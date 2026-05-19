Tarazona concentra nuevas ofertas de empleo para perfiles industriales y de recursos humanos

La actividad empresarial en Tarazona vuelve a generar oportunidades laborales para perfiles muy diferentes. Por un lado, una compañía del sector de la automoción necesita reforzar sus líneas de producción con personal operativo. Por otro, se busca un perfil de recursos humanos capaz de asumir tareas de selección, seguimiento de trabajadores y coordinación directa con cliente.

¿Estás buscando trabajo? Ofertas de trabajo en Taranzona

Personal de producción para una empresa de automoción en Tarazona

Una empresa del sector automovilístico situada en Tarazona ha abierto un proceso de selección para incorporar operarios y operarias de producción. La oferta, gestionada por Adecco, está dirigida a personas con experiencia en entornos industriales o con capacidad para adaptarse al ritmo de una fábrica.

Las personas seleccionadas trabajarán en la fabricación de componentes para automoción. Entre sus tareas estarán el manejo de maquinaria industrial, el abastecimiento de materiales en las líneas y la revisión de piezas para comprobar que cumplen los estándares de calidad marcados por la empresa.

También deberán realizar ajustes básicos en los equipos cuando sea necesario y mantener el espacio de trabajo ordenado, siguiendo las normas internas de seguridad e higiene. Se trata de un puesto pensado para perfiles atentos al detalle, con buena disposición para el trabajo en equipo y disponibilidad para turnos rotativos.

La oferta contempla contrato semanal, horario de mañana, tarde y noche, y un salario de 13,06 euros brutos por hora. Además, la empresa señala que existe posibilidad de crecimiento dentro de una compañía reconocida en el sector.

Para inscribirse y consultar más información, accede a la Oferta de operario/a de producción en Tarazona.

Consultor de recursos humanos para servicio industrial

La segunda vacante se dirige a profesionales con experiencia en selección de personal y gestión de servicios de recursos humanos. En este caso, Adecco busca incorporar un/a consultor/a de RRHH para dar soporte a un cliente industrial ubicado en Tarazona.

El puesto combina una parte muy vinculada al trato con personas y otra centrada en la organización del servicio. La persona seleccionada se encargará de realizar procesos completos de selección, incluyendo reclutamiento, criba curricular, entrevistas y toma de decisiones sobre candidaturas.

Además, tendrá contacto directo con los trabajadores incorporados, realizando seguimiento de su adaptación, motivación y desempeño. También asumirá tareas administrativas relacionadas con la contratación y actuará como interlocutor principal con el cliente para anticipar necesidades de personal y cubrir picos de producción.

La empresa ofrece proyecto estable, plan de acogida desde el primer día, desarrollo profesional y beneficios sociales. Para acceder al puesto se requiere al menos un año de experiencia en selección o gestión de servicios de RRHH, carné de conducir, vehículo propio y disponibilidad de incorporación inmediata.

Inscripción y detalles completos en la Oferta de consultor/a de RRHH en Tarazona.

Noticias relacionadas

Estas ofertas muestran dos vías laborales distintas dentro del entorno industrial: una más ligada al trabajo directo en producción y otra centrada en la gestión de personas. En ambos casos, la experiencia previa, la capacidad de organización y la adaptación al ritmo de la actividad empresarial serán aspectos valorados en el proceso de selección.