Stellantis busca nuevos trabajadores en Zaragoza para producción, reparación y mantenimiento

El sector de la automoción continúa generando oportunidades laborales en la provincia de Zaragoza. En esta ocasión, Adecco gestiona varios procesos de selección relacionados con la planta de Stellantis en Figueruelas, donde se buscan trabajadores para cubrir diferentes puestos vinculados a la producción, la reparación de vehículos y el mantenimiento industrial. Una de las convocatorias más recientes contempla 70 vacantes para la línea de montaje.

Las ofertas presentan requisitos diferentes según el nivel de especialización, por lo que existen oportunidades tanto para personas que quieran acceder al sector de la automoción como para profesionales con formación y experiencia técnica.

Operarios para trabajar en las líneas de montaje de Stellantis

Una de las ofertas está dirigida a incorporar operarios y operarias de línea de montaje en las instalaciones de Stellantis en Figueruelas. La compañía busca perfiles responsables, comprometidos y con interés por desarrollar su trayectoria dentro del sector automovilístico.

Para participar en el proceso se requiere disponibilidad de incorporación inmediata y posibilidad de trabajar en turnos rotativos de mañana y tarde de lunes a domingo o, excepcionalmente, en turno fijo de noche. Se valorará haber trabajado anteriormente en líneas de producción o montaje, aunque la experiencia en automoción no resulta imprescindible.

La contratación será inicialmente temporal y a jornada completa, con una duración aproximada de seis meses y posibilidades posteriores de acceder a un contrato estable.

Los interesados pueden consultar los detalles e inscribirse en la oferta de operarios/as de línea de montaje Stellantis Zaragoza.

Nuevas vacantes para reparación eléctrica y mecánica de vehículos

Otra de las oportunidades busca incorporar cuatro profesionales especializados en reparación eléctrica y mecánica de vehículos en Figueruelas. El puesto incluye la inspección de motores y componentes, el diagnóstico de sistemas electrónicos y la reparación o sustitución de elementos como motores, transmisiones, frenos, baterías y suspensiones.

Para acceder a estas vacantes es necesario disponer de experiencia en el diagnóstico y reparación de sistemas eléctricos de vehículos de combustión, híbridos y eléctricos. También se requieren conocimientos sobre equipos de diagnóstico electrónico, interpretación de planos y esquemas técnicos y redes multiplexadas como CAN y LIN.

El puesto ofrece posibilidades de incorporación directa a la plantilla, además de plan de carrera y formación profesional para continuar desarrollándose dentro de la compañía.

La candidatura puede presentarse mediante la oferta de reparador/a eléctrico-mecánico/a de vehículos en Figueruelas.

Profesionales de mantenimiento eléctrico y mecánico para la planta

El tercer proceso de selección está dirigido a técnicos de mantenimiento eléctrico y mecánico para trabajar en el sector de la automoción. Sus funciones se centrarán en realizar mantenimiento preventivo y correctivo, diagnosticar averías y efectuar las reparaciones y ajustes necesarios en equipos e instalaciones industriales.

En este caso se solicita Formación Profesional de Grado Superior en Electricidad, Electrónica o Mecatrónica y un mínimo de dos años de experiencia. También se requieren conocimientos de PLC Rockwell y Siemens, variadores de frecuencia, sistemas de transporte industrial e interpretación de planos mecánicos, neumáticos e hidráulicos.

El trabajo se desarrolla en turnos rotativos, con disponibilidad de lunes a domingo y festivos. A cambio, la empresa plantea una contratación estable y la posibilidad de integrarse directamente en un importante grupo del sector.

Los profesionales interesados pueden consultar todos los requisitos en la oferta de mantenimiento eléctrico-mecánico/a en Figueruelas.

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Estas tres oportunidades convierten a Figueruelas en uno de los puntos destacados para quienes buscan empleo relacionado con la automoción en Zaragoza, con opciones que abarcan desde la entrada en una línea de producción hasta puestos técnicos que requieren formación y experiencia especializada.