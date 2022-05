Como hacemos habitualmente, en este artículo semanal, destacamos diferentes ofertas de empleo en Aragón. En esta ocasión, hemos optado por toda una serie de puestos vacantes para los que se buscan más de 154 candidatos. Se precisan tanto profesionales autónomos como trabajadores por cuenta ajena.

Recuerda que si eres empresa o autónomo y buscas personal, puedes insertar tu oferta de empleo para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos.

OFERTAS DE EMPLEO EN ARAGÓN

La empresa MANPOWER - CORE selecciona TELEOPERADOR (M/H) RECOBRO BANCA. Si cuentas con experiencia en recobro, puestos comerciales o banca, te ofrecen un contrato por obra y servicio (estable), una jornada completa y un horario rotativo semanal. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador (m/h) Recobro Banca en Zaragoza.

También ofertan un puesto para INGENIERO ELÉCTRICO (M/H) INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FOTOVOLTAICAS. Tendrás que dar apoyo en la realización de ofertas de instalaciones eléctricas y fotovoltaicas, definición técnica de soluciones fotovoltaicas tanto para venta a red como en autoconsumo, negociación con proveedores, gestión de compra y coordinación ejecución obra en calidad y seguridad. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero Eléctrico (m/h) instalaciones eléctricas y fotovoltaicas en Zaragoza.

GRUPO IMAN selecciona para incorporar inmediatamente OPERARIO/A DE SOPLADO DE PLÁSTICO con experiencia en producción (preferiblemente sector plástico o automoción) y formación profesional rama automoción, mecánica o similar. Ofrecen contrato a jornada completa y trabajar en turnos rotativos M/T/N. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de soplado de plástico en Zaragoza.

Por otro lado, buscan CARRETILLERO/A TURNO DE MAÑANA. ¿Tienes experiencia de carretillero en carga y descarga de camiones de paquetería/peletería industria, experiencia a carga y descarga de tráilers con palets remontados no homogéneos y vehículo propio para desplazarte a la empresa?. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/a turno de MAÑANA en Zaragoza.

En ADECCO precisan REPARTIDOR/A CARNET C + CAP en Huesca. Necesitas poseer el carnet de conducir C + CAP y experiencia, a cambio te ofrecen jornada completa compaginando tareas de almacén con el trato con clientes. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor/a carnet C + CAP Huesca.

Además, necesitan incorporar CAMARERO/A EN CALATAYUD para DÍAS SUELTOS. Requieren experiencia de mínimo 1 año realizando trabajos de camarero/a. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CAMARERO/A EN CALATAYUD DIAS SUELTOS.

¿Tienes experiencia de 1 año en soldadura semiautomática y corte con soplete, FP Grado Medio y disponibilidad para trabajar en turnos de mañana?. GRUPO CRIT ESPAÑA demanda SOLDADOR/A SEMIAUTOMÁTICA. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Soldador/a semiautomática en Zaragoza.

Dicha empresa selecciona también TÉCNICO COMERCIAL cuya actividad estaría encaminada a gestionar y coordinar proyectos de implantación de sistemas de almacenamiento, seguimiento de la cartera establecida y promover nuevos contactos y operaciones comerciales. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico comercial (Zaragoza).

PAGE PERSONNEL necesita para empresa del sector de energías renovables BACK OFFICE COMERCIAL CON FRANCÉS Y/O INGLÉS en Zaragoza. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Back office comercial con francés y/o inglés - Zaragoza.

Precisan incorporar también KAM CONSTRUCCIÓN en Zaragoza, responsable comercial de la zona asignada, planificación del budget comercial, prospección de nuevas cuentas y fidelización de las ya existentes, canal de venta: licitaciones sector público, instaladores, venta técnica y consultiva: asesoramiento técnico en los proyectos, disponibilidad de viaje, nivel alto de inglés. Si quieres un contrato indefinido inscríbete y obtén más información en oferta de empleo de KAM Construcción en Zaragoza.

OFERTAS DE EMPLEO PARA AUTÓNOMOS EN ARAGÓN

Desde KUIKO, una de las empresas de Ferrovial Servicios, buscan ALBAÑILES EXPERTOS EN BAÑOS EN ZARAGOZA, los mejores profesionales autónomos locales, que den servicio a las solicitudes que cada día nos hacen llegar particulares y empresas. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ALBAÑILES EXPERTOS EN BAÑOS en Zaragoza.

Para finalizar, desde CRONOSHARE, la plataforma digital líder de servicios locales en España, necesita ASESOR/A CONTABLE EN ZARAGOZA. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor/a contable en Zaragoza.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, puedes consultar más puestos vacantes clicando en todas nuestras ofertas de empleo.