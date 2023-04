Terminar una soleada mañana de viernes con un paseo por el Mercado Central, comprando un ternasco y espárragos blancos es el preludio de una buena comilona. Es lo que ha hecho el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha acompañado por primera vez a la candidata al Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, en la presentación de uno de sus proyectos para transformar la ciudad. Hoy tocaba San Pablo, el que quiere que convertir en el barrio de «la Cultura, el Arte y las Luces».

Antes de ese paseo tan de barrio por el mercado de abastos, Ranera ha acusado «al Gobierno del PP y los seis náufragos, o lo que sean» de haber «abandonado a los barrios», de haberle «dado la espalda al corazón de la capital», al Casco Histórico.

Para revertir esta situación, la socialista propone destinar hasta 150 millones en cuatro años en la regeneración de los distritos. En el caso de San Pablo, propone hacer uso de los solares para crear nuevas plazas, rehabilitar las viviendas, realzar los edificios emblemáticos y recuperar otros en desuso, como el actual Luis Buñuel.

«Me comprometo a que el Casco Histórico vuelva a ser un foto de atracción. A que Zaragoza recobre ese orgullo de barrio», ha declarado Ranera ante un atento Lambán que ha vuelto a apoyar públicamente a su candidata.

Frente al PP

El secretario general del PSOE en Aragón ha aprovechado este acto de barrio para diferenciarse del PP, ese partido que, ha dicho, se dedica a «descalificar». «La candidata del PP (Natalia Chueca) es un proyecto floral mientras que Lola Ranera tiene en la cabeza un proyecto de ciudad a la altura de la historia de esta ciudad y de los grandes alcaldes que ha tenido Zaragoza como Sainz de Varanda o Belloch», ha declarado Lambán, que ha asegurado que la campaña del PP en «una sarta de descalificaciones» frente a la del PSOE, más propositiva.

«Azcón no habla de Aragón, habla de mi. Y Ranera no ha vertido ni una sola palabra para descalificar al PP», ha asegurado Lambán, que ha querido diferenciar al PSOE del PP, y viceversa. «El PP no aspira si no a la destrucción, y el PSOE a que Zaragoza siga creciendo», ha afirmado para pasar a enumerar algunos de los proyectos que desde el Gobierno de Aragón se han impulsado en la ciudad.

Frente a curiosos y simpatizantes y a las puertas del mercado, Lambán ha explicado que desde el Ejecutivo se ha invertido en la construcción de colegios, del centro de salud del barrio Jesús, ha recordado que «va en camino» el de mayores en Valdefierro o la ampliación del hospital Royo Villanova, por no hablar de las empresas que han elegido la capital para instalar sus fábricas.

Lanzado el mensaje, ha llegado el turno de visitar el mercado de abastos y, de paso, hacer alguna que otra compra.