Un miércoles más llegamos al ecuador de la semana con nuestra selección de ofertas de empleo en Zaragoza. Puestos vacantes en los que se demandan, entre otros perfiles, operarios de producción, mozos de almacén, responsables de taller, administrativos, agentes inmobiliarios, etc. Oportunidades laborales que todo aquel que esté buscando trabajo en Aragón debe consultar. Se trata de ofertas publicadas recientemente y totalmente accesibles, por lo que podrás registrar tu candidatura en ellas y entrar en sus procesos de selección desde los enlaces que se facilitan en este mismo artículo de empleo.

OFERTAS DE EMPLEO EN ZARAGOZA

MOZO/A DE ALMACÉN

El Grupo Iman selecciona para empresa de paquetería ubicada en La Muela, mozos/as de almacén para trabajar en horarios de tarde o noches. Necesitas experiencia anterior en empresas de paquetería, almacenes, etc., además de disponibilidad de incorporación inmediata y vehículo propio para desplazamiento a la empresa. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a de almacén en Muela (La).

OPERARIO/A DE SOPLADO DE PLÁSTICO

También buscan un Operario/a de soplado de plástico para fabricación de la pieza, rebarbado, desmoldado y verificación de calidad de las piezas. Valorable experiencia en producción (preferiblemente sector plástico o automoción), formación profesional rama automoción, mecánica o similar e imprescindible disponibilidad de incorporación inmediata y para trabajar a turnos rotativos. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de soplado de plástico en Zaragoza.

GESTOR DE TRÁFICO

Necesitan también un/a Gestor/a de Tráfico con experiencia en gestión de conductores de reparto de paquetería. Se precisa experiencia en gestión de conductores, asignación de rutas, control de flotas, alto nivel en el uso de las herramientas del paquete de Office, sobre todo en Excel, disponibilidad de lunes a domingo en turnos rotativos de mañana o tarde y movilidad geográfica, carnet de conducir, valorable Idioma inglés básico, conocimiento de las zonas de reparto. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor de tráfico en Zaragoza.

RESPONSABLE DE TALLER AUTOMOCIÓN

Etalentum precisa un/a Responsable de taller para importante empresa líder en el sector automoción/reparación de cristalería del automóvil. Se requiere experiencia de un año al menos en puestos donde se desempeñen tareas manuales de montaje y precisión. Formación nivel técnico: FPII o Ciclo Formativo, sector automoción, mecánica, etc, o Título oficial de responsable Técnico de Taller. Imprescindible carnet de conducir. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de Taller Automoción en Zaragoza.

OPERARIOS DE PRODUCCIÓN CON DISCAPACIDAD

La empresa Aneto CEE oferta 10 vacantes con jornada completa para Operarios de Producción. Se requiere poseer el certificado de discapacidad con un mínimo 33% y tener experiencia en producción. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operarios de producción con discapacidad en Zaragoza.

CONDUCTOR/A PARA EMPRESA DE PATINETES

Adecco necesita 2 personas para trabajar para en Zaragoza. Serás responsable de que los patinetes se encuentren en las zonas de recogida, en las condiciones perfectas de funcionamiento. Para ello, conducirás el vehículo de la empresa por las calles de la ciudad. Además, la empresa te proporcionará un móvil que te ayudará a localizar los patinetes. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor/a para Empresa de Patinetes (Zaragoza).

ADMINISTRATIVO/A - AT. AL CLIENTE SECTOR BANCA

Adecco te ofrece un contrato indefinido como Administrativo/a con atención al cliente para el sector bancario. Si tienes Formación universitaria / postgrado ADE, Economía, Finanzas, Derecho o similares, valorable certificado de discapacidad y experiencia en posiciones de at. cliente, no lo pienses e inscríbete y recibe más información en oferta de empleo de Administrativo/a - At. al cliente sector Banca en Zaragoza.

TELEOPERADOR/A ATENCIÓN AL CLIENTE

Desde Grupo Crit España seleccionan agentes de atención al cliente para Majorel, plataforma de Contact Center líder en su sector y en plena fase de expansión. Disponibilidad horaria total, mañana o tarde, experiencia realizando labores de atención al cliente y conocimientos de informática nivel medio - alto. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a atención al cliente en Zaragoza.

PLEGADOR

Page Personnel busca un/a Encargado/a de logística para realizar el seguimiento y control del área logística de la empresa. Seguimiento y control de la planificación del personal, seguimiento de las recepciones y traspasos, control de inventarios, resolución de incidencias (retrasos en entregas, discrepancias entre el pedido y la entrega, roturas...). Necesitas experiencia de un año y habilidades informáticas. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Encargado/a de Logística en Zaragoza.

ELECTROMECÁNICO

Por otro lado, para la realización de mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria e instalaciones, precisa un Electromecánico/a que en ausencia de los supervisores de fabricación, asumirán la responsabilidad de supervisar la fabricación, pudiendo distribuir al personal en los puestos más idóneos, para conseguir la producción requerida tanto en cantidad como en calidad. Su formación debe ser: FP II Grado Superior (relacionado con mantenimiento), experiencia previa de 2 dos años en el área de mantenimiento deseable sector automoción, deseable conocimiento en automatismos y electricidad, manejo TIA Portal y programación de robots FANUC, y conocimientos en programación de CNC's. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electromecánico en Zaragoza.

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL CON INGLÉS

Para finalizar, necesitan un Administrativo/a comercial con inglés y clara orientación al cliente. Se requiere Formación en Administración y Comercio Exterior o similar, experiencia mínima de 2 años como asistente comercial, administración de venta, front office/ back office y atención al cliente o similar, nivel alto de inglés, don de gente, buena comunicación y orientación al cliente e iniciativa, manejo de paquete Office, especialmente Excel, valorable experiencia en Navision. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Comercial con Inglés en Zaragoza.

OFICIAL/A 1A FONTANERÍA / CLIMATIZACIÓN

Serveo busca un Oficial/a de primera de fontanería/climatización. Los requisitos necesarios son: Ciclo en grado superior en mantenimiento de instalaciones térmicas y fluidos o equivalente, formación acreditada en trabajos en altura, conocimientos para realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en climatizadores, inductores, fancoils, grupos de presión, centros de transformación, grupos electrógenos, instalaciones de B.T., electrónica industrial, prevención de incendios, instalación de tubería (tubero), fontanería especifica y reparaciones. Al menos 5 años de experiencia, carnet de conducir B y vehículo. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial/a 1a Fontanería / Climatización- Zaragoza.

OFERTAS DE EMPLEO PARA AUTÓNOMOS EN ZARAGOZA

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO

Empezamos esta selección, con las ofertas con las que cuenta la red inmobiliaria SAFTI. Seleccionan Agentes Comerciales Inmobiliarios para trabajar en diferentes zonas de la provincia de Zaragoza. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO en Zaragoza.

En Iad España buscan ASESORES INMOBILIARIOS en ZARAGOZA. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente inmobiliario en Zaragoza.

ASESOR COMERCIAL ZARAGOZA

Nationale Nederlanden oferta 5 vacantes como Asesor/a comercial para planificación financiera con productos y servicios de protección, ahorro e inversión. Titulado medio o superior preferentemente en Económicas, Empresariales, ADE o Gestión comercial y Marketing y experiencia al menos 2 años. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASESOR COMERCIAL ZARAGOZA.

¿TIENES UNA EMPRESA Y NECESITAS PUBLICAR UNA OFERTA DE EMPLEO?

Recuerda que si eres empresa o autónomo y buscas personal, puedes insertar tu oferta de empleo para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos.