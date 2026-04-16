Nortex nombra a Alfredo Alonso director general para continuar con su expansión internacional

Nortex ha nombrado a Alfredo Alonso como nuevo director general de la compañía. Este nombramiento se enmarca en la evolución y fortalecimiento de Nortex y responde a una apuesta decidida por el talento interno y la continuidad de un modelo de gestión orientado a la excelencia en el servicio y a la cercanía con el cliente.

Durante su trayectoria en Nortex, y especialmente en los últimos dos años al frente del área de Operaciones, Alfredo Alonso ha desempeñado un papel clave en la transformación y consolidación de la compañía, impulsando mejoras significativas en eficiencia, productividad e innovación, con un enfoque constante en las necesidades del cliente. Además, compatibiliza esta responsabilidad con la dirección general de Nortempo Portugal, desde donde también está liderando un proceso de transformación estratégica orientado a reforzar el posicionamiento y la evolución del negocio en el mercado luso.

Con una sólida experiencia en el sector de facility services, tanto a nivel nacional como internacional, Alonso asume esta nueva etapa con una visión estratégica orientada al crecimiento sostenible, la especialización de los equipos y el refuerzo de una propuesta de valor basada en un servicio más ágil, competitivo y adaptado al mercado.

“Asumo este reto con el compromiso de seguir impulsando la mejora continua, la innovación y la aplicación de tecnología al negocio, siempre con las personas en el centro. Pondremos el foco en la calidad percibida por el cliente, en la especialización de servicios ad hoc y en el impulso de áreas estratégicas como el mantenimiento y el facility management, además de nuevas líneas de negocio como la escuela de hostelería y Urbex, especializada en la gestión integral de comunidades de propietarios”, ha destacado Alfredo. “Nuestro objetivo como compañía es estar aún más cerca de los clientes, acompañarlos en sus necesidades y ofrecerles un servicio excelente, plenamente alineado con sus expectativas”.

En esta nueva etapa, Nortex continuará centrada en la calidad del servicio y el bienestar de sus equipos, reforzando su estructura operativa con la incorporación de gerentes en cada territorio y avanzando en la especialización para adaptarse a las necesidades de todos sus clientes, desde una cultura de empresa basada en escuchar, acompañar y empoderar.

Amplia trayectoria en facility services y entornos internacionales

Alfredo Alonso cuenta con una trayectoria consolidada en el sector de facility services, con foco en la expansión de servicios en ámbitos como el hospitalario, agroalimentario, industrial, hostelería y turismo, así como en servicios auxiliares. Con resultados destacados en optimización de operaciones, mejora continua y transformación digital de organizaciones, además ha logrado el desarrollo de nuevos negocios de servicios en entornos internacionales, especialmente en Europa y Oriente Medio.

En cuanto a formación, Alonso es licenciado en Psicología y cuenta con un máster en Administración y Dirección de Empresas y Gestión de Recursos Humanos. En su última etapa, como máximo responsable de Operaciones en Nortex, ha liderado un área clave para el crecimiento de la compañía, impulsando la innovación, la aplicación de tecnología y la mejora de la calidad del servicio para clientes en España y Portugal.

Sobre Nortex

Nortex es la unidad de outsourcing de Grupo Nortempo especializada en la externalización de procesos auxiliares para impulsar la productividad y la eficiencia de las empresas.

A través de un modelo basado en la flexibilidad, la optimización de procesos y la gestión integral de personas, ofrece soluciones a medida que generan valor y mejoran la operativa de sus clientes.

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Con la tecnología como eje de mejora continua, Nortex aporta experiencia y soluciones especializadas en los sectores alimentario, industrial, logístico, turístico, de limpieza y de atención e información.