Cronoshare anuncia: Aragón sufre escasez crítica de albañiles en pleno auge económico

Aragón vive un momento de dinamismo empresarial e industrial, con nuevas inversiones estratégicas y un repunte de la actividad inmobiliaria en Zaragoza y su área metropolitana. Sin embargo, el crecimiento económico está chocando con un problema estructural: la falta de albañiles y profesionales cualificados en la construcción.

Según datos recopilados por Cronoshare, plataforma que conecta a clientes con profesionales del sector servicios, la demanda de albañiles en Aragón ha aumentado de forma sostenida durante el último año, mientras que la oferta disponible no crece al mismo ritmo. El resultado: retrasos en obras, incremento de precios y dificultades para ejecutar proyectos tanto residenciales como industriales.

Aragón crece, pero faltan profesionales para construir

La comunidad afronta una etapa de expansión ligada a nuevas implantaciones empresariales, crecimiento logístico y mayor actividad en vivienda nueva y reformas. Zaragoza concentra buena parte de la demanda de los servicios relacionados con ello, especialmente en barrios en expansión y municipios del entorno metropolitano.

Según Carlos Alcarria, CMO de Cronoshare, “la plataforma observa un aumento significativo en las solicitudes de albañiles en Zaragoza capital y alrededores, especialmente para reformas integrales, rehabilitación de viviendas y también para trabajos más específicos, como reformas de estancias”.

En 2026, la construcción no sufre una caída de actividad, sino todo lo contrario: el problema es un desequilibrio entre oferta y demanda. Hay trabajo, pero faltan manos.

¿Por qué faltan albañiles en Zaragoza?

Detrás de esta escasez confluyen varios factores estructurales:

Envejecimiento del sector : una parte importante de los profesionales supera los 45 años.

: una parte importante de los profesionales supera los 45 años. Falta de relevo generacional tras la crisis inmobiliaria de 2008.

tras la crisis inmobiliaria de 2008. Menor atractivo percibido de los oficios tradicionales frente a otros sectores.

Insuficiente formación específica en determinados perfiles técnicos.

en determinados perfiles técnicos. Competencia por grandes proyectos industriales que absorben mano de obra.

Según datos internos de Cronoshare, la demanda de servicios de albañilería en Aragón ha crecido entre un 25 % y un 35 % interanual, especialmente en trabajos vinculados a reformas de baños y cocinas, rehabilitación energética y pequeñas obras estructurales.

Además, señalan desde la misma plataforma que en determinadas zonas de Zaragoza, el número de solicitudes supera ampliamente al de profesionales activos disponibles.

Impacto en precios y plazos de obra en Aragón

La consecuencia directa de esta escasez es el encarecimiento de los servicios y el alargamiento de los tiempos de ejecución. En Zaragoza, los precios orientativos actuales se sitúan en los siguientes rangos:

Estos precios son orientativos y pueden variar según la complejidad del proyecto, los materiales elegidos y la ubicación concreta dentro de la provincia.

Además del coste, muchos particulares y promotores se enfrentan a otro obstáculo: la disponibilidad. En algunos casos, los plazos para iniciar una obra pueden demorarse varias semanas o incluso meses debido a la alta carga de trabajo de los profesionales.

¿Hay crisis en la construcción o exceso de demanda?

Lejos de tratarse de una crisis de actividad, el sector atraviesa una etapa de fuerte demanda. La necesidad de vivienda, la rehabilitación energética y el crecimiento industrial impulsan los encargos.

El mercado no está parado, sino tensionado. El problema es que no faltan proyectos, sino que faltan profesionales suficientes para asumirlos.

Este desequilibrio está provocando una presión al alza sobre salarios y tarifas, especialmente en perfiles especializados.

Empleo y oportunidades laborales en la construcción en Aragón

La falta de albañiles no solo es un problema estructural, también representa una oportunidad laboral clara.

La construcción se consolida como uno de los sectores con mayor potencial de empleo en Aragón en 2026. Los perfiles más demandados actualmente son:

Albañiles oficiales de primera y segunda.

Yeseros y pladuristas.

Electricistas y fontaneros.

Para autónomos, el volumen de encargos puede traducirse en una facturación mensual estimada de entre 2.500 y 4.500 euros, dependiendo del tipo de proyectos y la carga de trabajo.

Además, el sector presenta:

Alta empleabilidad inmediata.

Menor competencia que en sectores digitales saturados.

Estabilidad frente a otros ámbitos más volátiles.

Para jóvenes menores de 30 años, la Formación Profesional en oficios vinculados a la construcción se perfila como una vía directa al empleo. El déficit de profesionales sugiere que el relevo generacional será clave para sostener el crecimiento económico de Aragón.

¿Qué puede pasar en los próximos años?

Si no se incorporan nuevos profesionales al sector, la escasez podría intensificarse. Esto tendría un impacto directo en:

El acceso a la vivienda.

La rehabilitación energética exigida por normativa europea.

La ejecución de proyectos industriales estratégicos en Zaragoza.

La solución pasa por reforzar la formación técnica, dignificar los oficios y facilitar la conexión entre clientes y profesionales.

En este contexto, Cronoshare puede ser un buen aliado del mercado de servicios en Aragón, aportando datos sobre evolución de precios, demanda y tendencias laborales, y actuando como puente entre quienes buscan realizar una obra y los profesionales que pueden ejecutarla.

En definitiva, la construcción aragonesa tiene demanda, inversión y proyectos. El reto ahora es contar con suficientes albañiles para convertir ese crecimiento en realidad.