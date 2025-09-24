Oportunidad de empleo: más de 1.000 vacantes para Zaragoza

En el actual panorama laboral, la búsqueda de empleo se ha convertido en un desafío que requiere atención a cada detalle de las ofertas disponibles. Las empresas que destacan no solo buscan habilidades técnicas, sino también cualidades que aseguren el éxito en un entorno laboral dinámico. A continuación, presentamos una selección de ofertas de empleo en Zaragoza que podrían ser la oportunidad que estás buscando para avanzar en tu carrera profesional entre las que destacan las más de 1.000 ofrecidas por Manpower. Asegúrate de revisar cuidadosamente cada detalle, ya que podría ser la diferencia para destacar en el proceso de selección.

Manipulador (H/M/X)

La empresa Manpower España, reconocida por su liderazgo en soluciones de talento, presenta una atractiva oferta de empleo para manipuladores en Zaragoza. El puesto ofrece la posibilidad de trabajar en un entorno dinámico, donde cada día presenta nuevos retos y oportunidades de aprendizaje.

Los beneficios que se ofrecen al unirse a este equipo son considerables. Un contrato estable proporciona seguridad laboral con la posible continuidad en una gran empresa del sector. La jornada completa de 40 horas garantiza un horario fijo y descansos regulares, lo que permite un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal. Adicionalmente, los turnos rotativos semanales facilitan una dinámica de trabajo equilibrada. Ofrecen un salario competitivo y el incentivo de tener posibilidad de incrementar los ingresos a través de horas extra.

La función principal de este puesto es preparar y gestionar pedidos, utilizando procesos de picking y ubicación, asegurando que los productos se manejen correctamente desde el almacén hasta el destino final. La atención al detalle y la experiencia previa en logística son esenciales para el éxito en esta posición.

Para inscribirse y más información en Oferta de Manipulador en Zaragoza

Carretillero (H/M/X)

Manpower también está localizando perfiles con experiencia en el manejo de carretillas, para integrarse en una importante empresa ubicada en el polígono Cogullada de Zaragoza. Este rol es crucial para las operaciones de carga, descarga y manejo de materiales en almacenes.

El puesto requiere experiencia previa con carretillas retráctiles, frontales y elevadoras, así como la posesión de un carné de carretillero vigente. Además, la disponibilidad para turnos rotativos es fundamental. Las condiciones ofrecidas incluyen contratos renovables mensuales con posibilidad de incorporación a plantilla tras un periodo de tres a seis meses, una jornada completa en turno rotativo y un salario competitivo.

Para inscribirse y más información en Oferta de Carretillero en Zaragoza

Agente de atención al cliente (m/f/d) - Moda y Lifestyle

GEVEKOM CUSTOMER SERVICES ofrece una excelente oportunidad de empleo para aquellos interesados en el sector de atención al cliente, trabajando completamente desde casa. Formar parte de su equipo significa asistir a clientes de una de las plataformas de moda online más populares de Europa.

Lo que se requiere del candidato es un buen dominio del alemán y de un idioma nórdico, junto con habilidades para el manejo de herramientas digitales. La experiencia previa es valorada pero no indispensable, ya que se proporcionará una formación estructurada y entrenamientos continuos. El trabajo remoto ofrece flexibilidad, y el contrato puede ser a jornada completa o reducida.

Las tareas incluyen asistencia a clientes mediante diferentes canales e interacción en tiempo real, siempre con el objetivo de mantener la satisfacción del cliente y la reputación de la marca.

Para inscribirse y más información en Oferta de Agente de atención al cliente en Zaragoza

Mozos/as Almacén Plaza Zaragoza (Campaña Carnaval)

Adecco, empresa líder en el sector de los recursos humanos, está buscando personal para la campaña de Carnaval en un almacén logístico de Zaragoza. Esta es una oportunidad temporal pero clave para apoyar la distribución de mercancía a nivel nacional e internacional.

Los candidatos deben ser personas comprometidas y proactivas, con disponibilidad de incorporación inmediata y preferiblemente con experiencia previa en almacén o en entornos logísticos. Se valora especialmente el manejo de PDA para gestión de pedidos. Este puesto involucra turnos rotativos e implica tareas como recepción, selección y distribución de materiales.

Para inscribirse y más información en Oferta de Mozos/as Almacén en Zaragoza

Este conjunto de ofertas laborales demuestra la diversidad de oportunidades disponibles en Zaragoza, desde el trabajo en equipos dinámicos de manipulación en almacenes hasta roles especializados en atención al cliente con enfoque internacional. Si alguna de estas oportunidades resuena con tus habilidades y aspiraciones profesionales, no dudes en aplicar y dar un paso adelante en tu carrera laboral.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.