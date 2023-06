Las alcaldesa in pectore del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, ha zanjado el debate sobre el futuro Gobierno municipal, en solitario, solo del PP. Así de claro se lo ha dejado al portavoz de Vox, Julio Calvo, que reivindica el peso de sus cuatro concejales y avisa de que ni "cederá" ni "venderá" sus votos. "Vamos a ser más exigentes", ha dicho tras un encuentro en el que le ha insistido en las ventajas que tendría iniciar una legislatura con 19 concejales (15 del PP y 4 de Vox).

El encuentro de hoy formaba parte de la ronda de contactos que quería iniciar la popular. No se realizará tal ronda porque tanto PSOE como ZeC han rechazado reunirse con la futura alcaldesa antes de que sea investida el próximo día 17. Pese a ello, Chueca ha vuelto a solicitar la abstención de los grupos de la oposición, sobre todo la de Vox, aunque sin mucho éxito, ya que la formación de la ultraderecha votará por su candidato, el propio Julio Calvo.

"Mi compromiso es gobernar para todos y el punto de partida es sentarme con todos los grupos para buscar esos puntos de coincidencia", explicaba tras el encuentro con Calvo y tras insistir que han sido los zaragozanos los que, con sus votos, han decidido que gobierne en solitario. A tan solo un concejal de la mayoría absoluta, quiere repetir la misma fórmula de Jorge Azcón, que no es otra que gobernar con el apoyo de Vox, pero desde fuera. "Es la más adecuada para seguir trabajando con el respaldo que tenemos desde el PP y contando con la responsabilidad y la colaboración de Vox", ha declarado Chueca, que les ha instado a abstenerse en la investidura "como acto de buena voluntad y colaboración futura".

"Chueca se comporta como si tuviera mayoría absoluta"

Calvo no ha tardado en responderle y en decirle que les necesita sí o sí, porque le falta un concejal para poder sacar adelante presupuestos, ordenanzas o cualquier proyecto estratégico. "Me pide responsabilidad pero si de algo podemos presumir es de responsabilidad, tanta o más que la que han demostrado ellos", ha afirmado. Según el portavoz de Vox, que le ha solicitado entrar en el Gobierno, "Chueca se comporta como si tuviera mayoría absoluta pero la gente no les ha pedido que gobiernen en soledad, sino con la colaboración de Vox, porque ambas fuerzas sumamos mayorías para gobernar sobradamente" con 19 concejales.

Convencido de que las elecciones generales del 23J son la causa de la cerrazón del PP -- "en el ayuntamiento y en la DGA"-- Calvo se ha mostrado confiado de que tras los comicios cambiará su posición y les invitará, sino a formar gobierno, a firmar un pacto de mínimos o estabilidad. "No le va a quedar más remedio que aceptar la evidencia, que necesita nuestros votos para configurar mayorías", ha incidido el concejal. Y así será porque la conservadora, que tras obviar su existencia en campaña ahora no escatima en halagos, necesita a ese concejal que le falta para alcanzar la mayoría absoluta.

Los apoyos del 28M

El portavoz de la formación de extrema derecha le ha recordado a Chueca que ellos también han mejorado sus datos respecto a las elecciones de 2019. "Ahora nuestros concejales valen el doble", ha dicho más tarde Calvo, quien ha presumido de las 41.000 papeletas conseguidas, frente a las 20.000 de hace cuatro años. "Muchas son de los jóvenes que votan por primera vez, pero también hay muchas de antiguos votantes del PP", le ha advertido tras proponerle un "pacto global" que incluya al Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Además de haber obtenido más sufragios, Calvo ha recalcado que la situación ha cambiado en la casa consistorial. "No vamos a vender nuestros votos. No los vamos a ceder y vamos a ser más exigentes que en pasada legislatura porque tenemos más votos y porque el PP ya no tiene condicionante de la pasada legislatura, que era gobernar en coalición con Cs", formación ahora sin representación. "Hoy esos condicionantes han desaparecido, por lo que el PP tiene la obligación de responder más fielmente al mandato de sus votantes", la subrayado.

Las peticiones de Vox

El concejal de Vox ha acudido a la reunión con los deberes hechos y una larga lista de propuestas y exigencias. Más bien, con un listado de "mínimos" para apoyar a Natalia Chueca que consta de 36 puntos y entre los que destaca la simplificación de la estructura municipal, la fusión de sociedades y supresión o reducción de la participación en determinadas fundaciones u organismos, como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). También reclama, según ese listado, la reducción de la deuda, la revisión del patrimonio urbano municipal, la regeneración urbanística urgente del Casco Histórico, de la plaza de Santiago el Menor, confluente con la plaza de San Felipe, la reordenación de las líneas de autobús o la reorientación del papel de la Policía Local.

El plante del PSOE y ZeC

No parece que vaya a haber más encuentros antes del día 17, "salvo que reconsidere su decisión", ha dicho Calvo. En teoría, mañana debería celebrarse el encuentro con las portavoces del PSOE y ZeC, Lola Ranera y Elena Tomás, respectivamente, pero las dos han rechazado la invitación.

Ranera ya anunció este martes que no participaría en el juego de parecer que negocian "cuando no lo hacen", consciente de que el socio preferente de Chueca es Vox. "No vamos a blanquearle", declaró la socialista. En la misma línea se ha justificado Tomás, que ha dicho que lo que pretende la conservadora es “buscar una falsa sensación de negociación y blanquear a Vox".

"No se entiende que le PSOE haya rechazado encuentro, ni siquiera ha aceptado que nos sentemos a hablar", ha lamentado Chueca tras el encuentro con Vox. Según ha dicho, "no se entiende en política que alguien que ha perdido las elecciones no quiera ni siquiera sentarse a hablar. Es bastante la rebeldía democrática y el bloqueo permanente que está demostrando el PSOE en el Gobierno de Aragón y en el ayuntamiento", ha recalcado.