Podemos pone en duda los buenos resultados de Sumar. Poco más de doce horas después de acompañar en el escenario a Yolanda Díaz en la celebración de sus resultados, que impiden una mayoría de PP y Vox, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha cargado contra la vicepesidenta en funciones, a quien ha responsabilizado de los malos resultados y ha acusado de nuevo de "imponer" un acuerdo a Podemos y de una estrategia fallida consistente en "invisibilizar" al partido morado. El partido morado se levanta en armas contra Díaz después de una tregua forzada por la campaña electoral.

En un vídeo difundido este lunes a mediodía, Belarra lanzó su primera crítica a Sumar, asegurando que "si hoy existe una posibilidad de revalidar la coalción es gracias a que Podemos actuó con una enorme responsabilidad y generosidad a pesar de que nos impusieron un acuerdo que ninguna otra fuerza habría aceptado". En este sentido, la dirigente atribuyó el éxito a su formación, mientras reprochaba a Díaz la caída en votos: "Podemos ha conseguido cumplir su principal objetivo: mantener abierta la posibilidad de revalidar el Gobierno de coalición", ha asegurado en el vídeo.

Belarra denunciaba acto seguido el no haberse logrado "otro objetivo importante, que es gobernar con más fuerza, que fue el motivo por el que elegimos a Yolanda Díaz como nuestra candidata", ha defendido la secretaria general de Podemos. "Y sin embargo Sumar se deja más de 700.000 votos y muchos escaños respecto al peor resultado de Unidas Podemos. La estrategia renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente", ha criticado la secretaria general de Podemos.

España nos ha dado tiempo, pero ahora tenemos que usar ese tiempo para revalidar la coalición, cuidar la mayoría plurinacional y defender el feminismo. pic.twitter.com/9ii70wNZBX — Ione Belarra (@ionebelarra) 24 de julio de 2023

Los datos ofrecidos por Belarra no son exactos, puesto que la cifra de de 700.000 votos a la que hace alusión se refiere a la diferencia entre los resultados de Sumar anoche y los logrados por todos los partidos que integran la coalición hace cuatro años -Más País, Compromís, Chunta, Més, etc-. En el caso de Unidas Podemos, obtuvo 'sólo' 100.000 papeletas más de los que ha logrado ahora la coalición de Yolanda Díaz.

Malestar en Podemos

La secretaria general de Podemos ha defendido que España "ganó tiempo, pero con esto no basta", y llamó a "reforzar esa mayoría de la coalición, la mayoría plurinacional y el feminismo", antes de asegurar que su patido será "el motor ideológico del espacio político y del gobierno de coalición". Una manera de dar a entender que si hay una reedición del Ejecutivo de Pedro Sánchez, los morados tienen que estar dentro.

Las palabras de Ione Belarra se unen a las de Pablo Iglesias, que desde esta misma noche electoral ha reavivado sus críticas hacia Yolanda Díaz, criticando las "humillaciones continuas" y afeando sus resultados electorales. El ex vicepresidente advirtió también que "los cinco diputados de Podemos son imprescindibles" para revalidar la coalición y que estos dirigentes "responderán a la dirección de su partido", y no a la coalición de Sumar. Una manera de advertir de que el partido va por libre y que no responde a las órdenes de Yolanda Díaz. Más allá de las negociaciones de Gobierno, la dinámica interna es compleja para Díaz, que tendrá que negociar dentro de su propia coalición de partidos para que todas las partes queden conformes.

Malestar en Podemos

El malestar de Podemos por el veto a Irene Montero se ha hecho evidente durante toda la campaña, pero la guerra civil se esperaba en caso de unos resultados malos sin paliativos. La posibilidad de ser decisivos para el futuro Gobierno parecía haber neutralizado estos ataques, pero el partido certifica que no renuncia a la batalla.

Ya anoche, a su llegada a la sede de campaña, Belarra entró por una puerta trasera para no dejarse ver, y al final de la noche estuvo a regañadientes en el escenario junto a una Yolanda Díaz exultante que proclamaba su victoria. Una euforia que contrastaba con el gesto extremadamente serio de la secretaria general morada.

Desde Sumar tratan de defender que existe buena sintonía con Podemos, pero lo cierto es que el mensaje en la resaca electoral no puede leerse en otra clave que la vendetta de la formación, que pese a integrarse in extemis a la coalición, está dispuesto a mantener una línea propia en la próxima legislatura.