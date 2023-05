La campaña electoral llega a su fin con la tensión por las nubes. Pero en Sos del Rey Católico la situación está a punto de explotar. Tras la denuncia del candidato popular, Luis Javier González, a la alcaldesa, María José Navarro, del PSOE, por un supuesto enganche ilegal a la luz pública, los vecinos han recibido una polémica carta. El mismo González dedica durante tres folios una serie de calificativos que van desde "ineptos y piratas" hasta "cuatreros y sinvergüenzas" a los dirigentes socialistas.

El texto, firmado por el propio candidato y con el sello del Partido Popular, está escrito íntegramente en mayúsculas y denota un tono grave y ofensivo por parte del particular escritor. Las localidades a las que se refiere (Sos del Rey Católico, Sofuentes, Campo Real, Mamillas, Vico, Barués, Castillo Barués y Bellaco) "ya han caído en el más absoluto abandono y degradación por desgracia", como comentario a la gestión del PSOE en la zona: "No le han importado nunca a los dirigentes". "No tienen capacidad de gestión ni les da para más", asegura González, en un primer calificativo que no hará más que subir el nivel.

"A mí y a mi equipo no se nos pasaría por la cabeza el vivir de asignaciones dedocráticas como hacen toda esta cuadrilla de socialistas", continúa el líder del PP en la localidad, que describe como "la mayor sinvergüenza que ha pasado por esta institución" a la regidora y candidata socialista, María José Navarro. "Son como la banda de cuatreros del oeste americano", compara González, que considera que el apoyo que recibe Navarro se debe a que la alcaldesa "les ofrece parte del botín, como los piratas". Ese "botín" es, para el cabeza de lista del PP, "puestos del ayuntamiento, subvenciones y fundaciones dirigidas a todos estos abrazafarolas.

El propio González pone en entredicho que Navarro, maestra de profesión, que la alcaldesa haya aprobado su oposición. "¿Saben que no ha aprobado una oposición en su vida?", señala el popular, que no se siente "extrañado", porque, según él, Navarro "lleva toda la vida viviendo del cuento y presuntamente de lo ajeno también".

Un pasado en Sofuentes

Navarro fue, antes que alcaldesa de Sos del Rey Católico, regidora en Sofuentes. Tras perder el mando en esta pequeña localidad dependiente de Sos, González considera que ella se mueve "por el odio y sed de venganza" hacia aquellos votantes que no le refrendaron en las urnas. Lo hace en base a la distribución del presupuesto que los socialistas han hecho en esta última legislatura. Incluso, el candidato popular tacha de "inepta" a Navarro por su papel en la gestión de Sofuentes, cuyo consistorio se encuentra "arruinado no, lo siguiente".

"Una inútil al frente de este ayuntamiento", prosigue González, que recuerda que en las pasadas elecciones Navarro le puso "de vuelta y media" y le reclama hacer públicos los resultados de los dos juicios que tuvieron entre ambos. Además, asegura que "lo más vergonzoso es que le pagó a su abogado con dinero del ayuntamiento de Sos". Ofrece, incluso, a los vecinos la posibilidad de ver esas sentencias.

"Le gusta vivir de lo ajeno, de vuestros impuestos", termina González, que critica que los tributos aumentan "por la inutilidad de esta persona y sus fieles servidores". "Os adjunto nuestro programa y copia de la primera de las varias denuncias que le esperan a esta sinvergüenza", culmina el candidato del PP, que en los tres últimos párrafos de la carta sí que pide el voto y la confianza a sus vecinos. Ni más ni menos.