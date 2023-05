¿Qué le ha convencido de Aragón Existe para ser su candidato a la alcaldía de Zaragoza?

Que es un proyecto verdaderamente ciudadano, que comienza sin partidos políticos y que se nutre de un movimiento ciudadano de largo recorrido como es el de Teruel. Todas las veces que he participado en política ha sido en movimientos ciudadanos: sociedad civil que quiere cambiar las cosas. Yo lo que quiero cambiar es la forma de hacer política: buscar consensos y que los planteamientos no sean siempre de enfrentamientos. Especialmente en un ayuntamiento puedes llegar a acuerdos con cualquiera sobre cómo mejorar un barrio o el transporte. La política tiene que ser algo mucho más fácil que el enfrentamiento ideológico en bloques que no resuelven los problemas de la gente.

No es su primera incursión en la política municipal. Fue portavoz de Zaragoza en Común.

Y antes estuve en el Partido X, que se presentó a las Europeas. Mi participación está vinculada a mi profesión: la tributación justa y la lucha contra la corrupción. Nunca he pertenecido a un partido, siempre he sido independiente. El paso atrás de los partidos no se ha producido en los proyectos en los que he estado hasta ahora. Yo estoy siempre en el mismo sitio; donde esté la sociedad civil. Pero no voy a estar en movimientos ciudadanos que no dejan de ser una marca blanca de determinados ideologías y partidos.

En su discurso por el reequilibrio territorial, ¿qué papel tiene Zaragoza como el ‘monstruo’ que está absorbiendo habitantes de los pueblos de Aragón?

Zaragoza no puede vivir en una atalaya en la que mira por encima al resto de Aragón cuando nuestro principal problema es la situación demográfica. Somos de lejos la comunidad autónoma más desequilibrada en Europa. Es una situación única que con índices demográficos tan bajos tengamos una ciudad enorme, de 700.000 personas, que absorbe más de la mitad de la población de Aragón. Zaragoza tiene que estar con Aragón; no comiéndose Aragón. Somos un motor económico que se tiene que extender por el territorio. La ciudad tampoco está equilibrada: barrios que se están quedando vacíos, barrios donde solo viven mayores… El modelo preocupado por la cohesión territorial no solo se preocupa por el ámbito rural, también por la ciudad y su equilibrio. Lo que reclamamos es la justicia social que supone la cohesión y el equilibrio territorial.

¿Cuál sería la política concreta en el ayuntamiento para intentar que Zaragoza no siga creciendo? ¿Para algún desarrollo urbanístico?

Queremos tener una gran ciudad y no tanto una ciudad grande. Zaragoza va a crecer lo que tenga que crecer; no vamos a parar ningún modelo. En Zaragoza tenemos que pensar en los servicios que prestamos como ciudad para todo Aragón: falta un conservatorio de música profesional, un centro de alto rendimiento de deporte, un buen sistema de cercanías… Somos una ciudad de 700.000 habitantes que no tiene área metropolitana porque no se ha desarrollado el cercanías. Queremos cambiar el papel que tiene Zaragoza: de una ciudad que se mira a sí misma, a una que también mira a Aragón.

¿Su modelo para La Romareda?

El Real Zaragoza nos recibió y nos explicó su modelo, que era un estadio público, un estadio municipal. O una fórmula de colaboración público-privada, en segundo orden de prioridad. Nos explicaron que por motivos municipales alegaron que no se podía financiar. Ellos nos transmitieron que esperaban que con el nuevo ayuntamiento se retomara la posibilidad de un campo público. Y nosotros apostamos por un campo público, como quería el Real Zaragoza.

¿Cómo lo financiarían?

Con fondos propios, y alquilarlo. O fórmulas público-privadas donde el campo se alquilara. Pero nos ha extrañado porque esto no es lo que se ha trasladado. Somos partidarios de un campo municipal; en segundo lugar, público-privado; y en último lugar, si las fuerzas que salen en el ayuntamiento son todas partidarias de que sea el Real Zaragoza quien pague su estadio, queremos unas contraprestaciones que en este momento no existen. El modelo de negocio está descompensado a favor del club, que también asume un riesgo innecesario. Si les va bien, a partir del décimo año tienen unas ventajas muy, muy importantes y el equilibrio no existe. Zaragoza está cediendo un patrimonio municipal y un patrimonio inmaterial de todos los zaragozanos. Y esto tiene que estar compensado.

¿Cuál es su propuesta de movilidad?

No vamos a entrar en la polarización tranvía o autobús. Tenemos que revisar el plan de movilidad y apostamos por un sistema de gestión pública intermodal, que es lo que funciona. En España, dos de cada tres autobuses urbanos son municipales. ¿Sabemos el impacto que tendría el segundo tranvía en despidos del bus? ¿Cómo se financia? ¿Tendremos que dejar de hacer cosas por las personas para poner carriles por la calle? No. Nosotros somos partidarios de que los fondos europeos se dediquen a las personas. El modelo que trae las huelgas es un modelo privatizado que busca la rentabilidad en el ahorro de costes, que lo sufren los conductores y los pasajeros.

¿Cuál es el socio prioritario de Aragón Existe para el gobierno municipal?

Nuestro socio prioritario son las personas con las que nos hemos reunido todos estos meses, colectivos, asociaciones de barrios, comerciantes, empresarios… Les preguntaremos qué es lo que consideran mejor para Zaragoza. Nosotros ni queremos sillones ni nada.

¿No podemos saber antes si les gusta más el modelo del PP o el del PSOE?

¿Cuáles son esos modelos?

Uno más neoliberal, y otro más socialdemócrata… Es importante a la hora de meter el voto en la urna saber hacia dónde irá el de Aragón Existe.

Por supuesto. Nuestro modelo es la justicia social, que se ve perjudicada todavía más en función de donde vives. El PSOE y el PP están de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, en Canal Roya. ¿Por qué tengo yo que posicionarme con personas que coinciden en aspectos con los que nosotros estamos en contra?

Porque sus votos pueden decidir un Gobierno del PP o del PSOE.

Nos importa lo social y lo público, que paguen impuestos los que más tienen, y menos, los que menos tienen. En las ciudades pasan muchas cosas como para llegar a esa simplificación, que solo interesa a los grandes partidos.

Sí que han sido tajante en que no facilitarán un Gobierno con Vox.

De ninguna de las maneras. Jamás llegaremos a un pacto de Gobierno en la luz, en la sombra, por tierra, por mar o por aire, de ninguna de las maneras con un partido de estas características. No podemos consentir que la cooperación al desarrollo se reduzca un 50%.

En ese espíritu de que Vox no llegue a gobernar, ¿entrarían a un Gobierno del PP para evitarlo?

Creo que estas preguntas solo benefician a los dos bloques.

Pero es que la alcaldesa, o será del PP o será del PSOE…

Yo ahora no me planteo absolutamente nada. Mi único planteamiento es escuchar a la gente con la que hemos hablado y, después de hablar con ellos, decidir a quién se puede apoyar. Vamos a estar a muerte con nuestro modelo, que encuentra problemas y busca soluciones: podemos estar de acuerdo con unos y con otros. Si el PP se vuelve absolutamente social, encuentra que en la justicia social está el camino y tiene en cuenta nuestros planteamientos y el PSOE todo lo contrario, y se vuelve neoliberal, entonces estaremos en un planteamiento completamente diferente. Tomaremos las decisiones escuchando a los diferentes partidos. Si dependiera de nosotros, que se preparen a pensar qué modelo de ciudad quieren. Nosotros, el de las personas. No estamos de acuerdo con los grandes proyectos que ni se pueden financiar.