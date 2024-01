Cuando se habla de reservas fantasma en la hostelería es imposible no acordarse de un caso célebre que corrió como la pólvora por la red hace ahora dos años. Ocurrió en Madrid, con motivo de la espantada protagonizada por ¡30 personas!, que pese a haber reservado no se presentaron a comer en Año Nuevo en La Pecera del Círculo de bellas Artes de la capital de España. Tras no tener noticias de los comensales en toda la jornada, la queja lanzada a los cuatro vientos por el director del establecimiento, Valerio Rocco Lozano, todavía retumba.

Hay mala gente, pésima gente y luego está el bandido que ha reservado para 30 personas en la comida de Año Nuevo hoy en la Pecera del Círculo de Bellas Artes y no ha aparecido, no ha cancelado ni coge el teléfono. ¡Lamentable! pic.twitter.com/ZS3jfSTMiF — Valerio Rocco Lozano (@RoccoLozano) January 1, 2022 En una fecha idéntica, el primer día del año, le ha tocado el turno al conocido restaurante zaragozano La Rinconada de Lorenzo, un caso más de los incontables que se suceden en la hostelería de todo el territorio nacional. La proliferación de los 'no show' (término como se conoce en inglés a las reservas fantasma o plantes de mesas) ha llevado a muchos restaurantes a tomar medidas en muchos casos creando controversia y en otros, provocando la protesta de los usuarios. Clamor de un restaurante de Zaragoza contra una familia que no se presentó a comer en Año Nuevo Se trata de asociar la reserva de una mesa en un restaurante a un sistema prepago en el que se anticipa una parte de la cuenta. Algunos establecimientos, sobre todo en Madrid, se aplica otra opción: penalizaciones sobre la tarjeta de crédito caso de cancelación de última hora o la no presentación a la cita convenida. No existe una herramienta única y depende de los restaurantes el método de protección para evitar episodios como el vivido este lunes en La Rinconada de Lorenzo en Zaragoza. Pero en general se busca una garantía contra una tarjeta de crédito, bien para tramitar un prepago, bien para girar un cargo de penalización caso de 'no show'. Muchos restaurantes con estrellas Michelin ya han optado por estos sistemas y poco a poco su implantación se extiende por España, especialmente en las grandes ciudades. Parece evidente que público en general va a tener que acostumbrarse, aunque hay quien se ha quejado de que el importe adelantado en la reserva luego no ha sido descontado de la cuenta final. La web de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN lanza este pequeño sondeo para conocer la opinión de los lectores.