dirigentes de Chunta, de Podemos, de Izquierda Unida y de movimientos progresistas, pero se notaba por las sonrisas quienes eran los que habían ganado más: los de CHA, puesto que Sumar depositó en ellos la confianza para encabezar la candidatura en Aragón y, al conseguir un diputado, los aragonesistas logran entrar de nuevo en el Congreso casi diez años después.

Ni mucho menos esperaban anoche los socialistas tener que descorchar las botellas de champán. Pero la «hazaña» electoral que les hizo recuperar cerca de 28.000 votos en apenas 55 días después de las elecciones autonómicas mereció tales honores. Con los 220.664 aragoneses que ayer votaron socialista, el PSOE mejoró su porcentaje de voto respecto a 2019 para obtener cuatro diputados y tres senadores, que suponen un retroceso respecto a las últimas generales por la subida del PP.

«Hoy es una gran noche para el PSOE. Lo hemos vuelto a hacer, hemos derrotado a las encuestas y a aquellos agoreros que nos daban muertos», exclamó Miguel Dalmau, el número uno al Senado por Zaragoza, que lideró la celebración en la sede de Conde Aranda ante la ausencia de Pilar Alegría, cabeza de cartel que debía estar presente en Ferraz como portavoz nacional del partido.

El PSOE recuperó en Aragón un buen puñado de los votantes diseminados por la fragmentación de la izquierda. De ahí se extrae que incluso mejoraran los 215.361 votos de las elecciones de noviembre de 2019 y de largo los 193.170 votos logrados el 28M, cuando la derrota de Lambán en las urnas pese a mantener sus resultados se achacó, como el resto de la caída de los barones socialistas, a que se votó en clave nacional a modo de antisanchismo.

«Tenemos presidente para rato y PSOE para otros 144 años», dijo Dalmau ante los vítores de un centenar de socialistas, para reconocer a continuación que «el PP ha ganado las elecciones, aunque apenas ha sido por 300.000 votos».

Por la cuestión de la sorpresa electoral entró Darío Villagrasa, encargado ayer de dar voz a la dirección del partido ante la ausencia de Javier Lambán. «Los sondeos y encuestas auguraban una noche gris para el PSOE y ha sido una noche de mayores éxitos, fortaleza, luz y color para nosotros», señaló Villagrasa, que pidió celeridad al popular Jorge Azcón para que forme gobierno «56 días después de las elecciones». Curiosamente, el secretario de Organización socialista concluyó su intervención citando al histórico socialista Ramón Rubial, quien aseveró que «lo primero es España, lo segundo el partido y lo tercero las personas que lo forman». Javier Lambán hizo la misma alusión hace justo 15 días, en la pegada de carteles, con Pilar Alegría a su vera.

Vox retrocede electoralmente en Aragón, al igual que en toda España, pero consigue mantener el diputado en el Congreso por Zaragoza que logró en las dos anteriores elecciones generales. Aunque conserva la representación que tenía, los resultados no han sido positivos para el partido de ultraderecha, sobre todo a nivel nacional, lo que se reflejaba en los rostros de los dirigentes y militantes que ayer se acercaron a su sede en la capital aragonesa para seguir el escrutinio. La noche fue amarga para los de Abascal por la pérdida votos y escaños, pero sobre todo porque no logran ser la llave para la formación de un gobierno con el PP.

La formación pierde 15.000 votos menos respecto a los comicios que se celebraron en noviembre de 2019. En concreto, logra 103.887 sufragios, lo que supone el 14,6% de total. Suponen dos puntos y medio menos respecto a la cita de hace tres años y medio, cuando obtuvieron el 17% y 118.936 papeletas. Aunque se desinfla, Vox se mantiene como tercera fuerza política de Aragón, aunque seguido de cerca de la coalición Sumar (12,2%). Por provincias, cede terreno en Zaragoza y Huesca, donde alcanza el 15,3% y el 12,7%, respectivamente, frente al 18% y el 15,2% de las anteriores generales. En Teruel, sin embargo, si mejora su resultado aunque sea de forma leve, al pasar del 12,6% al 13,1%.

El consuelo para el partido derechista es que mejora los resultados cosechadas en las elecciones autonómicas celebradas hace apenas 55 días. Logra 30.000 papeletas más que en aquella cita del 28 de mayo, cuando contabilizó 73.677 apoyos (11,2%), lo que se traduce en un incremento de algo más de tres puntos en términos relativos.

En una breve declaración pasada la medianoche, el cabeza de lista de Vox al Congreso por Zaragoza, Pedro Fernández, felicitó al PP por haber sido el «partido que ha ganado» de las elecciones y agradeció a los casi 79.000 votantes que apoyaron su candidatura en esta provincia. «No les vamos a defraudar, seguiremos resistiendo y continuaremos levantando las banderas de Vox por ellos», aseguró en su intervención, en la que no se admitieron preguntas de los medios de comunicación.

El diputado electo destacó asimismo que con los resultados de este domingo, su partido se consolida como «tercera fuerza electoral» de Zaragoza, una posición que también afianza tanto a nivel autonómico como nacional». Estamos preparados para hacer oposición o, si fuera el caso, ir a repetición electoral». Por último, tuvo unas palabras de agradecimiento a los medios de comunicación su presencia en la sede del partido y «paciencia» por el retraso de su comparecencia, que se espera dar dos horas antes.