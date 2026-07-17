Alfaro y Logroño suman dos ofertas de empleo en logística y comercio
Las vacantes buscan un carretillero para una empresa alimentaria de Alfaro y varios inventaristas para trabajar en horario nocturno en Logroño.
Redacción Iberempleos
La búsqueda de empleo en La Rioja incorpora dos oportunidades temporales vinculadas a la logística y al comercio. Una empresa del sector alimentario necesita reforzar su almacén en Alfaro con un perfil de carretillero o carretillera, mientras que una compañía busca varias personas para realizar inventarios en Logroño. Las dos vacantes están publicadas actualmente por Adecco.
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Carretillero/a de alimentación en Alfaro
La primera oferta se dirige a personas con experiencia en el manejo de carretilla elevadora que quieran trabajar a jornada completa en una empresa alimentaria de Alfaro. El puesto forma parte del área de logística y requiere participar en las tareas que garantizan el funcionamiento diario del almacén.
Entre las funciones previstas figuran el manejo de sistemas de gestión y organización de almacenes, el abastecimiento de líneas de producción, la recepción de producto terminado, la carga y descarga de camiones y la preparación de pedidos. También revisará productos dañados, realizará inventarios y gestionará la documentación de entrada y salida de mercancía.
Para presentar la candidatura es imprescindible disponer del carnet de carretilla en vigor y acreditar experiencia en su uso. Se valorarán conocimientos de Paquete Office y comunicación. El horario será de lunes a viernes, con turnos rotativos de mañana, tarde y noche, empezando el domingo por la noche y terminando el viernes por la tarde. El salario establecido es de 10,37 euros por hora ordinaria y de 11,93 euros por hora nocturna.
Adecco gestiona la selección y destaca las opciones de desarrollo profesional. Las personas interesadas pueden consultar las condiciones completas e inscribirse en la oferta de carretillero/a de alimentación en Alfaro.
Inventaristas para un proyecto temporal en Logroño
La segunda vacante está localizada en el centro comercial Parque Rioja, en la ciudad de Logroño. Adecco busca varias personas para trabajar como inventaristas en un proyecto temporal de jornada parcial y horario nocturno. La propuesta puede resultar adecuada para quienes necesiten compatibilizar el empleo con otras actividades o quieran incorporar experiencia en un área esencial para la actividad de comercios y empresas de distribución.
El equipo seleccionado se encargará de contar los productos manualmente o con lectores de códigos de barras, clasificarlos conforme a las indicaciones recibidas y comprobar que las existencias físicas coinciden con los datos recogidos en el sistema. También deberá detectar y comunicar cualquier diferencia o incidencia que aparezca durante el recuento.
No es imprescindible tener experiencia, aunque se valorará haber realizado inventarios. La oferta prioriza la precisión, la atención al detalle, el compromiso y la capacidad para mantener la concentración en tareas repetitivas. Asimismo, los candidatos deben poder permanecer de pie durante varias horas y efectuar movimientos repetidos a lo largo de la jornada.
Adecco destaca que este puesto permite conocer el funcionamiento de un área clave para muchas empresas y ofrece compatibilidad con otras ocupaciones gracias a su jornada parcial. Quienes quieran optar al proceso pueden revisar todos los requisitos y enviar su candidatura a la oferta de inventarista en Logroño.
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