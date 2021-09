Administrativos/as, operarios/as, técnicos/as, profesores/as de idiomas, ingenieros/as, repartidores/as, comerciales, etc., pueden encontrar trabajo en las siguientes líneas. Oportunidades únicas para arrancar septiembre consiguiendo ese puesto que tanto anhelas. Ofertas de empleo en Aragón, a las que puedes inscribirte aquí mismo, mediante un rápido y sencillo registro de tu candidatura. Prepara tu currículum y no pierdas ni un minuto más.

OFERTAS DE EMPLEO EN ARAGÓN

GRUPO IMAN selecciona:

ADMINISTRATIVO/A MARKETING para Zaragoza

- Contrato de duración determinada.

- Jornada intensiva - indiferente.

Seleccionamos, para empresa dedicada a fabricación y venta de productos de grifería ubicada en Zaragoza capital, un/a Administrativo/a con conocimientos en Marketing a jornada parcial.

¿Cuáles serán tus funciones?:

- Atención telefónica.

- Insertar datos en el ordenador.

- Tareas informáticas.

- Apoyo de marketing (envío de mailings, retocar la página web, redes sociales, etc)

¿Qué te ofrecemos?:

- Contrato a través de ETT.

- Horario de lunes a jueves de 16:00h a 20:00h (16 horas semanales)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Marketing en Zaragoza.

TÉCNICO/A DE LABORATORIO SECTOR AUTOMOCIÓN para Figueruelas

- Contrato de duración determinada.

- Jornada intensiva - indiferente.

IMAN Temporing selecciona para empresa del sector metal ubicada en la zona de Pedrola (Zaragoza) un/a técnico/a de Calidad.

Funciones:

- Realizar ensayos destructivos y no destructivos de las diferentes piezas fabricadas analizando y registrando los resultados para cumplir con los estándares de calidad marcados por el cliente.

- Medición y registro de los análisis realizados.

- Mantenimiento de los útiles utilizados.

- Archivo de los resultados y gestión de este.

- Creaciones de planes de control y procedimientos

- Ensayos de soldadura por automoción

- Creación y seguimiento de plan de acción de las desviaciones detectadas

¿Qué te ofrecemos?

- Puesto de nueva creación y estable.

- Incorporación a una empresa con en pleno crecimiento.

- La oportunidad de formarte y crecer profesionalmente.

- Contrato inicial a través de ETT con posibilidad de estabilidad laboral.

- Jornada completa de lunes a viernes en turnos rotativos mañana, tarde y noche.

- Incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de laboratorio sector automoción en Figueruelas.

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE para Fraga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde la oficina de Lleida buscamos un/a Administrativo/a contable para empresa ubicada en Fraga.

Funciones:

-Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.

-Realizar registros contables.

-Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.

-Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.

-Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.

-Realizar las gestiones administrativas de tesorería

-Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Contable en Fraga.

TELEOPERADOR/A CON PORTUGUÉS para Zaragoza

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Seleccionamos teleoperador/a para atención y resolución de incidencias de averías para empresa de ascensores y elevadores.

Funciones: atención telefónica a clientes en portugués, gestión de incidencias, contacto con técnicos para reparación de averías, etc.

¿Qué te ofrecemos?

-Contratos inicial por ETT.

-Jornada completa en turnos de lunes a domingo mañana, tarde y noche.

-Disponibilidad de incorporación inmediata.

-Formación a cargo de la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a con portugués en Zaragoza.

GRUPO CRIT selecciona:

PROJECT MANAGER para Zaragoza

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Desde Crit Consultoría seleccionamos un/a Project Manager para importante empresa dedicada a la Ingeniería de Telecomunicaciones con ubicación en Zaragoza.

Descripción del puesto:

- Gestión global de proyectos llaves mano en cliente (RRHH internos y externos, control económico, proveedores y plan de ejecución).

- Coordinación de los recursos humanos a su cargo.

- Incorporación inmediata.

- Proyección profesional.

- Retribución salarial según valía.

- Contrato indefinido.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Project Manager en Zaragoza.

RESPONSABLE PLANIFICACIÓN Y REPORTING CALL CENTER para Zaragoza

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

CRIT Interim ETT Zaragoza selecciona a un/a Responsable de Planificación, Reporting y Force para importante plataforma multinacional dedicada a servicios de Call Center, con la misión de velar por el buen desarrollo del servicio optimizando y distribuyendo los recursos humanos existentes en los proyectos y ajustándolos a los niveles corporativos exigidos.

Se requiere capacidad analítica y numérica, compromiso con la mejora continua de los procesos y gestión del rendimiento.

Las funciones principales serán:

- Distribución y optimización de los RRHH: planificación de horarios, vacaciones, permisos, con la finalidad de sacar el máximo rendimiento de ellos.

- Organizar programas de trabajo para determinar de manera eficiente el numero de personas necesarias para garantizar en correcto funcionamiento del servicio, siendo siempre acorde a la consecución de objetivos.

- Analizar desviaciones graves en los KPI's junto con el área de producción

- Realizar contrastes de información para calcular posibles desviaciones sobre parámetros cuantitativos.

- Mantener canales abiertos de comunicación fluida con el resto de responsables del centro, mantener reuniones con clientes o potenciales clientes para llevar el seguimiento de arranques de proyectos, etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable Planificación y Reporting Call Center en Zaragoza.

TELEOPERADOR/A ATENCIÓN AL CLIENTE INGLÉS ALTO para Zaragoza

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada intensiva - indiferente.

Desde CRIT nos encontramos seleccionando teleoperadores/as para empresa multinacional ubicada en el centro de Zaragoza con diferentes departamentos de atención al cliente con Inglés.

Se requiere buena comunicación, empatía y capacidad de resolución de problemas para llevar a cabo funciones de atención al cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a atención al cliente INGLÉS ALTO en Zaragoza.

REPARTIDOR/A DE COMIDA A DOMICILIO para Zaragoza

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor/a de comida a domicilio en Zaragoza.

MARLEX selecciona:

COMERCIAL (SECTOR COCINAS) para Zaragoza

- Jornada completa.

Desde Marlex Human Capital Zaragoza seleccionamos Comercial para importante empresa dedicada a la fabricación, distribución y venta de mobiliario de cocina

¿Cuál será tu misión en la empresa?:

-Llevarás a cabo la realización de visitas comerciales a clientes y proveedores.

-Realizarás prospección de mercado para detectar nuevas oportunidades.

-Ampliarás la cartera de clientes de la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial (sector cocinas) en Zaragoza.

What's Up - Living English selecciona:

ENGLISH COACH - ZARAGOZA

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Whats Up! Living English, a company that specializes in teaching English as a second language and in the process of expansion, with centers In Barcelona, Madrid, Leganés, Valencia, Bilbao, Sevilla, Badalona, Hospitalet, Cornellá, Sabadell y Terrassa, is looking for coaches in Zaragoza!

We're looking for someone with spark and a certain fun, social energy to add to our ever growing teaching team. They must meet the following requirements for a COACH:

-Have a University degree in: Translation & Interpretation, or English Philology, or English Literature, or Teaching English as a Foreign Language or similar.

-Have bilingual level English & Spanish, or proof of C2 proficiency level of English and C2 level proficiency of Spanish

-Have some teaching experience.

-A TEFL/TESOL/ CELTA certificate or similar is a plus.

-A Master’s in specified field is a plus.

-Time spent living abroad in an English-speaking country is a plus.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ENGLISH COACH - ZARAGOZA.

ADECCO selecciona:

PEÓN/A LIMPIEZA INDUSTRIAL para Burgo de Ebro (El)

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Desde Adecco seleccionamos personal para llevar a cabo la limpieza industrial en una fábrica del sector metal.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Peón/a limpieza industrial en Burgo de Ebro (El).

LIMPIADOR/A INDUSTRIAL CON CARNET CARRETILLA (MERCAZARAGOZA)

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Buscamos LIMPIADOR/A INDUSTRIAL con amplía experiencia en funciones de limpieza industrial y manejo de carretilla y transpaleta para comenzar a trabajar de forma inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Limpiador/a industrial con Carnet carretilla (Mercazaragoza).

OPERARIA/O ALIMENTACIÓN CALATAYUD

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Desde Adecco Calatayud buscamos operaria/os para cadena de producción en empresa de alimentación.

Funciones:

- Clasificación y corte de fruta fresca.

- Procesamiento de fruta.

- Movimiento de producto terminado.

- Orden y limpieza en centro de trabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operaria/o Alimentación Calatayud.

PREPARADOR/A PINTOR/A DE VEHÍCULOS para Zaragoza

- Contrato indefinido.

- Jornada parcial - indiferente.

Seleccionamos para concesionario oficial un/a preparador/a de vehículos antes de su pintado. Valorable nociones en pintura.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Preparador/a pintor/a de vehículos en Zaragoza.

REPARTIDOR/A CALATAYUD HORECA

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde Adecco Calatayud buscamos un/a repartidor/a para el sector hostelería.

Funciones:

- Gestión de stock en almacén.

- Reparto de productos alimenticios a cartera de clientes.

- Carga y descarga de camión.

- Elaboración de albaranes y gestión de cartera de clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor/a Calatayud HORECA.

STORE MANAGER ZARAGOZA

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Te encargarás de velar por el funcionamiento de la tienda:

- Analizarás objetivos y KPIS que señala la marca.

- Realizarás horarios y tendrás a tu cargo un equipo de 7 personas aproximadamente.

- Representarás la marca y atenderás al cliente, asesorándole y haciendo seguimiento de la venta.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Store Manager Zaragoza.

LEROY MERLIN selecciona:

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD para Zaragoza

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Como Vendedor/a Especialista en Electricidad asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para convertirte en un experto referente para nuestros clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a Especialista en Electricidad en Zaragoza.

MICHAEL PAGE selecciona:

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO para Huesca

La persona seleccionada se responsabilizará de las siguientes funciones:

- Realizar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la planta a nivel eléctrico y mecánico.

- Participar en tareas de mejora, modificaciones y optimizaciones de las líneas de producción.

- Gestión de equipos de trabajo.

- Supervisión del trabajo de empresas externas.

- Establecer normas y procedimientos de seguridad y control para garantizar el eficaz funcionamiento y la seguridad de las maquinas, mecanismos, herramientas, motores, dispositivos, instalaciones y equipos industriales.

- Implementación y control del cumplimiento de KPI´s.

- Asegurar el cumplimiento de las Políticas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, implantando, asegurando y liderando las buenas conductas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de mantenimiento en Huesca.

SALES MANAGER VACUNO IBERIA para Zaragoza

La persona seleccionada se responsabilizará de las siguientes funciones:

- Gestionar el contacto y relación con clientes y agentes actuales.

- Desarrollar las ventas de vacuno en los mercados actuales y potenciar la fuerza de venta.

- Apertura y gestión de nuevos clientes en España.

- Detectar nuevas oportunidades de productos / formatos para los mercados vacuno.

- Promover la marca y gama de productos de Vacuno en las diferentes comunidades.

- Gestión de pedidos de ventas, negociación de precios y promociones.

- Realización de estudios de mercado.

- Inmersión comercial en la zona (Iberia), visita clientes, agentes, etc…

- Estudio y valoración de introducción de nuevas referencias.

- Adaptación de etiquetas/packaging.

- Localizar nuevos clientes potenciales.

- Detectar oportunidades de nuevos clientes con sinergias en porcino/vacuno/elaborados.

- Elaboración de propuestas a nuevos clientes, envío de muestras y seguimiento.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Sales Manager Vacuno Iberia en Zaragoza.

RESPONSABLE DE COMPRAS para Zaragoza

El candidato seleccionado reportando Dirección se responsabilizará de:

- Gestión global de las compras directas de la compañía.

- Negociación y desarrollo de todas las categorías técnicas.

- Búsqueda y desarrollo de proveedores a nivel nacional e internacional.

- Gestión de tenders.

- Seguimiento diario del aprovisionamiento en cumplimiento de los plazos de entrega determinados.

- Seguimiento de las incidencias ocasionadas por proveedores (No conformidades en la Calidad de Producto, errores administrativos, etc).

- Conocer y cumplir los procedimientos e instrucciones de calidad establecidas.

- Seguimiento del aprovisionamiento en cumplimiento de los plazos de entrega determinados.

- Estandarizar el proceso de compra y aprovisionamiento de la compañía.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de Compras en Zaragoza.

AVANSEL SELECCIÓN selecciona:

INGENIERO /A - INGENIERÍA INDUSTRIAL para Zaragoza

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Estamos realizando un proceso de selección de dos puestos de Ingeniero para una empresa importante del sector hidráulico con más de 40 años en el sector de la venta, desarrollo y distribución de soluciones industriales.

Funciones:

- Mejora de producto propio y sus procesos de desarrollo, fabricación y montaje.

- Desarrollo de producto nuevo, test y puesta en marcha con el cliente.

- Realización de Inspecciones internas para garantizar los requisitos de calidad del producto final.

- Asistencia técnica directa con clientes internos y externos.

- Selección de nuevos proveedores y seguimiento del buen desempeño de los actuales.

- Otras derivadas del puesto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero /a - Ingeniería Industrial en Zaragoza.

TUETT selecciona:

OFICIAL CENTRO DE MECANIZADO para Zaragoza

Desde TuETT precisamos de la incorporación de un/a oficial de centro mecanizado.

Ofrecemos un contrato con un horario de 06:00 a 14:00 de lunes a viernes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial Centro de Mecanizado en Zaragoza.

GRANALLADOR/A para Zaragoza

Desde TuEtt precisamos de la incorporador de un Granallador/a con experiencia para importante empresa dedicada al sector del metal ubicada en Zaragoza.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Granallador/a en Zaragoza.

OPERARIO/A TREN DE GRAPAS para Zaragoza

Desde TuEtt precisamos la incorporación de un Operario/a de Tren de Grapas para reconocida empresa de artes gráficas situada en Zaragoza.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a Tren de Grapas en Zaragoza.

GRUPO OESIA selecciona:

ANALISTA PROGRAMADOR/A SENIOR JAVA - REMOTO 100% para Huesca

- 3 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Funciones principales:

- Solución de issues del JIRA tanto de desarrollos nuevos como incidencias de la aplicación SOSTRAT.

- Realizar desarrollos de piezas funcionales y no transversales.

- Liderar el proceso de migración de SOSTRAT de Java 6 a Java 8.

- Integraciones varias con SOSTRAT: CAS, REDIS, etc.

- Dar soporte técnico a otros compañeros en el desarrollo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Analista Programador/a Senior Java - Remoto 100% en Huesca.

BLINKER ESPAÑA selecciona:

COMERCIAL para Huesca

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Si te unes a nuestro equipo como Agente Comercial tendrás:

- Plan de carrera y formación continua con un excelente clima laboral.

- Contrato laboral, alta en Seguridad Social y estabilidad laboral.

- Posibilidad de coche de empresa, tarjeta Solred, móvil y Tablet.

- Flexibilidad horaria y autonomía, para gestionar tu propio trabajo en función de las necesidades del cliente.

Y, ¿tú qué harás?:

- Realizarás un seguimiento continuo de la cartera, ofreciendo nuestros productos para el sector de Industria.

- Como profesional en ventas te encargarás de ampliar la cartera con clientes nuevos, aprovechando las visitas en la zona y detectando potenciales clientes.

- Organizarás tus rutas de forma autónoma dando siempre el mejor servicio al cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial en Huesca.

COMERCIAL para Zaragoza

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Si te unes a nuestro equipo como Agente Comercial tendrás:

- Plan de carrera y formación continua con un excelente clima laboral.

- Contrato laboral, alta en Seguridad Social y estabilidad laboral.

- Posibilidad de coche de empresa, tarjeta Solred, móvil y Tablet.

- Flexibilidad horaria y autonomía, para gestionar tu propio trabajo en función de las necesidades del cliente.

Y, ¿tú qué harás?:

- Realizarás un seguimiento continuo de la cartera, ofreciendo nuestros productos para el sector de Industria.

- Como profesional en ventas te encargarás de ampliar la cartera con clientes nuevos, aprovechando las visitas en la zona y detectando potenciales clientes.

- Organizarás tus rutas de forma autónoma dando siempre el mejor servicio al cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial en Zaragoza.

FASTER selecciona:

ADMINISTRATIVA/O DE VENTAS para Zaragoza

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster empleo, empresa de rrhh a nivel nacional, selecciona para importante empresa del sector metalúrgico un/a administrativo/a de ventas para desempeñar las siguientes funciones:

- Recepción y gestión de pedidos (informar y aconsejar sobre nuestros productos y servicios, recibir pedidos, introducirlos en el sistema, comunicar datos a fabricación, preparar contratos a clientes,

- Realizar seguimiento del pedido, preparar órdenes de carga, resolución de posibles reclamaciones e incidencias, …).

- Facturación.

- Control riesgo clientes.

- Gestión de nuevas litografías y modificaciones del producto.

- Elaborar listados y estadísticas mensuales.

- Comunicación constante diaria con dptos. de expediciones, logística, producción, calidad,contabilidad, etc.

- Otras tareas afines que le sean asignadas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativa/o de ventas. en Zaragoza.

OPERARIA/O ENVASADO. para Almunia de Doña Godina (La)

- 4 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster, empresa de rrrhh, selecciona para importante empresa ubicada en la Almunia de Doña Godina, un/a operario/a de envasado para desempeñar, funciones de selección y envasado de hortalizas y posterior clasificación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operaria/o envasado. en Almunia de Doña Godina (La).