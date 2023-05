El Ayuntamiento de Huesca cambiará de manos. Lorena Orduna será su alcaldesa. El PP ha sido claramente el partido más votado y, aunque no ha conseguido la mayoría absoluta se ha quedado apenas a un concejal de la misma. Por lo tanto, la aritmética le daría para conseguir la alcaldía incluso sin contar con los tres concejales de Vox a no ser de un pacto imposible de estos con el PSOE que, obviamente, no se va a dar.