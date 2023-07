Pasaban las 00.30 horas cuando salía Jorge Azcón a celebrar la victoria en números del Partido Popular en las elecciones generales. Un triunfo refrendado en la comunidad, donde los populares son hoy la principal fuerza en Madrid y también en La Aljafería, cuyo bloqueo quiere resolver el presidente del PP en Aragón "en muy pocos días". (Puedes seguir la última hora de las elecciones generales 2023 en este enlace)

"El cambio iniciado hace un mes se tiene que volver en realidad en muy pocos días", adelantó Jorge Azcón, lanzando el guante a un Alejandro Nolasco, líder de Vox en la comunidad, que no quiere poner fácil la suma del nuevo Ejecutivo. A nivel nacional, la suma es imposible, pero Azcón celebró que los populares han cosechado "uno de los mejores resultados de la historia del partido en unas elecciones generales en Aragón".

"En Aragón hemos vuelto a ganar", resumió el presidente popular, que consideró que los resultados obtenidos corresponden con "los objetivos previstos en la comunidad". En total, se tiñen de azul siete de los trece escaños que Aragón pone en juego en cada comicios nacionales.

Los populares llevarán hasta el Congreso a Pedro Navarro, María del Mar González y Luis María Beamonte por Zaragoza; a Ana Alós y Javier Folch por Huesca, y a José Alejandro Herrero y Raquel Clemente por Teruel. A la Cámara Alta, Luisa Fernanda Rudi y Rocío Divar representarán a Zaragoza; Melania Mur, Javier Campoy y Ana Beltrán lo harán por Huesca, y Emma Buj, Carmen Pobo y Manuel Blasco lo harán por Teruel.

El discurso de Azcón ha seguido la línea del líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP en Aragón exigió que su partido llegase a La Moncloa, ya que "en democracia tiene sentido que quien haya ganado las elecciones vaya a la investidura para el Gobierno".

Sin embargo, la falta de aliados y la complicada situación en la que queda el hemiciclo no quedó fuera del análisis de Azcón, que admitió que "la gobernabilidad no va a ser sencilla y puede llegar un posible bloqueo, que no sería nada sensato".

En ese vaivén constante entre el estudio de la política nacional y el reflejo que está teniendo en Aragón, el líder conservador en la comunidad certificó que el PP "ha mejorado en votos y en porcentaje si comparamos con los resultados del pasado 28 de mayo". Es decir, que atendiendo a los números, para Azcón "Aragón está aportando a la mayoría de cambio que también está llegando a España".

Para terminar su intervención, el candidato a la presidencia del Ejecutivo autonómico no se olvidó de su militancia, casi dos centenares presentes en la sede, a la que agradeció el esfuerzo realizado en las dos últimas semanas y, sobre todo, en la última jornada: "Quiero dar las gracias a todos los apoderados, interventores y militantes que han estado pendientes de todo el desarrollo, gracias por todo el trabajo realizado".

Fin de fiesta, el archiconocido himno del PP reventando los altavoces y un último posado para la foto. Sonrisas en los rostros de Jorge Azcón y Natalia Chueca, cara de circunstancias del diputado electo Pedro Navarro y un aplauso para cerrar la agridulce victoria de un Partido Popular que, en Aragón y en España, baraja todos los escenarios en su tablero.

El ambiente: Cayó el suflé

Llegaban aupados por las encuestas los militantes populares a la sede. Los números daban, tanto en Aragón como en España, y la derecha volvía al Gobierno central. Seguro.

El tiempo pasaba y las sonrisas se cerraban: menos dientes, labios torcidos y primeras muestras de nerviosismo. ¿Y si no?

Puertas cerradas, ir y venir a los televisores y muchas miradas a los teléfonos en busca de unas noticias positivas que no llegaban. «Tranquilidad, mucha calma», decía la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Un par de minutos después, Luis María Beamonte explicaba la otra cara de la moneda. «El sanchismo sigue vivo».

Pasaban las 23.30 y todas las miradas se dirigían a las pantallas para buscar una respuesta de Núñez Feijóo a la complicada situación que se abre en el parlamentarismo. Ir y venir entre salas, con Jorge Azcón sin despegarse del teléfono, y muchas caras conocidas. Víctor Serrano, concejal de Ciudadanos en la pasada legislatura y de azul desde el 28M, se hacía un hueco entre los militantes de base. Espacio que también parece intentar ocupar Javier Rodrigo, otro de los que saltaron durante la lenta descomposición del partido naranja.

El discurso de Feijóo desde Madrid se vitoreó y las sonrisas llegaron cuando en la capital corearon el «Que te vote Txapote» que ha marcado la campaña electoral. El baile de gestos regresó a la incredulidad cuando la presidenta madrileña,_Isabel Díaz Ayuso, era alabada frente a la incomodidad del líder nacional.

Ya con Azcón en el atril analizando los resultados y celebrando los buenos registros de su partido, algunos se atrevían a confesar lo que llevaban horas pensando: «Vaya hostia nos hemos pegado».