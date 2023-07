El próximo 23 de julio se celebran las elecciones generales en España y son muchas las dudas que surgen en torno al voto. La más evidente, a qué partido depositar nuestra confianza, un interrogante que se sostiene hasta la misma jornada electoral.

Pero hay otras preguntas, acaso de carácter más técnico, que también acechan a los ciudadanos y cuya respuesta no siempre resulta tan evidente. Conceptos que todos hemos escuchado alguna vez pero que no siempre se logran explicar con claridad. En este caso ahondaremos en uno ligeramente complejo que a menudo despierta confusión: el voto en blanco.

Empleado a menudo como expresión de malestar con la clase política, es crucial conocer su significado y valor en el proceso electoral para no hacer un uso erróneo del mismo. El voto en blanco cuenta. (Puedes seguir la última hora de las elecciones generales 2023 en este enlace)

En qué consiste el voto en blanco

El voto en blanco se basa en introducir un sobre en la urna sin que este contenga ninguna papeleta o que contenga una papeleta que no exprese una opción política. Así ocurre tanto en las elecciones municipales como en las autonómicas o generales y así lo define el artículo 96 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General.

Este tipo de voto suele utilizarse para demostrar descontento hacia los partidos políticos (y sus programas) que concurren a la cita electoral, pero también puede ser una simple expresión de indeferencia hacia las distintas propuestas y el futuro ganador. En cualquier caso, conviene saber que el sistema contabiliza los votos en blanco y por tanto los computa en el recuento final de votos emitidos. Respecto al voto nulo, también se contabilizan, pero a diferencia de los otros no tienen ninguna validez.

¿A quién favorece el voto en blanco?

Para saber a quién beneficia y perjudica el voto en blanco hay que tener muy presente la famosa ley d'Hondt, el sistema de cálculo proporcional utilizado en el sistema electoral español. Conforme a éste, en cada circunscripción se excluye primero a las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el tres por ciento de los votos válidos emitidos, por lo que al incluir los votos en blanco una candidatura necesita más votos para lograr escaño.

Para entender esto, es mejor utilizar un ejemplo: en una circunscripción imaginaria en la que ha habido 1.000 votos a candidaturas, 200 en blanco y 50 nulos, teniendo en cuenta sólo los votos a candidaturas un partido necesitaría 30 votos (el 3%) para conseguir un escaño, mientras que al tener en cuenta los votos en blanco requeriría 36 (el 3% de 1.200).

Por lo tanto, en teoría, esta forma de voto desfavorecería a los partidos pequeños porque la misma ley d'Hondt les perjudica en las circunscripciones pequeñas. O lo que es lo mismo, los más beneficiados suelen ser PSOE y PP. Sin embargo, la realidad es que en muchas ocasiones ni beneficia ni perjudica porque no es común que los partidos se queden en el límite del tres por ciento de los votos.

¿Voto en blanco o voto nulo?

Hay que tener muy presente que el voto en blanco no tiene nada que ver con el voto nulo. Este se produce cuando se realiza con un sobre o papeleta diferente del oficial, o si dentro del sobre se incluye algún objeto o símbolo 'de más' (por ejemplo, cuando el sobre contiene más de una papeleta de dos candidaturas --si las dos son de la misma, se considera un voto válido--), tal y como se recoge en el Artículo 96 de la Ley Electoral.

En el escrutinio de cada cita electoral se difunden siempre noticias de que los presidentes de las mesas se encuentran dentro de los sobres lonchas de chorizo, pintadas de lo más variopintas en las papeletas o, incluso, papeletas diseñadas por uno mismo.

¿En qué se diferencia de la abstención?

La abstención es simplemente no ir a votar ni, lógicamente, introducir ningún voto. Al no haber voto, éste no se suma y no afecta a los resultados.

Sobre el significado de la abstención, en este caso es mucho más difuso, pues no se sabe por qué la persona no ha ido: si es por indiferencia, descontento con el sistema electoral, enfermedad...