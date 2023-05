Son tiempos de elecciones y los agentes sociales siguen desgranando sus reclamaciones al arco político aragonés para la próxima legislatura. Hoy le ha tocado a UGT, que ha comenzado una ronda de reuniones con los partidos con representación parlamentaria en la que les transmitirán cuestiones como la necesidad de fomentar la vivienda pública de alquiler, alinear la formación con los requerimientos empresariales y "evitar" la formación "de guetos" en las zonas donde se asientan inversiones que se nutren de trabajadores extranjeros en sectores "como el cárnico o el de los cuidados", que están "ligados al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".

Por ello, desde UGT reclaman la creación de un mapa de la negociación colectiva en Aragón, continuando en el trabajo iniciado del Foro de Prospección para el Empleo para estudiar cómo se distribuyen los convenios colectivos en Aragón y evitar la concentración en de actividades económicas peor remuneradas en territorios y no sean lugares “donde impere el salario mínimo interprofesional”, ha dicho José Juan Arceiz, el secretario general de UGT Aragón, que ha incidido en que "tenemos que conseguir que los trabajadores salgan de esa rueda y que vayan hacia empleos más normalizados y que no sean exclusivos para ellos".

Reunión con los partidos

Arceiz se ha reunido este jueves con el candidato del PSOE al Gobierno de Aragón y presidente del Ejecutivo autonómico durante los últimos ocho años, Javier Lambán, a quien le ha trasladado la consideración del sindicato del "muy fructífero" diálogo social con el Gobierno de Aragón durante la última legislatura. Lambán ha instado a sindicatos y agentes sociales “a ayudarnos a alcanzar el objetivo del pleno empleo en la próxima legislatura y consolidar un peso del sector industrial en Aragón que suponga un 25% de la economía aragonesa”. Hoy pasará por la sede de UGT Izquierda Unida y el próximo lunes, el Partido Popular.

Aún así, para UGT quedan cosas por las que seguir trabajando. trasladan las cosas que deben seguir mejorando, como la mesa de los Servicios Públicos y la mesa de Industria.

La organización sindical ha trasladado del mismo modo propuestas sobre empleo y formación. "La formación no está alineada con lo que necesitan las empresas y hay que darle la vuelta para orientar a nuestros jóvenes hacia empleos dignos. Que no se nos vayan todos por la rama administrativa, lo que eligen la mayoría", ha dicho Arcéiz, . Arceiz llama a tomar estasmedidas "desde el minuto cero, en la ESO, para que al final no sea el fracaso escolar lo que determine hacia dónde van nuestros jóvenes. Ha destacado la necesidad de promover de vivienda pública de alquiler no sólo en las ciudades, sino también en zonas rurales, "sobre todo en los pueblos que van a a recibir un capital de personas por los proyectos industriales que se van a desarrollar".

Arceiz ha reclamado apostar por la fiscalidad progresiva, que las rentas más altas deben contribuir más con el máximo objetivo de contribuir a mantener los servicios públicos.