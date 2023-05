A Emma Buj, alcaldesa de Teruel por el PP, ninguna encuesta le daba la mayoría absoluta. Un resultado que, tal y como reconoce a este diario, le ha hecho feliz, especialmente «por el apoyo de mis vecinos». «Debo de reconocer que no me ha importado que el café que me he pedido esta mañana en el bar se me ha quedado frío con tanta gente que se ha acercado a felicitarme y mostrarme su cariño», señala al tiempo de asegurar sentirse «encantada».

Buj resalta que los tracking electorales no le daban los 11 concejales conseguidos, cuatro más de los que obtuvo en 2019, pero que «el ambiente que había en la calle sí iba por ahí». «Yo estoy mucho en la calle, me gusta y hablar con los vecinos te da las claves necesarias para entender sus preocupaciones», añade. De ahí que Buj destaque que este lunes, tras la contundente victoria, no ha dejado de ir al ayuntamiento. «A las ocho ya estaba, hay que seguir trabajando porque hay muchos proyectos encima de la mesa que tienen que seguir para adelante como la construcción del ascensor que conectará el barrio del Carmen con el centro histórico; las obras de la Cuesta de los Gitanos o el nuevo pabellón deportivo», recalca al tiempo que añade que «a cada vecino le preocupa lo que tiene en su calle y a esa demandas hay que darles respuesta y en eso trabajo. Vamos a dar continuidad al proyecto iniciado y que los turolenses nos han dado su confianza». La flamante alcaldesa de Teruel prefiere no pronunciarse sobre si temió por su reelección tras la caída del torico el pasado año, pues para ella es «un capítulo cerrado», si bien quiere destacar que la resolución fue «rápida para celebrar la vaquilla». «Lo importante ante un hecho así es la capacidad de respuesta rápida y eso lo hicimos y creo que los turolenses se dieron cuenta», añade. El PP de Emma Buj logra la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Teruel En lo que respecta al 17 junio, fecha en la que está prevista la constitución de los ayuntamiento, Buj no tiene por qué hablar con ningún partido, pero sí señala que «las formas son importantes» y se va a reunir con el resto de los grupos municipales con representación (Teruel Existe, PSOE y Vox) para saber cuál es su modelo de ciudad, al tiempo que no puede obviar destacar «que el PSOE ha pasado de ser la segunda fuerza en el consistorio a ser la tercera y detrás de Teruel Existe que entra con fuerza, no sé cómo repercutirá todo ello en el ayuntamiento». No obstante, ella admite estar tranquila, valorando el equipo de concejales que le van a apoyar en esta legislatura. «Repito yo y cuatro concejales más, el resto está renovado», destaca. La mayoría absoluta lograda por Buj, con el 41,94% de los votos, es la segunda que se consigue en el consistorio turolense en democracia tras la alcanzada en 2011 por Manuel Blasco, su antecesor en el cargo. De esta forma, el PP cumple de sobra con sus mejores expectativas constatando que el Ayuntamiento de Teruel se ha convertido en un auténtico bastión para los populares. No en vano, llevan gobernando ininterrumpidamente desde 2011. Los resultados de las urnas han conformado un consistorio con tan solo cuatro partidos (PP, Teruel Existe, PSOE y Vox), mientras que en esta pasada etapa eran ocho el número de partidos que se sentaban en el salón de plenos (PP, PSOE, Ciudadanos, PAR, Vox, Ganar Teruel, CHA y Podemos). Todo en una ciudad de 35.000 habitantes. Consulta los resultados de las elecciones municipales 2023 en Aragón el próximo 28M Recuerda que el 28 de mayo puedes consultar en El Periódico de Aragón los resultados de las elecciones autonómicas y elecciones municipales en Aragón 2023:

Resultados de las elecciones municipales en Zaragoza 2023

Resultados de las elecciones municipales en Teruel 2023

Resultados de las elecciones municipales en Huesca 2023