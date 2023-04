Pérez Calvo será el candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Zaragoza

Falta que el anuncio sea público, pero en breve Ciudadanos dará a conocer que Daniel Pérez Calvo, el portavoz del grupo parlamentario naranja en las Cortes, será el número uno en la lista que la formación presentará al Ayuntamiento de Zaragoza. Algunos tuits del anterior coordinador del partido en Aragón ya anunciaban que estaba inclinado a aceptar la proposición que se le hizo desde la dirección nacional hace tres semanas, cuando el coordinador general, Pérez Nievas, anunció a Carlos Ortas como candidato a las Cortes de Aragón y le pidió a Pérez Calvo que encabezara las papeletas al consistorio de la capital.

Ha dudado Pérez Calvo en aceptar la proposición después de encontrarse un escenario desalentador, provocado por las numerosas bajas en el partido y la caída en picado en las encuestas, en el que habrá que trabajar mucho para acercarse al 5% de votos necesarios para empezar a sumar concejales en el Ayuntamiento de Zaragoza.

El líder naranja, a quien más de uno le ha recomendado que no acepte, parece que tendrá el camino despejado en la lista del ayuntamiento, donde podrá elegir compañía, al menos los primeros puestos de la lista. Era una de las condiciones que había puesto Pérez Calvo para aceptar mientras se cierra la coalición de Ciudadanos –los que quedan tras las fugas de las últimas semanas– con Tú Aragón, la última escisión del PAR.

No obstante, en ayuntamientos como Zaragoza u otros esta alternativa no se presentará como coalición. Es lo que negocian estos días ambas partes, que esperan dejar cerrado el acuerdo del centro político antes del viernes. En el caso del partido naranja, además, necesitará la aprobación de la dirección nacional.

Los seis concejales no adscritos

Mientras tanto, la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, confirmó ayer que, como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, tanto ella como los otros cinco concejales que formaban parte de Ciudadanos son ya concejales no adscritos después de que el pasado lunes recibieran la confirmación del partido de que les daban de baja, como solicitaron en un comunicado la semana pasada, y de que ayer registrasen dicho texto en el consistorio.

La vicealcaldesa, pese a los rumores que la sitúan en el PP, insiste en que no ha confirmado su futuro político, una decisión que no comunicará hasta que no la haya tomado "en firme", manifestó Fernández, que reconoció que los seis exconcejales de Cs "mantienen el acta" y se quedarán en el consistorio hasta que acabe el mandato el próximo 28 de mayo. "Para mes y medio que queda sería un gran perjuicio descabalgar" el ayuntamiento y el equipo de gobierno.

"Crónica de un transfuguismo anunciado"

No lo ve de la misma manera el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ayer volvió a cargar contra la postura que han tomado algunos cargos de Cs y el PAR en Aragón. "No le llamen trasvase, llámenle transfuguismo directamente. Es la crónica de un transfuguismo anunciado, por parafrasear a García Márquez. No es que espere más de esas personas, pero parecería razonable que, antes de ser tránsfugas, dejaran los cargos que tienen como concejales de Cs".

"Quizá así podrían ser merecedores del respeto de la sociedad", prosiguió el jefe del Ejecutivo. "Mientras tanto, son tránsfugas como lo llevan siendo desde hace tiempo. Han trabajado para el PP desde la institución y también destrozando desde dentro el partido al que pertenecían".

Las noticias han abundado en este sentido en los últimos meses y tampoco faltarán en los próximos días. "Todo esto se hace telegrafiado y los pronósticos se van cumpliendo a la perfección. Ojalá fuera tan fácil acertar las quinielas como los tránsfugas de Cs y del PAR», concluyó Lambán.