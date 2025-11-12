Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zaragoza genera empleo: nuevas oportunidades en construcción, logística y almacén

Oficial/a sector construcción

Operario/a logística

Carretillero/mozo

Encargado/a de almacén

Oportunidades de empleo en Zaragoza

Oportunidades de empleo en Zaragoza / Chatgpt

Redacción Iberempleos

El mercado laboral en Zaragoza se presenta con nuevas oportunidades en diversos sectores. Ofertas de empleo pensadas para cubrir necesidades específicas en áreas de construcción, logística y almacenamiento están actualmente disponibles para profesionales competentes que busquen formar parte de equipos dinámicos y bien estructurados. A continuación, analizaremos detalladamente cada una de estas posiciones, explicando los beneficios que las empresas ofrecen a los candidatos seleccionados.

¿Buscas trabajo?

Oficial/a sector construcción Zaragoza

En la ciudad de Zaragoza, Adecco selecciona para una prominente compañía del sector de la construcción está en busca de un oficial/a con amplia experiencia en el campo. La posición requiere un perfil que domine técnicas avanzadas de construcción, con habilidad para leer planos y dirigir pequeños equipos de trabajo. La empresa ofrece un competitivo paquete salarial, ajuste a un ambiente de trabajo dinámico y la oportunidad de crecimiento profesional a través de continuas capacitaciones internas. Los interesados deben demostrar una fuerte ética laboral, atención al detalle y capacidad para cumplir con plazos ajustados.

Para inscribirse y más información en Oferta de Oficial/a sector construcción en Zaragoza.

Operario/a logística en Zaragoza

Adecco busca personal para una respetada empresa ubicada en Zaragoza busca incorporar operarios de logística en su equipo. La oferta está dirigida a individuos altamente organizados, capaces de manejar carga y descarga de mercancías de manera eficiente, así como gestionar inventarios con sistemas computarizados. La empresa resalta por su compromiso con el bienestar laboral, ofreciendo no solo estabilidad sino también múltiples oportunidades de capacitación y desarrollo profesional en el ámbito logístico. La habilidad para trabajar en equipo, junto con buenas habilidades de comunicación, es esencial para esta función.

Para inscribirse y más información en Oferta de Operario/a logística en Zaragoza.

Carretillero/mozo en Zaragoza

Manpower presenta una emocionante oportunidad en Zaragoza para trabajar como carretillero/mozo con experiencia. La empresa ofrece un entorno de trabajo seguro y estructurado, donde la seguridad es una prioridad. Los candidatos ideales deben poseer certificación en el manejo de carretillas y demostrar habilidades en la gestión de tiempo y organización de tareas en almacén. Además, la empresa garantiza formación continua en nuevas tecnologías de manejo logístico y seguridad laboral para fomentar una carrera a largo plazo dentro de la compañía.

Para inscribirse y más información en Oferta de Carretillero/mozo en Zaragoza.

Encargado/a de almacén en Zaragoza

Etalentum selecciona para una empresa de renombre en Zaragoza está interesada en contratar a un encargado/a de almacén. Este puesto demanda un alto nivel de liderazgo y competencia en la gestión de recursos y personal. La organización asegura ingresos competitivos junto a posibilidades de crecimiento profesional mediante un programa de coaching ejecutivo. La empresa valora la experiencia previa en administración de almacenes de gran volumen y conocimientos en el manejo de software de gestión de inventarios. El candidato exitoso será responsable de supervisar las operaciones diarias del almacén, asegurando la eficiencia y el flujo adecuado de mercancías.

Para inscribirse y más información en Oferta de Encargado/a de almacén en Zaragoza.

En resumen, Zaragoza se presenta como un polo de oportunidades laborales para profesionales capacitados en diversos sectores. Las empresas no solo buscan cubrir posiciones, sino que también se muestran comprometidas con el desarrollo profesional y el bienestar de sus empleados, destacándose como excelentes opciones para quienes buscan estabilidad laboral y crecimiento a largo plazo.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atraca a punta de cuchillo una tienda de 'El Rincón' en Zaragoza
  2. BSH reafirma su apuesta por Zaragoza: compra suelo para ampliar su principal fábrica e impulsar un plan de inversión a tres años
  3. La mayor promoción de vivienda al noreste de Zaragoza comenzará su urbanización 'en la primera quincena de diciembre
  4. La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire frío a Aragón: vuelven las lluvias y caída de las temperaturas
  5. La vida a contrarreloj de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y el ruido de sables a su alrededor
  6. Una trabajadora de la hamburguesería 'Vicio' acusa a un compañero de violarla en Zaragoza
  7. Un organigrama descompensado en el Real Zaragoza: más oficinas que fútbol
  8. Pedro Herrera: 'Ander es un tarado de Boca

El dilema de la vivienda por la llegada de trabajadores chinos a Figueruelas: el primer gran contingente se retrasa

El dilema de la vivienda por la llegada de trabajadores chinos a Figueruelas: el primer gran contingente se retrasa

La blasfemia de Paco Rabal en Zaragoza que 'condenó' a un ciclo que cumple 30 años: "Nos echaron de la CAI"

La blasfemia de Paco Rabal en Zaragoza que 'condenó' a un ciclo que cumple 30 años: "Nos echaron de la CAI"

La Justicia de Aragón también "recomendó" al Gobierno de Aragón que presente los presupuestos antes de que acabe el año

La Justicia de Aragón también "recomendó" al Gobierno de Aragón que presente los presupuestos antes de que acabe el año

Un informe advierte de un "mercado alegal" de citas administrativas que sitúa a los migrantes en un "callejón sin salida"

Un informe advierte de un "mercado alegal" de citas administrativas que sitúa a los migrantes en un "callejón sin salida"

Aragón compartirá los datos básicos del cribado de cáncer con el Ministerio de Sanidad "en los próximos días"

Aragón compartirá los datos básicos del cribado de cáncer con el Ministerio de Sanidad "en los próximos días"

El PSOE exige a Chueca la apertura de la ampliación del centro cívico de La Almozara tras "prometerlo" en 2023

El PSOE exige a Chueca la apertura de la ampliación del centro cívico de La Almozara tras "prometerlo" en 2023

¿Cuál es el pez que más se pesca en Aragón?

¿Cuál es el pez que más se pesca en Aragón?
Tracking Pixel Contents