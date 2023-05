Más de dos semanas han tenido los partidos políticos para lanzar sus promesas y propuestas de cara a las elecciones municipales de este domingo en Zaragoza, si bien hay formaciones que se adelantaron y que llevan meses aireando sus planes para tratar de convencer a los indecisos.

En la mayoría de los programas electorales hay propuestas para llevar a cabo la reforma de La Romareda, soluciones para la movilidad de la ciudad (que se dividen entre las que están a favor de la línea 2 del tranvía y en contra), además de otras más originales y más cambiantes. En materia de vivienda, hay formaciones que se disputan el primer puesto de más pisos prometidos, y con respecto a la cultura, el Tenor Fleta ha vuelto a salir en algunos panfletos electorales. Las cartas ya están echadas y los partidos han quemado sus balas. Ahora solo queda reflexionar y que los ciudadanos decidan.

Puedes seguir la actualidad de las elecciones municipales y autonómicas en el siguiente enlace.

NATALIA CHUECA (PP): De La Romareda a la plaza del Pilar como epicentro de la cultura

«Porque sé lo que hay que hacer para que Zaragoza brille». Así se presenta Natalia Chueca, candidata del PP a revalidar la Alcaldía de Zaragoza en su página web. La conservadora tira de gestión para convencer al electorado, que deberá apostar por un Gobierno continuista y dependiente de Vox o por un cambio de ciclo. La encuestas juegan a su favor y todo apunta a que será la lista más votada. Otro cantar serán los pactos.

En su haber destaca el proyecto de La Romareda. Chueca se erige como la ‘salvadora’ del nuevo estadio, la única alternativa para que la operación siga su curso y el Real Zaragoza asuma su coste a cambio de explotarlo durante 75 años. En paralelo, presentó la Ciudad Inteligente del Deporte en el parking Norte de la Expo, un proyecto que costaría la friolera de 50 millones.

Como es habitual en campaña, la popular se ha dirigido a jóvenes y mayores con millonarios planes que pasan por la construcción y rehabilitación de viviendas. Hasta 4.500 pisos de «alquiler asequible» en 2030 prevé poner en el mercado. En la subasta también entra la inversión de 100 millones en los próximos siete años en rehabilitación, empezando por los grupos sindicales, la mayoría sin ascensor y habitados por personas de avanzada edad.

En materia de Cultura, la candidata del PP ha optado por grandes promesas. De esas que, como poco, llaman la atención. Además del sonado WiZink Center, Chueca quiere convertir a la plaza del Pilar en un gran escenario cultural, donde se celebrarían hasta cinco grandes eventos al año, entre ellos ópera y zarzuela. Con parada en la plaza del Pilar, propone impulsar una línea circular de autobús que una el eje este y oeste de la ciudad con frecuencias de seis minutos.

LOLA RANERA (PSOE): La línea 2 del tranvía, 1.500 pisos y el barrio de la luz

La segunda línea del tranvía fue la gran primera promesa electoral de la candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera. No obstante, la alcaldable socialista no esperó a la campaña, sino que fue semanas antes cuando anunció que recuperaría este proyecto, con el que pretende no solo darle una vuelta a la movilidad en la ciudad sino también «devolver una deuda» que Zaragoza mantiene con los barrios del este y el oeste de la ciudad.

También antes de que comenzara la campaña, Ranera sorprendió con una medida que, en realidad, ya está en funcionamiento en otras ciudades, que no es si no la puesta en marcha de un cuerpo de 50 serenos que realicen por las noches labores de vigilancia y acompañamiento de personas vulnerables.

Y, como no, en materia de vivienda, Lola Ranera también ha hecho sus planes. La socialista se ha propuesto construir 1.500 pisos de alquiler a precios asequibles, además de fomentar la salida al mercado de viviendas de particulares mediante un sistema que de seguridad a los propietarios.

En el primer día de campaña, Ranera anunció que si es alcaldesa habilitará «una tarifa plana» de 50 euros al año para el transporte público dirigida a los jóvenes de entre 16 y 24 años y también que la gratuidad se extienda hasta los 16.

En cuanto al urbanismo y la trasformación de la ciudad, Ranera ha prometido convertir las plazas de los barrios en «salones» que puedan servir para el encuentro y disfrute de los vecinos. En la explanada de la Estación del Norte habilitará espacios comerciales y espacios para los vecinos y la cultura, mientras que promete convertir la degradada zona de Zamoray-Pignatelli en el «barrio de la cultura, el arte y la luz».

Daniel Pérez Calvo (Cs): Bonificaciones fiscales y el resurgir del Teatro Fleta

Ciudadanos se ha querido vender durante esta campaña como la garantía de las políticas «sensatas». Su candidato, Daniel Pérez Calvo, inició la campaña sorprendiendo con una promesa muy atrevida: la gratuidad del transporte público durante los fines de semana. El alcaldable naranja también prometió alargar los horarios del tranvía los viernes y los sábados para que no sea como la «calabaza de la Cenicienta», que a las 00.00 pasa por última vez.

Pérez Calvo también ha puesto a los autónomos y los empresarios entre sus objetivos, a sabiendas de que, por lo menos hasta ahora, eran parte importante de sus votantes. Para tratar de mantenerlos, el candidato de Ciudadanos dice que bonificará «hasta un 75% el IBI de locales de negocios de pequeños comerciantes, que desarrollan su actividad en un local de su propiedad». Y también quieren rebajar el impuesto de circulación a los coches y furgonetas que usen los autónomos para trabajar en hasta un 50%.

Con respecto al programa ‘Volveremos’, que Pérez Calvo siempre recuerda que surgió en el seno de Cs aunque su cara visible, Carmen Herrarte, ahora está en el PP, el candidato naranja promete una versión 2.0 que sirva también como «herramienta de vertebración del comercio de la ciudad y promoción de la oferta de barrio».

Cs también ha recuperado una promesa que, campaña tras campaña, siempre ha ido saliendo por un lado o por otro. «En los próximos cuatro años, y mediante un proceso de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón, pondremos en funcionamiento el nuevo Teatro Fleta, como un lugar de entretenimiento, ocio y cultura, adaptado a la nueva sociedad, con una programación que complete la ya existente», aseguran.

Elena Tomás (ZeC):Los cuidados en el centro y más peatonalizaciones

Zaragoza en Común y su candidata, Elena Tomás, han hecho una campaña coral en la que una palabra ha sobresalido por encima del resto: cuidados. Los de ZeC han propuesto la creación de una empresa pública que se encargue de los servicios de atención a mayores y similares.

En Zaragoza en Común también creen que la solución tras la fuga de las empresas de patinetes y motos de alquiler sería la creación de otra empresa municipal de movilidad que pudiera gestionar, sin riesgo a abandonar la ciudad, este servicio, que pasaría a ser público. Y lo mismo quieren para la energía, con el objetivo de abaratar la factura de la luz de los zaragozanos. Tomás también ha propuesto la creación de oficinas de asesoramiento energético en todos los barrios, como ya existe en Torrero, un lugar donde los vecinos podrán ser asesorados sobre medidas de ahorro y autoconsumo.

Zaragoza en Común también se ha mostrado a favor de ejecutar la segunda línea del tranvía, cuyo trazado ya fue diseñado durante su etapa en el Gobierno de la ciudad. Y en materia de vivienda, Elena Tomás, más que construir, pide comprar, rehabilitar y poner en alquiler parte de las más de 15.000 viviendas que están vacías en la ciudad.

ZeC también pide recuperar los planes de barrio «con el objetivo de generar espacios compartidos entre ciudadanía y administración, desde donde diagnosticar, planificar, implementar y evaluar políticas conjuntamente» y después llevar a cabo las obras y mejoras requeridas por los propios vecinos. Tomás también promete aumentar los espacios peatonales en los barrios, así como las zonas verdes y también crear «oasis climáticos» en edificios refrigerados para combatir las olas de calor.

Julio Calvo (Vox): Las familias y los autónomos como objetivo prioritario

Vox es el único partido que repite cartel para las elecciones del Ayuntamiento de Zaragoza. Julio Calvo vuelve a estar al frente de la formación ultra con la confianza de formar gobierno con el PP, siempre que las encuestas acierten y la aritmética le exija a la alcaldable conservadora, Natalia Chueca, sumar. El candidato de Vox ha centrado su campaña en reivindicar su papel en estos cuatro años como socio preferente de Jorge Azcón, en lugar de anunciar propuestas concretas.

Tirando de su programa electoral, que carece de proyectos concretos, se centran en la defensa de los autónomos, el comercio local, la lucha contra la okupación, el acceso a la vivienda en los barrios más vulnerables y la seguridad. La formación quiere «recuperar la ley y el orden, reforzando la seguridad y los efectivos policiales en nuestras calles frente a la creciente delincuencia, el narcotráfico, los robos y la ocupación ilegal». También apuesta por promover un empleo estable, duradero y de calidad reduciendo «drásticamente» las cargas y la regulación abusiva a las empresas.

En materia de impuestos, y siempre pensando en que «la familia es la célula básica de la sociedad», desde Vox proponen acabar con todas las tasas e impuestos que «atentan» contra la solidaridad entre padres e hijos, como el impuesto de sucesiones y donaciones. Proponen un programa de deducciones fiscales y ayudas directas.

Más allá de decir que «los barrios no pueden convertirse en casinos ni pueden ser un campo abonado para el trapicheo de estupefacientes», la formación no propone planes concretos, salvo plazas para el encuentro de los vecinos y el juego de los más pequeños.

Fernando Rivarés (Podemos): Reorganizar las líneas de bus y la Ciudad del Deporte

Podemos y su candidato en Zaragoza, Fernando Rivarés, han centrado su campaña en varios ejes, si bien la movilidad ha sido uno de los principales. Los morados prometen mantener durante el resto de 2023 la reducción del precio del billete del transporte público del 50% con el objetivo de llegar a final de legislatura con el precio del bono mensual a 10 €.

Como solución para la movilidad del eje este-oeste, Podemos propone acabar con «el problema de cuello de botella existente en la estación de Goya, que impide el desarrollo de la red de cercanías, mediante un tren-tranvía en superficie entre las estaciones de Delicias y Miraflores en San José. Y en el contexto de la candidatura al Mundial 2030, Rivarés propone diseñar una línea de alta capacidad para conectar María de Huerva, Cadrete y Cuarte con la línea 1 del tranvía. Asimismo, proponen reestructurar toda la red de autobuses.

Podemos ha puesto el ruido como una de sus principales preocupaciones, por lo que proponen aprobar una nueva ordenanza regulatoria este mismo año y antes, en julio, clausurar todas las terrazas en calzada que se instalaron a raíz de la pandemia del covid.

Para La Romareda, Rivarés quiere llegar a un acuerdo con el Gobierno de Aragón para la constitución de una empresa de economía mixta que construya y gestione el nuevo estadio y, con los ingresos que se generen, financiar la construcción de la Ciudad del Deporte. Este se compondrá, entre otros equipamientos, de un estadio para 5.000 espectadores que comparta instalaciones con un pabellón de gimnasia, salas polivalentes para la práctica de deportes como el ajedrez, halterofilia o artes marciales, un pabellón de entrenamientos para Basket Zaragoza y un rocódromo.

Chuaquín Bernal (CHA): El aragonesismo y los derechos por encima de todo

Chunta se quedó fuera del tablero político en las elecciones de 2019 por un puñado de votos (algo más de 1.000). Se presenta a las elecciones reforzando ese papel aragonesista que ahora se arengan prácticamente todos los partidos.

La formación, a favor de la línea 2 del tranvía y de que haya una nueva Romareda (pero pública), recupera proyectos del pasado, como reconvertir el Palacio de Fuenclara en un centro LGTBI, crear planes de barrio comunitarios y reforzar los ya existentes; promover la solidaridad, la lucha contra las desigualdades y la justicia universal y poner la atención integral a la infancia y adolescencia en el centro de la política social, con acciones de lucha contra la pobreza infantil.

Clemente Sánchez Garnica (PAR): Un partido tradicional que veta cualquier atisbo de trasvase

Si algo ha querido dejar claro el PAR durante su campaña electoral es que tienen experiencia, que son capaces de pactar con unos y con otros y que no apoyaran en ningún caso a un partido que esté a favor de un trasvase del Ebro. El PAR pide guarderías gratuitas de 0 a 3 años como medida para favorecer la natalidad y apuesta por la escuela concertada junto a la pública.

En cuanto a los barrios, propone, por ejemplo, mejoras en los de nueva creación, que sufren la ausencia de equipamientos deportivos, principalmente infantiles. La formación apuesta por poner en marcha programas innovadores de prevención del bulling y suicidio y acabar con la precariedad de los interinos y por la dignidad de los empleados públicos.

Raúl Burillo (Aragón Existe): La despoblación del territorio irrumpe en la capital aragonesa

Aragón Existe irrumpe en el tablero político, también en la capital aragonesa, donde es toda una incógnita qué encaje va a tener el mantra de la despoblación.

Proponen acabar con ese concepto de ciudad policéntrica para alcanzar la cohesión y el equilibrio territorial y poblacional. En su programa electoral aparece la construcción de viviendas colaborativas en cesión destinadas al alquiler asequible para jóvenes y mayores en todos los barrios; la rehabilitación de viviendas; la recuperación de la Agencia Municipal Antifraude; la modernización de la Administración; la dinamización de la ciudad; la creación de un banco municipal de locales en los distritos o la promoción cultural y turística de la capital.