La creación de puestos de trabajo es una constante en Zaragoza, con empresas de los sectores más variados que solicitan distintos perfiles profesionales para sacar adelante sus proyectos y pedidos. En concreto, esta semana destacamos entre las ofertas de empleo en Zaragoza activas en estos momentos, la oportunidad de convertirse en modelo por un día el próximo 12 de Septiembre. Esta es solo una de los centenares de puestos vacantes a los que podrás acceder con un solo clic en este mismo artículo.

OPERARIO/A DE PRENSAS SECTOR METAL

Esta semana, comienza nuestra selección de ofertas con la empresa Grupo Iman que necesita para empresa del metal ubicada en la zona de Pedrola, un/a operario/a para la sección de prensas. Imprescindible vehículo propio, disponibilidad para trabajar a turnos rotativos y valorable conocimientos y experiencia en manejo y control de máquina automática y manual. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de prensas sector metal en Figueruelas.

MOZO/A ALMACÉN TURNO NOCHE

Una empresa ubicada en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), dedicada a el transporte de mercancías por carretera en todas sus clases y servicios, solicita mozo/a almanén para trabajar en turno de noche. Realizarás carga y descarga de camiones, clasificación de paquetes y mercancías, realizar revisiones. Necesitarás experiencia, coche imprescindible y disponibilidad de incorporación inmediata. De la mano del mismo Grupo Iman, podrás inscribirte y obtener más información en oferta de empleo de Mozo/a almacén TURNO NOCHE en Zaragoza.

PREPARADOR/A DE PEDIDOS

Igualmente, buscan un/a preparador/a de pedidos para la zona de almacén. Precisarás experiencia en sector logística preparando pedidos y disponibilidad de incorporación inmediata. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Preparador/a de pedidos en Zaragoza.

MODELO SESIÓN FOTOS CATÁLOGO ROPA

¿Te gustaría ser modelo por un día y realizar una sesión de fotos para un catálogo de ropa de trabajo?. Si eres una persona fotogénica y natural frente a la cámara, además, tienes disponibilidad para trabajar un día la semana del 12 de Septiembre, esta es tu oportunidad. Inscríbete y recibe más información en oferta de empleo de Modelo sesión fotos catálogo ropa en Zaragoza.

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS IT

¿Quieres un contrato indefinido con una jornada completa? Etalentum selecciona para una importante empresa del sector de la alimentación con cuatro plantas en España, un responsable del departamento IT. Necesario: Grado superior en administración de sistemas informáticos con al menos 2 años de experiencia en puesto similar, conocimientos avanzados en entornos Microsoft (Active Directory, DNS, GPO, WSUS, FS, SQL Server, RDS, FTP), experiencia en Sage 2000, seguridad: EDR, GPOs, DRaaS, Backups. Estar al día en materia de ciberseguridad. Persona proactiva, resolutiva, organizada, responsable, capaz de trabajar de forma autónoma, organizándose su trabajo, con ganas de seguir aprendiendo y desarrollar su carrera profesional en una compañía de largo recorrido. Se valorará experiencia con el ERP SAP Business One. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrador de sistemas IT en Zaragoza.

TELEOPERADOR/A

Si buscas un trabajo estable y entretenido conviértete en teleoperador desde tu casa vía teletrabajo. Gevekom Costumer Services España te ofrece un contrato indefinido. Se requiere trabajar con medios de comunicación digitales y con todas las aplicaciones informáticas habituales, gran talento para la comunicación, nivel alto de alemán escrito y hablado (mínimo nivel C1) tener iniciativa, sentido de la responsabilidad, y dar importancia a la calidad del servicio. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a en Zaragoza.

CUIDADOR/A PARA INSTALACIÓN CANINA

Adecco es la compañía especializada en encontrar las mejores soluciones de recursos humanos y está buscando un cuidador/a para una instalación canina.¿Te gustaría disfrutar de la compañía de los animales del centro, facilitándoles su estancia, siendo el responsable de su cuidado, limpieza, comida, y en general de su acompañamiento?. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cuidador/a para Instalación Canina en Zaragoza.

FRIGORISTA (INSTALACIÓN FRÍO INDUSTRIAL)

Empresa del sector líder en la refrigeración comercial, refrigeración industrial y climatización, necesita un frigorista especializado/a en instalación de frío industrial. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Frigorista (Instalación Frío Industrial) en Zaragoza.

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

Page Personnel precisa un técnico de mantenimiento con experiencia en línea de prensas para mantenimientos preventivos y correctivos de las líneas de producción, reparación de los equipos (localización de fallos eléctricos, mecánicos, etc.), análisis de averías y propuestas de mejora y puesta a punto de maquinaria. Deberás poseer Formación Profesional (medio o superior), al menos 4 años de experiencia en el mantenimiento industrial tratando averías industriales y disponibilidad para realizar turnos rotativos (M/T/N). Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mantenimiento electromecánico en Zaragoza.

JEFE DE COCINA

Del mismo modo, selecciona para Grupo hotelero aragonés con posición estable en el sector hostelería, un jefe de cocina. Experiencia previa de mínimo 2 años en el puesto requerido, se valorará positivamente habilidades comunicativas. Entres sus funciones estarán: confeccionar los menús diarios, fines de semana y eventos, elaboración de escandallos y control del coste de materia prima, gestión de pedidos a proveedores aprobados por el departamento de compras, elaboración de turnos del personal de cocina y control del coste de personal. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de cocina en Zaragoza.

ASESOR COMERCIAL SECTOR AUTOMOCIÓN

¿Buscas un contrato indefinido y una jornada completa? Page Personnel te lo ofrece para empresa gran empresa en pleno crecimiento sector automoción. Deberás gestionar de leads en CRM, atención a clientes en exposición, seguimiento, control y cierre de las ofertas realizadas, negociación presupuestaria y desarrollo de nuevas propuestas comerciales. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor Comercial Sector Automoción en Zaragoza.

TÉCNICO/A DE OBRA FOTOVOLTAICA

También, precisan para empresa del sector renovables busca incorporar con carácter indefinido un técnico de obra en Zaragoza. Necesitas Grado Superior o Ingeniería Técnica Industrial, valorable experiencia de 2-3 años en instaladora eléctrica aunque no obligatorio y estar abierto a viajar sobre un 40% del tiempo. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de obra fotovoltaica en Zaragoza.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, puedes consultar más puestos vacantes clicando en todas nuestras ofertas de empleo.