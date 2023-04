"Aragón Existe no tiene sentido sin Zaragoza». Así se ha presentado el candidato de la coalición Aragón Existe–Teruel Existe al consistorio de la capital, Raúl Burillo, que ha dejado clara cuál será su línea roja: Vox. La formación que lidera Tomás Guitarte y que será clave para formar Gobierno en Aragón ha vuelto a renegar de la ultraderecha. “Con aquellos que no creen en las comunidades autónomas es difícil llegar a un acuerdo”, ha afirmado sin rodeos.

Tanto Burillo como Guitarte han defendido la presencia de la coalición en la capital aragonesa. «Es el voto útil», han asegurado ambos, que han vuelto a reivindicar su formación como la única alternativa para que Aragón tenga voz en Madrid. “Solo con el 5% seremos capaces de cambiar el Ayuntamiento de Zaragoza, gobierne quien gobierne”, ha asegurado el alcaldable.

El candidato al Ejecutivo aragonés ha centrado su intervención en la importancia del voto municipal, con el que también se configuran las comarcas y las diputaciones provinciales. «Es el momento de apoyar el nacimiento de una fuerza específica aragonesa que defenderá de verdad, como lo ha hecho Teruel Existe en el Congreso y en el Senado esta legislatura, sin venderse a nadie, los intereses de la comunidad», ha afirmado.

Burillo, inspector de Hacienda y exportavoz de ZeC hasta que se distanció de la plataforma ciudadana para lanzar Demos +, ha desgranado su programa electoral y adelantado su modelo de ciudad, una en la que se apuesta por la zona metropolitana y los barrios rurales, a los que propone dotarles de personalidad jurídica.

Motor de cambio

Con la idea de lograr que el modelo de crecimiento de Zaragoza “se contagie a Aragón” y que “sea un motor que impulse la sangre” al resto del territorio, Aragón Existe quiere trasladar a la capital su principal reivindicación: alcanzar la cohesión y el equilibrio territorial y poblacional. Y quiere hacerlo rompiendo con esa tradición de ciudad “policéntrica”. “El 85% vive en los barrios consolidados”, ha explicado Burillo, que ha adelantado que reivindicará en Madrid que la descentralización de las instituciones beneficie a Aragón, trasladando la sede del Defensor del Pueblo al Pabellón de España de la Expo. En este mismo recinto propone abrir un Centro de Arte y Cultura Joven en el Pabellón de Aragón.

En su programa electoral aparece la construcción de viviendas colaborativas en cesión destinadas al alquiler asequible para jóvenes y mayores “en todos los barrios”; la rehabilitación de viviendas; la recuperación de la Agencia Municipal Antifraude; la modernización de la Administración; la dinamización de la ciudad; la creación de un banco municipal de locales en los distritos o la promoción cultural y turística de la capital.

Ha incidido en la importancia de repensar el destino de los fondos europeos que, ha dicho, destinará a “convertir los barrios en lugares habitables” y no tanto a la comprar de autobuses eléctricos. Respecto a su propuesta de movilidad no ha aclarado si es partidario del tranvía o de la remodelación de la red del autobús urbano. “Hablamos de líneas de alta capacidad”, ha insistido no sin antes criticar la propuesta de la alcaldable por el PSOE, Lola Ranera, de crear una línea 2. “No se puede presentar un proyecto sin estudios”, ha afirmado.