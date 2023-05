El día de después a las elecciones en el Ayuntamiento de Zaragoza no fue hábil en los despachos de los grupos políticos. Fue un lunes de corrillos, de comentarios sobre los resultados de las elecciones del domingo. Desde la izquierda analizaban cómo reagruparse y coger aire y desde la derecha disfrutaban de los frutos cosechados en las urnas. La vara de mando será para la conservadora Natalia Chueca, que se ha quedado a un asiento de la mayoría en el pleno. Así que salvo que Vox y toda la izquierda voten a favor de un candidato alternativo, cosa que se antoja inverosímil, podrá gobernar en solitario y depender de la ultraderecha solo a la hora de aprobar los presupuestos, como ha ocurrido en el mandato que ahora queda atrás.

Chueca se reunió este lunes ya en la sede del PP con los que serán sus compañeros de grupo municipal –y de Gobierno– durante los próximos cuatro años. La ganadora de las elecciones reconocía en una conversación con este diario que no fue el día más productivo del mes después de semanas de trabajo sin descanso. «Estamos en una nube, aunque es un día extraño entre el agotamiento y la ilusión», afirmó la alcaldesa de facto de la capital aragonesa.

Pero más allá del disfrute, pocas decisiones se tomaron sobre cómo configurar el futuro Gobierno municipal. Y más después del adelanto de las elecciones generales. «No nos deja descansar ni un día», rio Chueca. «Creo que será fácil, hemos estado a punto de conseguir la mayoría», opinó sobre su investidura.

Y con los suyos, según aseguró, no habló este lunes sobre el reparto de áreas y concejalías de Gobierno. «Hicimos balance de lo que ha sido la campaña», explicó. El nuevo ayuntamiento se constituirá el 17 de junio y ese mismo día Chueca será nombrada alcaldesa.

En Vox guardaban un prudente silencio y es que es el líder nacional, Santiago Abascal, quien decidirá qué se exige a cambio del sí a los candidatos del PP. En Zaragoza capital no son necesarios porque, en caso de no darle el sí a los populares, Chueca seguiría erigiéndose como alcaldesa al pertenecer a la candidatura más votada. Pero si la ultraderecha aprieta en la negociación con Jorge Azcón en las Cortes, las cosas podrían enturbiarse en el consistorio de la capital aragonesa. Para los presupuestos los van a necesitar sí o sí. «No vamos a regalar nada», aseguró este lunes Abascal.

Derrotados pero no devastados

En los despachos de los grupos municipales de la izquierda también hubo movimiento y los sentimientos variaban dependiendo del logo de cada puerta. En el PSOE la sensación es agridulce. El resultado es malo pero porque el del PP ha sido muy bueno. Pero los socialistas han aguantado y mantienen los diez ediles que ya consiguió Pilar Alegría en 2019 cuando el PSOE estaba de subida. De entonces a esta parte, los socialistas se han dejado solo 5.033 votos, llegando a los 87.790, 37.961 menos que el PP, eso sí.

Además, el PSOE en Zaragoza no estaba en el Gobierno, de ahí que el resultado no se sienta como un descalabro. No han perdido poder, como sí les ha ocurrido a nivel autonómico. Por otro lado, curioso fue este lunes el momento cuando algunos se enteraron de la convocatoria de elecciones generales.

Las caras de sorpresa e incredulidad fueron mayúsculas, al igual que en el resto de despachos del ayuntamiento. En Podemos reaccionaron a los resultados del domingo con un escueto comunicado de dos frases. Los teléfonos de los candidatos comunicaban. Nadie respondía al otro lado. La derrota en Zaragoza escuece porque se quedan fuera del consistorio, por lo que toca hacer la mudanza. Y en el aire las mismas dudas de siempre: ¿qué hubiera ocurrido si hubiera habido una coalición a la izquierda del PSOE? Algunos lo tenían claro. Se ha repetido el mismo error que en 2019, presentarse divididos, y esta vez se ha pagado más caro. De dos concejales a cero.

ZeC, por contra, se queda. Su candidata fue la única que reaccionó este lunes públicamente a los resultados del domingo. «Nos hemos consolidado como fuerza de izquierdas en el ayuntamiento. Nos hubiera gustado muchísimo pactar con CHA y Podemos, los resultados hubieran sido mejores», afirmó la candidata de ZeC, Elena Tomás.

No obstante, el resultado de ZeC no es bueno. De 2019 a 2023 se han dejado por el camino 14.000 votos. Pero han aguantado el desgaste de las fuerzas a la izquierda del PSOE. Que ni CHA ni Podemos superaran la barrera del 5% de los votos ha hecho que 30.000 votos «progresistas» no sirvieran de nada en la capital aragonesa. Juntos, ZeC, Podemos y CHA sumaron el 15% de los sufragios el domingo –Vox con el 12% ha conseguido tres ediles–. Aunque ya se sabe que uno más uno, en esto de las coaliciones, no siempre es dos. Pero seguro que hubiera sido más que cero, que es lo que han conseguido los morados y el partido aragonesista de izquierdas. Ahora, comentaban entre cafés, toca reagruparse y prepararse para las generales. Pero primero habrá que saber con qué nombre se presenta el espacio político de la izquierda del PSOE. O con qué nombres. En plural.