La localidad Mozota, en la Comarca Central de Zaragoza, cuenta desde esta semana con una nueva opción de voto para las elecciones que se celebrarán el 28 de mayo. Se trata de la Agrupación de Electores de Mozota, que va a concurrir a los comicios en este municipio que apenas cuenta con 130 habitantes.

Esta agrupación recién creada fue presentada por parte de una concejala de la localidad, donde gobierna en pleno el PAR, y profesora en la Universidad de Zaragoza, Rosana Sanz, que ha expresado la "especial ilusión" ante esta iniciativa: "Nunca se ha realizado antes un acto similar previo a las elecciones para presentar las listas".

En un acto en el que participaron unos 30 vecinos --casi un cuarto de la localidad--, los integrantes de la agrupación, un grupo de jóvenes, han manifestado que no quieren prometer que lo van a conseguir, "pero sí que lo vamos a luchar" y trabajar desde las raíces y desde el conocimiento tradicional en nuevas opciones más innovadoras, con el único objetivo básico de mejorar la calidad de vida de quienes viven en el último pueblo de la Comarca Central de Zaragoza, explicaron.

Sanz, que es una de las candidatas que la integra, recalcó que, a pesar de que en la lista aparecen solo cinco personas, detrás hay un equipo de doce, que lleva más de medio año trabajando y reuniéndose semanalmente. Se trata de un grupo multidisciplinar. Todos ellos residen en el pueblo durante todo el año y que tienen objetivos en común.

Política "alejada de la realidad'

El ingeniero de Montes e ingeniero Forestal, Juan Laborda, detalló por qué han optado por esta fórmula para concurrir a las elecciones: "No queríamos ir por ningún partido político porque la política actual está muy alejada de la realidad y del día a día de lo que es la política rural de un ayuntamiento tan pequeño como es Mozota".

La delineante técnica Laura Aguado, otra de las candidatas de la lista, se refirió a algunas de sus propuestas, como la ampliación de las redes de transporte que ya existen, "consiguiendo lo que por derecho tenemos" y explorar nuevas oportunidades de movilidad, como la Mesa de Movilidad Rural, una iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana.

Además, consciente de los presupuestos anuales que maneja el pueblo, recalcó la importancia de "dignificar" el puesto de alguacil, intentando hacerlo permanente durante todo el año. "Nos gustaría estudiar la opción de tener un alguacil durante todo el año, para cubrir los trabajos básicos de mantenimiento que son necesarios en el pueblo. Ahora mismo dependemos de una subvención para unos meses, pero nos parece insuficiente", apuntó.

Por su parte, Rosana Sanz aboga por cultivar una cultura participativa vinculada con la formación y aprendizaje, y promover la salud física y mental y, "sobre todo, contribuir a la salud social del pueblo"".

Por su parte, Juan Laborda mencionó "la oportunidad actual para la implantación de parques de energías renovables en pueblos como Mozota, dando valor también el entorno del pueblo y sus necesidades energéticas de ahora y del mañana".

Irene Benito, directora de la oficina de correos de Cariñena, apuesta por incidir en los cuidados de los mayores, mejorar la Atención Primaria y "tantos otros pequeños detalles que nos dan calidad de vida hasta explorar oportunidades más ambiciosas". Ahora "somos un 80% de mayores en el pueblo y todos los que no estamos incluidos, algún día lo estaremos y no habrá renovación generacional, porque no hay oportunidades".

Otro punto transversal para esta agrupación es la mejora de los sistemas de comunicación para todos los rangos de edades y capacidades. El acto incluyó un debate entre todos los vecinos y vecinas, donde se compartieron puntos de vista desde la perspectiva de diferentes generaciones y se abordaron cuestiones como el traslado de secretario y la lentitud de la Administración, así como el mantenimiento del bar y otras obras sociales.