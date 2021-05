La campaña de la Renta lleva ya unas semanas en marcha y este año cuenta con importantes novedades, sobre todo para el colectivo de personas que estuvieron en ERTE durante 2020. La pandemia forzó a muchas empresas a recurrir a este tipo de expedientes, para hacer frente a los cierres temporales, restricciones y limitaciones de producción, como consecuencia del avance del virus.

Durante el año 2020, alrededor de cuatro millones de trabajadores en España sufrieron las consecuencias de algún expediente de regulación de empleo. De hecho, en estos momentos, se calcula que aún más de 600.000 profesionales se encuentran en situación de ERTE. Pues bien, si estás o estuviste en esta situación debes conocer cómo influye ésta a la hora de realizar la Declaración de la Renta.

Novedades en la Renta 2020 si estuviste en ERTE

En primer lugar, asesores como los profesionales de certicalia recuerdan que el SEPE cuenta como segundo pagador y a la hora de realizar la Declaración, este se trata de un hecho determinante. Por lo general, sólo están obligados a realizar la Declaración de la Renta aquellos trabajadores que ingresen más de 22.000 euros al año. No obstante, tal y como aclaran los expertos de certicalia, al aparecer dos pagadores o más las condiciones cambian. Si la cantidad recibida por el segundo pagador no supera los 1.500 euros, el límite de los 22.000 euros se mantiene. Sin embargo, si se supera la cantidad de los 1.500 euros, la barrera baja hasta los 14.000 euros anuales. Por tanto, si has recibido por parte del SEPE una cantidad igual o superior a los 1.500 euros citados más arriba, tendrás que revisar tus ingresos anuales. En el caso de superar los 14.000 euros, deberás de presentar tu Declaración de la Renta.

De esta manera, contribuyentes que en ejercicios anteriores no tuvieron la obligación de declarar, en esta campaña se ven obligados a presentarla. Con lo cual, conviene repasar bien todos los ingresos y consultar todas las condiciones directamente relacionadas con la Declaración de la Renta 2020. Se trata de un ejercicio diferente para muchos contribuyentes y, por ello, se recomienda estar bien informado y no despistarse.