Tan sabio es saber llegar como saber despedirse. Zaragoza en Común ha cerrado este jueves la etapa que le llevó hasta la alcaldía en 2015 y pasó «los saberes», esa experiencia aprendida tras ocho años en el consistorio, a Elena Tomás, su candidata para las próximas elecciones municipales en la capital aragonesa.

Un acto que ha congregado a unas doscientas personas en la plaza del Pilar con la música de una banda de jazz de fondo. Una tarde importante para el partido, ya que también era uno de sus mítines centrales de la campaña, que no todos han afrontado igual. Santisteve y Luisa Broto, dos de los de Zec que ya no repiten, se han animado a bailar al ritmo de la banda, síntoma de la tranquilidad que seguro recogerán al abandonar la primera línea política. El tercero en discordia, Alberto Cubero, ha prefirido mantenerse al margen de la particular fiesta de despedida y hablar con alguno de los simpatizantes.

Y entre baile y baile, Elena Tomás, con esa mezcla de nerviosismo y tranquilidad que en el ecuador de estas dos decisivas semanas comparten todos los candidatos. Nervios para hacer llegar de la mejor manera el mensaje y tranquilidad, sostenida por la ilusión de la primera vez, para convencer a sus potenciales votantes.

«Nos enfrentamos a una nueva legislatura de forma renovada, pero con toda la experiencia acumulada de estos años», ha resumido Tomás, que se ha jactado de que la formación a la que representa es «el único partido que ha sido capaz de gobernar en Zaragoza fuera del tradicional bipartidismo». Una formación que mantiene su relevancia en la calle, su territorio, según mantuvo su candidata, ya que «la gente dice que somos indispensables para que las políticas de izquierdas vuelvan al ayuntamiento». La receta para conseguir eso pasa por las urnas y Tomás sabe de qué ingredientes necesita: «Para que podamos echar a la derecha del consistorio es indispensable que los tres concejales que tenemos en la actualidad se multipliquen».

Mientras llega el 28M, cuando la incógnita de las fórmulas y los números quedará resuelta, Tomás ha defendido la postura de Zec, que mantiene como objetivos «poner fin a la privatización de los servicios, apostar por los barrios y sus equipamientos y buscar que todos los ciudadanos tengan una vida digna».

Esos objetivos pasan, según la formación progresista, por cambiar la tendencia mantenida por los populares Jorge Azcón y Natalia Chueca. «Basta ya de vivir en la Zaragoza de unos pocos, ha llegado el momento de recuperar la ciudad para todos», ha mantenido Tomás, que ha criticado duramente al Ayuntamiento de Zaragoza, del que considera que «ha favorecido a los amigos de Azcón y Chueca».

«Atrás queda un legado que toca continuar cuatro años después: la gente reconoce que los recursos públicos se emplearon en lo público y ahí quedan a las viviendas sociales de Fray Luis Urbano y de la Imprenta Blasco, el Mercado Central, el desbloqueo de Tenor Fleta, la reforma de la Avenida Cataluña, el espacio escénico de la Cúpula del Parque de La Granja, la ludoteca del Óvalo, o la pista de parkour del Actur, el Parque Pignatelli, el parque de bomberos de Casetas, la cota cero tan criticada por el PP o a la multitud de actuaciones en colegios o en el espacio público que surgieron de los presupuestos participativos», ha resumido Santisteve en su intervención, en la que ha valorado como «constructivo» también su paso en la oposición.

Críticas al PP

Entre el recuerdo y las propuestas, los nombres más relacionados con el Partido Popular no han dejado de salir en los discursos de los políticos de Zec. Tanto Azcón como Chueca como el empresario Juan Forcén han estado ligados a «los chanchullos» que el consistorio zaragozano ha hecho en la última legislatura, según Tomás.

«Ha habido un mal uso del dinero público que ha ido de menos a más», ha señalado el propio Santisteve, que ha desgranado los numerosos casos polémicos que han acompañado al PP durante toda su gestión: «Las clases de redes sociales en Juslibol sin redes sociales, los dos procesos de selección de Zaragoza Dinámica que acabaron con la contratación de un familiar de un concejal del PP o los casos de Zaragoza Vivienda».