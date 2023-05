¿Qué ha supuesto la entrada de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza?

Hemos traído sensatez. Si algo nos caracteriza es que hemos hecho propuestas de puro sentido común.

¿Por ejemplo?

Las duplicidades administrativas. A nadie se le había ocurrido la unificación de Zaragoza Cultural, el Patronato de Artes Escénicas y el área de Cultura. Cuando lo propusimos nos acusaron de querer echar a los trabajadores y no es así, lo que nos ahorraríamos es el buen sueldo de los gerentes.

Con tan solo dos concejales han tenido la llave para la mayoría de acuerdos que afectaban al Gobierno de PP-Cs, pero no han logrado eliminar ni un solo servicio que dice que se duplica con la DGA. ¿Por qué?

Porque no hemos tenido tanto poder como queríamos. Hemos tenido influencia pero no hemos tenido poder, ahora queremos tener poder.

El candidato de Vox al Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, afirmó en una entrevista en EL PERIÓDICO que el PP les había ninguneado en el ayuntamiento. ¿Se han sentido así?

En muchas cosas sí. Hemos presentado mociones que se han aprobado pero no se han llevado a cabo y enmiendas presupuestarias que no se han ejecutado. El equipo de Gobierno se ha colgado la medalla de propuesta de Vox, como eliminar el nombre de Che Guevara de un parque o hacer un monumento a los Héroes de Macanaz.

Si se cumplan las encuestas y Natalia Chueca (PP) puede formar gobierno va a necesitar su apoyo. ¿Exigirán entrar en el Gobierno?

Sí, sí.

¿Se ve de vicealcalde?

No, yo la veo a ella de vicealcaldesa.

Esto sí que es ir a por todas.

Soy mucho más sensato y maduro que ella (ríe). Mis prioridades son 90% política, 10% márketing y en su caso es al revés. No podemos seguir haciendo esta política de escaparate que se ha hecho hasta ahora. Es mucho más fácil poner adornos florales y hacer festivales que garantizar la seguridad y la limpieza, que es lo que pasa en la calle Delicias. Fíjate que es sencillo: seguridad y limpieza.

Habla usted de las flores. Javier Lambán dijo que Chueca era un "proyecto floral". ¿Lo comparte?

En parte sí. Nosotros hemos recorrido toda la zona de Zamoray-Pignatelli y lo que se ve es estremecedor. ¿Tú sabes lo que es entrar en un portal estrecho, sucio, maloliente, con puntales y estar viviendo allí? Hace unos días vi colchones en los balcones, eso significa que tienen chinches y los sacan para fumigarlos. Mientras estás haciendo un Zaragoza Florece tienes una plaga de chinches en un barrio.

¿Qué relación guardan? Por hacer el festival Zaragoza Florece no salen chinches.

Si gastas en una cosa no puedes gastar en otra. Es lo mismo que nos decían cuando quitábamos dinero de la Cooperación al Desarrollo, que nos decían que éramos unos insolidarios y no sé qué, pero es que ese dinero lo hemos metido en reformas en el albergue, la Casa de Amparo o la lucha contra el chabolismo. Nos dicen que somos insolidarios porque estamos quitando necesidades a Costa de Marfil, pero es que estamos atendiendo las de aquí.

Entonces, ¿no hay que ayudar a los países en vías de desarrollo?

Lo que decimos es que tiene que ser el Gobierno de la nación. Lo que no es de recibo es que las dé el Estado, la DGA, el Ayuntamiento de Zaragoza, el de Quinto o la universidad.

Volviendo a los pactos. El PP reniega de Vox. ¿Molesta?

Quiero pensar que forma parte de la campaña electoral y que a la hora de la verdad prevalecerá la sensatez. Esa propuesta de Feijóo (líder nacional del PP) de que gobierne la lista más votada me parece una estupidez, absurdo y desafía a cualquier lógica.

En una hipotética negociación con el PP, ¿qué exigiría Vox?

Mejorar la relación con el Gobierno de Aragón. Sería muy bueno para esta tierra que hubiera dos gobiernos del mismo signo político en las dos instituciones. Hay que revisar la Ley de Capitalidad, los acuerdos de cooperación entre instituciones o las competencias duplicadas.

¿Cuál sería la primera medida que pondría en marcha?

Simplificar el ayuntamiento. Cuando llegó Azcón lo primero que hizo fue ampliar las áreas para dar cabida a todos sus concejales y a los de Cs, pero se podrían unificar áreas y sociedades.

Antes mencionaba alguno de los problemas de Zamoray-Pignatelli. ¿Qué propone para que este barrio sea seguro, limpio y para atajar la okupación?

Muchas de las casas y solares tienen precio negativo, es decir, que los propietarios están deseando librarse de ellos y si alguien se hiciera cargo los cedían. Se puede comprar patrimonio a precio de ganga o expropiar por cuatro perras. No es una solución fácil ni rápida, pero pocas veces el ayuntamiento habrá tenido una oportunidad así para comprar tan barato. Hay que seguir haciéndolo.

¿Cómo se soluciona el problema de la vivienda?

Yo no voy a decir que vamos a construir 4.000 viviendas porque me parece una absoluta frivolidad y es mentir al ciudadano. Vamos a hacer todo lo posible para que se pongan viviendas en alquiler, porque hay más de 10.000 pisos sin uso por la inseguridad jurídica que existe para los propietarios, que no quieren ponerlas en el mercado por los ‘inquiokupas’. También trabajaremos para la promoción pública y para agilizar los trámites administrativos.

¿Hace falta una línea 2 del tranvía?

No. Tenemos el antecedente de la línea 1, que fue un auténtico fracaso porque se basó en unos estudios de demanda falsos, inflados y hechos a la medida de los deseos de quién lo promovió. Con estos antecedentes es muy arriesgado. Además, colapsaría Delicias y Las Fuentes.

En cambio proponen prolongar la línea 1 hasta Arcosur, incluso, Cuarte, Cadrete y María de Huerva.

Proponemos realizar un estudio de demanda pero real, y en base a ese informe decidiremos.

¿Por qué están en contra de la zona de bajas emisiones (ZBE)?

Porque en Zaragoza no hace falta, corre el aire. Me parece absurdo que nos estemos poniendo limitaciones y sacrificando calidad de vida mientras otros países están abriendo centrales térmicas y no han reconsiderado su política medioambiental.

¿O todos o ninguno?

Es que todos los sacrificios que estamos haciendo son inútiles porque China cada año abre más centrales de carbón que las que ha cerrado la Unión Europea. ¿De qué sirven tantos esfuerzos?.

¿Son negacionistas? Del cambio climático, la violencia machista…

No, no. Nunca he negado que exista la violencia machista, pero hay de otras como la intrafamiliar o la política. Se nos llama negacionistas porque nos oponemos a la ley de Violencia de Género y por eso ya no defendemos a la mujer. Esa ley incumple varios principios constitucionales y no ha servicio de nada porque ha seguido aumentando y no porque se denuncie más, no, porque ha habido más crímenes. Luego está la ley de solo es sí, que ha rebajado la pena a más de mil agresores.