Adecco busca un/a Sports Content Creator para vivir las grandes citas del ciclismo desde dentro

El ciclismo profesional se ha consolidado como uno de los territorios deportivos con mayor capacidad de generar contenido, conectar con audiencias globales y ofrecer experiencias únicas desde dentro de la competición. Bajo esta perspectiva, Adecco, la división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y talento, da un paso más en su apuesta por conectar talento y pasión. Lo hace a través de una nueva oferta profesional única: la búsqueda de un/a Sports Content Creator, una experiencia que permitirá vivir las principales competiciones de ciclismo desde dentro, junto al equipo profesional de Decathlon.

Esta iniciativa nace del acuerdo de patrocinio firmado entre Adecco y el equipo ciclista profesional de la empresa Decathlon, un vínculo que refuerza la presencia de la marca en el deporte de alto rendimiento y permite acercar nuevas oportunidades profesionales a jóvenes apasionados del deporte.

La persona seleccionada se integrará durante seis meses en algunas de las principales citas del calendario ciclista, como La Vuelta Ciclista a España o el Tour de Francia, cuya próxima edición arrancará desde Barcelona.

Vivir la Vuelta desde dentro… y contarlo al mundo

El/la Sports Content Creator tendrá acceso a una experiencia inmersiva durante las competiciones. Entre sus funciones estarán asistir a distintas etapas, acceder a zonas exclusivas como VIP o backstage, participar en entrevistas con ciclistas y mostrar el día a día desde una perspectiva inédita.

Su misión no será solo estar presente, sino transformar esa vivencia en contenido relevante para redes sociales, tanto en directo como en diferido con el objetivo de conectar con la audiencia y generar conversación en torno al ciclismo.

Decathlon CMA CGM Team / Adecco

¿Cómo convertirse en Sports Content Creator?

La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas apasionadas por el deporte que quieran dar un paso más y convertir esa pasión en su lugar de trabajo.

Para formar parte del proceso, los aspirantes deberán demostrar su creatividad, su conocimiento del entorno deportivo y su capacidad para generar contenido diferencial que conecte con las audiencias digitales.

El plazo de inscripción ya está abierto y las candidaturas pueden presentarse a través del siguiente enlace:

Por último, cabe mencionar que con este proyecto Adecco refuerza su apuesta por acercar el empleo a nuevas formas de talento. En un contexto en el que las fronteras entre afición y profesión son cada vez más difusas, la compañía ofrece la posibilidad que permite tanto vivir el deporte desde dentro como convertirlo en una oportunidad laboral con impacto positivo.

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“Con esta iniciativa queremos demostrar que el empleo también puede construirse desde la pasión y desde nuevos formatos que conectan con cómo las personas viven hoy el deporte. Nuestro objetivo es fomentar el talento juvenil y ofrecer una oportunidad profesional en entornos de alto nivel, donde la persona seleccionada va a poder adquirir habilidades, visibilidad y experiencia. Por ello, en el Grupo Adecco vamos a seguir apostando por acercar el mercado laboral a nuevas generaciones y por impulsar modelos de trabajo que reflejen la evolución del talento en nuestro país”, ha declarado Luca Barca, director de Marketing, Comunicación externa y Digital Sales del Grupo Adecco.