Natalia Chueca ha llegado a primera, con su amplia sonrisa de siempre. Sea por pura coincidencia o porque ha buscado la foto, la candidata popular se ha presentado en la redacción de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN acompañada de su excompañero de partido y ahora alcaldable de Vox, Julio Calvo.

Los restantes candidatos fueron llegando instantes después. La última ha sido Lola Ranera. «Siento el retraso porque nunca llego tarde», se ha disculpado agobiada. La actividad de la candidata socialista como la de sus compañeros de debate está llegando a su máximo de intensidad a estas alturas de campaña electoral y los actos suelen encadenarse sin parar. Uno tras otro.

Había fuerte expectación por presenciar cómo sería el enfrentamiento dialéctico entre Ranera y Chueca, dos candidatas que, por cierto, se estrenan como alcaldables en sus partidos en estas elecciones.

Y el duelo no ha defraudado. Una sentada junto a la otra. Y desde esa posición que ha complicado el cara a cara entre ambas, no han parado de lanzarse reproches mutuos. Chueca se ha girado en varias ocasiones para atender las explicaciones de su contrincante, mientras que la socialista ha preferido dirigir su mirada al frente.

A Ranera se le ha notado que lleva más años en la gestión municipal y que tiene un amplio conocimiento de los principales problemas ciudadanos. Chueca, por su parte, ha ganado en soltura desde que Jorge Azcón la eligió hace unos meses su sustituta al frente de la candidatura popular.

En el cara a cara entre ambas ha habido varios momentos de tensión. El primero, al hablar de la reforma del campo de fútbol de La Romareda. La socialista denunció las prisas «electoralistas» del equipo de Gobierno con el proyecto del campo de fútbol. «Hace cuatro años, Azcón presentó su programa electoral en el campo de fútbol. ¿Y qué ha pasado cuatro años después? Que no hay ni una piedra, sino que hay una urgencia electoral brutal», ha atacado la socialista, que ha criticado el «afán de Azcón de utilizar el campo como arma electoral. Desde 2005, ya habría campo si no lo hubieran judicializado el PP y el PAR».

Chueca le ha respondido: «El primero que hizo un recurso contra el proyecto del alcalde Atarés fue el PSOE. Es inconcebible que por interés partidista se pongan en riesgo proyectos estratégicos para la ciudad. El PSOE solo mira por su interés». Ha acusado a los socialistas de «boicotear» la candidatura de Zaragoza como sede del Mundial de Fútbol 2030.

Al hablar de la movilidad de la capital aragonesa y del tranvía saltaron también las chispas entre las dos candidatas. Ranera ha asegurado que Bruselas ve con buenos ojos el proyecto de construcción de la línea 2 de tranvía. «¿Cómo se va a pagar? Pues como se ha pagado la línea 1. La ciudad no debe ni un euro. O sino, desmiéntelo», ha dicho retando a la candidata popular. «Claro que te lo desmiento. No tienes ni idea», le ha reprochado la popular a la socialista. «La deuda de la línea 1 del tranvía es incuestionable como también lo es el gasto», ha agregado Chueca. Ranera le ha aclarado: «La deuda de 126 millones de euros es de una sociedad mixta, no es del ayuntamiento. Aunque tuviésemos ese dinero, no lo podríamos pagar porque nuestro papel es de avalistas». «Señora Chueca, vaya hablar con el interventor», ha concluido.

El esperado duelo entre las dos alcaldables ha protagonizado parte del debate. La acción del equipo de Gobierno municipal del PP ha sido blanco de todos los ataques. También se vivieron momentos sorprendentes como el que ha protagonizado el candidato de Vox, cuando, para sorpresa de todos, ha confesado coincidir con algunos de los planteamientos Fernando Rivares en vivienda. «Vuelvo a coincidir con Rivares», ha admitido provocando las risas de los presentes. El candidato de Podemos le ha respondido: «No te reconozco Julio». Y éste le ha invitado a entrar la formación de extrema derecha «cuando dejes esas ideas que tienes. Te abrimos la puerta».