La vuelta de las vacaciones puede provocar sentimientos negativos en algunas personas afectando a su estado de ánimo y a su bienestar emocional. Se trata de un fenómeno conocido comúnmente como síndrome postvacacional y puede ir acompañado por cambios de comportamiento y emocionales como cansancio, desmotivación, ansiedad, alteraciones del estado de ánimo, falta de concentración, descenso del rendimiento, sudoración y, en definitiva, malestar general.

En este sentido, según un estudio realizado por la Sociedad Española de Medicina y Familia Comunitaria (semFYC), el síndrome postvacacional afecta especialmente a personas jóvenes, menores de 45 años, y suele durar entre 10 y 15 días. En caso de no desaparecer los síntomas trascurrido ese tiempo, se debe valorar la visita a un especialista.

“Los trabajadores que están más expuestos a sufrir este síndrome son aquellos que lidian peor con la frustración, disfrutan de unas vacaciones más largas, trabajan en un entorno en el que ambiente y las condiciones laborales no son favorables, no están contentos con su trabajo, se sienten minusvalorados o no tienen buena relación con su jefe”, explica Andrea Trujillo, psicóloga de BluaU de Sanitas.

Ante a esta situación, los expertos de Sanitas han elaborado un listado con una serie de claves para hacer frente a los últimos días de vacaciones antes de la vuelta al trabajo.

Desconectar en profundidad: el descanso está absolutamente conectado con el bienestar emocional, físico y psíquico. Por lo tanto, para que esta inactividad temporal funcione es de vital importancia desconectar realmente y eso pasa por no atender llamadas laborales o no leer el correo electrónico del trabajo, entre otras acciones.

Pensar en positivo: reflexionar sobre lo positivo que aporta el trabajo, así como valorar la satisfacción y realización personal es beneficioso de cara a afrontar la rutina. En caso contrario, es aconsejable analizar la situación y plantearse un cambio.

Recuperar el ritmo de sueño: unos días antes de la vuelta de las vacaciones resulta de gran ayuda ir retomando los horarios de manera gradual para que el cambio no sea tan radical.

Ponerse al día de lo que ha ocurrido: es aconsejable agendar una reunión con los compañeros al comenzar el nuevo curso para estar al tanto de lo que ha sucedido durante las semanas de ausencia. Esto ayudará a retomar el contacto y conocer las obligaciones más urgentes.

Actualizar el correo y establecer prioridades: la acumulación de correos tras el periodo estival es muy común. Es conveniente leerlos con tranquilidad, ordenarlos por orden de importancia y gestionarlos de manera adecuada para evitar estados de ansiedad o agobio.

Asimismo, es recomendable hacer ejercicio y volver a la dieta habitual para recuperar actividad. Durante las vacaciones es común que se produzcan desajustes en los hábitos alimentarios y deportivos. Por lo tanto, retomarlos ayudará a recuperar energía, vitalidad y mejorar el estado de ánimo.

Cambio de empleo

Si aún aplicando todos estos consejos de los expertos para la vuelta al trabajo, el profesional se siente desmotivado y no consigue afrontar con éxito su reincorporación, es posible que lo que necesite sea un cambio de empleo.

En este caso, es recomendable pararse a pensar, analizar las posibilidades y marcarse metas y objetivos. Lo primero que hay que hacer a la hora de buscar trabajo es conocer el mercado y la demanda existente. Una vez sobre el terreno, es fundamental contar con un currículum actualizado, así como con una carta de presentación. Con todo el material preparado, se iniciará la búsqueda, consultando las ofertas de empleo existentes y registrando la candidatura en las que más se adapten con los intereses de cada uno.

Formación

Asimismo, otra vía para encontrar la motivación en el trabajo tras las vacaciones es buscar formación acorde con los intereses profesionales. Apuntarse a cursos o matricularse en masters u otros programas también es una manera adecuada de afrontar la vuelta al trabajo con más ganas.