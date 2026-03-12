Jorge Gan de Etalentum: Nuestro objetivo es ayudar al crecimiento de las empresas de Zaragoza encontrando a las personas que necesitan

Mientras las compañías tienen proyectos de expansión, la dificultad de encontrar e incorporar perfiles adecuados los obstaculiza. Según la XIII Encuesta de Competitividad de la CEOE Aragón, la dificultad de contratación es la principal preocupación de los empresarios, por delante del absentismo o los costes. Jorge Gan, gerente de Etalentum Zaragoza y graduado por la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, explica cómo la especialización y la búsqueda proactiva son las herramientas clave para encontrar el talento que las empresas necesitan.

Los datos de la CEOE Aragón son contundentes. Esa puntuación de 8 sobre 10 en dificultad de contratación sugiere que las empresas están sufriendo de verdad para encontrar talento. ¿Es este el escenario que encontráis en el día a día?

Jorge Gan: Es la realidad que nos trasladan los empresarios. No es una crisis de actividad, es una crisis de perfiles. En Etalentum no vemos esto como un problema irresoluble, sino como un desafío que requiere especialización. Ya no sirve poner un anuncio y esperar; hoy hay que aplicar estrategia y ser proactivos, porque muchas veces el talento no está mirando las ofertas y hay que ir a buscarlo.

Etalentum destaca por su proximidad, con 45 oficinas en el territorio. ¿Qué valor aporta esto a su oficina de Zaragoza?

Nosotros combinamos la fuerza de una marca nacional —con la experiencia de 6.000 selecciones al año, 2.000 clientes y una base de datos de candidatos validados formada por 350.000 personas— con la proximidad y el conocimiento local. Esta es nuestra "sala de máquinas", un músculo operativo que nos permite ser extremadamente rápidos y precisos. Creemos firmemente en la cercanía, porque no es lo mismo buscar un perfil desde una central a cientos de kilómetros que hacerlo desde aquí, conociendo de primera mano el tejido industrial de nuestros polígonos, la formación de nuestros profesionales y la cultura de la empresa aragonesa. Por eso nuestras oficinas están sobre el territorio.

¿Cuáles son los perfiles más difíciles de conseguir?

La dificultad no se limita a un solo sector, sino que afecta de manera transversal: desde los oficios especializados y el sector industrial hasta la ingeniería, los cuadros medios, el sector tecnológico e IT, y también la logística y el transporte. En nuestra experiencia diaria en Zaragoza, vemos que muchos de estos perfiles técnicos con competencias híbridas o mandos intermedios con visión estratégica no están buscando empleo de forma activa. Por ello, nuestro trabajo no se centra en esperar a que el talento aparezca, sino que ya lo tenemos localizado y segmentado para actuar con la agilidad que el mercado actual exige. Esta labor de "antena" constante en el territorio nos permite aliviar las preocupaciones sobre la falta de perfiles que tienen las empresas en Aragón.

Siempre subrayas que Etalentum ayuda tanto a las empresas como a las personas. ¿Cómo se consigue ese equilibrio?

Somos facilitadores. Para la empresa, somos el socio que les trae el talento necesario para ser competitivos. Para la persona, somos la puerta a un proyecto que realmente la motive. Un dato interesante: si seleccionas bien a la persona y esta encaja en la cultura de la compañía, reduces directamente problemas como el absentismo o la rotación. Por eso decimos que ayudamos a las empresas a ser sólidas y a los profesionales a encontrar su sitio.