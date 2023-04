Los convulsos meses que ha vivido Ciudadanos han llegado hasta los primeros días de la precampaña, después de que el partido haya tomado sorprendentes decisiones en apenas 20 días en Calatayud, donde Jorge Lázaro, que fue expulsado del grupo municipal el 31 de marzo y llevaba más de dos años sin pagar la afiliación, ha sido elegido para encabezar la candidatura municipal.

En esas fechas la dirección nacional pidió que dos de sus tres concejales en la capital bilbilitana, Jorge Lázaro y José Hueso, pasasen a ser concejales no adscritos. Ambos fueron informados también por correo electrónico desde Madrid de que debían formalizar la renuncia al acta como miembros de la corporación local y hacerlo de manera inmediata, algo que no hicieron.

El grupo municipal estaba formado por José Hueso, Jorge Lázaro y Belén Jiménez y formaba parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Calatayud tras su pacto con el Partido Popular.

Las hostilidades se desataron cuando Hueso y Lázaro anunciaron la expulsión de su compañera Jiménez "por acercamientos al PAR". Esta concejala trasladó la situación a la dirección nacional de Ciudadanos, de la que en un principio recibió el apoyo. Tal fue así que la dirección del partido envió una notificación al consistorio bilbilitano pidiendo que José Hueso (primer teniente de alcalde) y Jorge Lázaro (concejal de Turismo), pasasen a ser concejales no adscritos. Este hecho lo tradujo Belén Jiménez como "la expulsión del partido".

Algunas fuentes de la formación naranja explican que, en ese momento, "ambos plantearon que no los podían expulsar porque llevaban sin pagar cuotas desde 2020". Es decir, ya no pertenecían a Ciudadanos, por lo que no se les podía despedir.

Al mismo tiempo, quedan algunas dudas ya que una expulsión conlleva una apertura de expediente y en esa situación los estatutos del partido prohíben volver a presentarse de nuevo a cualquier cargo. Lo mismo sucede cuando algún afiliado está seis meses sin pagar la cuita del partido, según informan otras fuentes.

Por otra parte, según explica un miembro de la formación naranja, "el cabeza de lista debe estar afiliado (en su día tenían que estarlo todos los concejales y luego fueron solo los cinco primeros) y, además, para poder presentarse hay que estar al corriente de pago", por lo que se entiende que a Lázaro "o le han hecho pagar lo debido o se lo han perdonado".

Las palabras del excompañero

"Después de todo lo de estos años y de lo sucedido en el último mes, van y le piden (con una explicación que de momento ni a disculpa llega, aunque no deje de ser un reconocimiento de dónde estaba la razón y dónde la traición) que encabece la lista de Ciudadanos para las elecciones municipales en Calatayud; y él lo acepta y lo asume, evidenciando tener más sentido de las cosas que quienes dieron lugar a todo eso", ha escrito su compañero Hueso en las redes sociales.